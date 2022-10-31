https://ukraina.ru/20221031/1040357795.html

"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России

"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России - 31.10.2022 Украина.ру

"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России

Преследования оппозиционеров и несогласных режимом Владимира Зеленского при полной поддержке западных СМИ и политиков лишают последнего поддержки жителей страны, заявил обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар

2022-10-31T18:56

2022-10-31T18:56

2022-10-31T18:56

владимир зеленский

владимир путин

новости

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В своей статье он отметил, что на Западе игнорируют реальную сущность киевских властей, культивируя иллюзию о "хорошей Украине и плохой России", однако это закончится для него фатальными последствиями.Хмелар напомнил, что в день присуждения Зеленскому премии Сахарова "За свободу мысли" на Украине суды запретили 11 партий, из которых ни одна не была пророссийской."Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину… В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора ", — написал он.Он также обратил внимание на введенную украинским президентом "единую информационную политику" и сравнил ее с запретом оппозиции главой государства-сателлита Гитлера Первой Словацкой республики Йозефа Тисо в 1938 году. Также автор осудил западных лидеров за отсутствие реакции на политику Зеленского

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владимир зеленский, владимир путин, новости