https://ukraina.ru/20221031/1040358691.html

"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП

"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП - 31.10.2022 Украина.ру

"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП

Кабинет министров Украины одобрил поправки в государственный бюджет страны на 2023 год, согласно которым повышен уровень дефицита госбюджета и инфляции, а также скорректирован рост ВВП в сторону уменьшения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 31 октября

2022-10-31T20:22

2022-10-31T20:22

2022-10-31T20:22

украина

ввп

инфляция

новости

денис шмыгаль

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13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на следующий год с дефицитом на уровне 20% ВВП, однако теперь в документ заложен более высокий показатель."Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. Будем покрывать его за счёт помощи партнёров. Нам нужно привлечь 38 миллиардов долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Движемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс", - заявил Шмыгаль.Он также отметил, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений депутатов Рады, скорректировав прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону уменьшения - 3,2% вместо 4,6%. При этом инфляция в документе заложена на очень высоком уровне - 28%.

https://ukraina.ru/20221031/1040353173.html

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украина, ввп, инфляция, новости, денис шмыгаль