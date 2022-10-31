https://ukraina.ru/20221031/1040358580.html

Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России

Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России - 31.10.2022 Украина.ру

Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России

Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

2022-10-31T20:07

2022-10-31T20:07

2022-10-31T20:07

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небензя

зерно

россия

турция

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Из-за попытки украинской диверсии в Севастополе, которая была осуществлена при помощи гражданских судов, следовавших по «зерновому коридору», Россия заявила о приостановке так называемой зерновой сделки. После этого было объявлено, что Турция, Украина и ООН согласовали без участия России проход судов с грузом продовольствия из Одессы в Стамбул."Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", — подчеркнул Небензя.Он также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования.В ближайшее время Москва детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил постпред.

https://ukraina.ru/20221031/1040353658.html

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новости, небензя, зерно, россия, турция