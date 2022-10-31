"Зерновой коридор": в Минобороны рассказали подробности переговоров Шойгу с министром обороны Турции

"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что полуторачасовая беседа двух лидеров не могла быть вся посвящена газовой теме. О чем еще могли говорить Путин и Эрдоган эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру