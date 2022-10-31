Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России - 31.10.2022 Украина.ру
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Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России
Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России - 31.10.2022 Украина.ру
Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России
Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
2022-10-31T20:07
2022-10-31T20:07
новости
небензя
зерно
россия
турция
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Из-за попытки украинской диверсии в Севастополе, которая была осуществлена при помощи гражданских судов, следовавших по «зерновому коридору», Россия заявила о приостановке так называемой зерновой сделки. После этого было объявлено, что Турция, Украина и ООН согласовали без участия России проход судов с грузом продовольствия из Одессы в Стамбул."Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", — подчеркнул Небензя.Он также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования.В ближайшее время Москва детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил постпред.
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новости, небензя, зерно, россия, турция
Новости, Небензя, зерно, Россия, Турция

Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России

20:07 31.10.2022
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Из-за попытки украинской диверсии в Севастополе, которая была осуществлена при помощи гражданских судов, следовавших по «зерновому коридору», Россия заявила о приостановке так называемой зерновой сделки. После этого было объявлено, что Турция, Украина и ООН согласовали без участия России проход судов с грузом продовольствия из Одессы в Стамбул.
"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", — подчеркнул Небензя.
Он также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования.
В ближайшее время Москва детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил постпред.
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Заголовок открываемого материала
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20:07Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России
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