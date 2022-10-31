https://ukraina.ru/20221031/1040358368.html

Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны

Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны - 31.10.2022 Украина.ру

Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили 31 октября в Минобороны РФ

2022-10-31T19:51

2022-10-31T19:51

2022-10-31T19:51

новости

сергей шойгу

минобороны рф

мобилизация

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Кроме того, сообщается, что пункты сбора для временной мобилизации вернутся к работе по своему прежнему назначению.Также и сотрудники военкоматов, привлеченные к частичной мобилизации, вернутся к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что план по частичной мобилизации выполнен.

https://ukraina.ru/20221028/1040268097.html

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2022

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новости, сергей шойгу, минобороны рф, мобилизация