"Зерновой коридор": в Минобороны рассказали подробности переговоров Шойгу с министром обороны Турции - 31.10.2022 Украина.ру
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"Зерновой коридор": в Минобороны рассказали подробности переговоров Шойгу с министром обороны Турции
"Зерновой коридор": в Минобороны рассказали подробности переговоров Шойгу с министром обороны Турции - 31.10.2022 Украина.ру
"Зерновой коридор": в Минобороны рассказали подробности переговоров Шойгу с министром обороны Турции
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия в "зерновой сделке", сообщило Минобороны РФ.
2022-10-31T19:53
2022-10-31T19:53
сергей шойгу
новости
турция
зерно
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"31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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сергей шойгу, новости, турция, зерно
Сергей Шойгу, Новости, Турция, зерно

"Зерновой коридор": в Минобороны рассказали подробности переговоров Шойгу с министром обороны Турции

19:53 31.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы приостановки российской стороной участия в "зерновой сделке", сообщило Минобороны РФ.
"31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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