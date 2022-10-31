Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны - 31.10.2022 Украина.ру
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Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны
Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны - 31.10.2022 Украина.ру
Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны
Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили 31 октября в Минобороны РФ
2022-10-31T19:51
2022-10-31T19:51
новости
сергей шойгу
минобороны рф
мобилизация
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Кроме того, сообщается, что пункты сбора для временной мобилизации вернутся к работе по своему прежнему назначению.Также и сотрудники военкоматов, привлеченные к частичной мобилизации, вернутся к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что план по частичной мобилизации выполнен.
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новости, сергей шойгу, минобороны рф, мобилизация
Новости, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, мобилизация

Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны

19:51 31.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили 31 октября в Минобороны РФ
В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.
Кроме того, сообщается, что пункты сбора для временной мобилизации вернутся к работе по своему прежнему назначению.
Также и сотрудники военкоматов, привлеченные к частичной мобилизации, вернутся к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что план по частичной мобилизации выполнен.
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:18
Шойгу доложил Путину о выполнении плана по мобилизацииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства Владимиром Путиным 28 октября доложил о выполнении плана по мобилизации
 
НовостиСергей ШойгуМинобороны РФмобилизация
 
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19:53"Зерновой коридор": в Минобороны рассказали подробности переговоров Шойгу с министром обороны Турции
19:51Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны
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