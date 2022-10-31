https://ukraina.ru/20221031/1040358368.html
Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны
Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны - 31.10.2022 Украина.ру
Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны
Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили 31 октября в Минобороны РФ
2022-10-31T19:51
2022-10-31T19:51
2022-10-31T19:51
новости
сергей шойгу
минобороны рф
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039803128_0:266:3147:2036_1920x0_80_0_0_3dd7605b2bb0cc141442890bde2072fd.jpg
Кроме того, сообщается, что пункты сбора для временной мобилизации вернутся к работе по своему прежнему назначению.Также и сотрудники военкоматов, привлеченные к частичной мобилизации, вернутся к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что план по частичной мобилизации выполнен.
https://ukraina.ru/20221028/1040268097.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039803128_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_a9d20ab7eb9648cc9a6700d653199bfa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, минобороны рф, мобилизация
Новости, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, мобилизация
Все мероприятия по частичной мобилизации завершены – Минобороны
Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили 31 октября в Минобороны РФ