"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП - 31.10.2022 Украина.ру
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"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП
"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП - 31.10.2022 Украина.ру
"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП
Кабинет министров Украины одобрил поправки в государственный бюджет страны на 2023 год, согласно которым повышен уровень дефицита госбюджета и инфляции, а также скорректирован рост ВВП в сторону уменьшения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 31 октября
2022-10-31T20:22
2022-10-31T20:22
украина
ввп
инфляция
новости
денис шмыгаль
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13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на следующий год с дефицитом на уровне 20% ВВП, однако теперь в документ заложен более высокий показатель."Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. Будем покрывать его за счёт помощи партнёров. Нам нужно привлечь 38 миллиардов долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Движемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс", - заявил Шмыгаль.Он также отметил, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений депутатов Рады, скорректировав прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону уменьшения - 3,2% вместо 4,6%. При этом инфляция в документе заложена на очень высоком уровне - 28%.
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украина, ввп, инфляция, новости, денис шмыгаль
Украина, ВВП, инфляция, Новости, Денис Шмыгаль

"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП

20:22 31.10.2022
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Кабинет министров Украины одобрил поправки в государственный бюджет страны на 2023 год, согласно которым повышен уровень дефицита госбюджета и инфляции, а также скорректирован рост ВВП в сторону уменьшения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 31 октября
13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на следующий год с дефицитом на уровне 20% ВВП, однако теперь в документ заложен более высокий показатель.
"Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. Будем покрывать его за счёт помощи партнёров. Нам нужно привлечь 38 миллиардов долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Движемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс", - заявил Шмыгаль.
Он также отметил, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений депутатов Рады, скорректировав прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону уменьшения - 3,2% вместо 4,6%. При этом инфляция в документе заложена на очень высоком уровне - 28%.
17:51
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УкраинаВВПинфляцияНовостиДенис Шмыгаль
 
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