https://ukraina.ru/20221031/1040357795.html
"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России
"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России - 31.10.2022 Украина.ру
"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России
Преследования оппозиционеров и несогласных режимом Владимира Зеленского при полной поддержке западных СМИ и политиков лишают последнего поддержки жителей страны, заявил обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар
2022-10-31T18:56
2022-10-31T18:56
2022-10-31T18:56
владимир зеленский
владимир путин
новости
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В своей статье он отметил, что на Западе игнорируют реальную сущность киевских властей, культивируя иллюзию о "хорошей Украине и плохой России", однако это закончится для него фатальными последствиями.Хмелар напомнил, что в день присуждения Зеленскому премии Сахарова "За свободу мысли" на Украине суды запретили 11 партий, из которых ни одна не была пророссийской."Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину… В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора ", — написал он.Он также обратил внимание на введенную украинским президентом "единую информационную политику" и сравнил ее с запретом оппозиции главой государства-сателлита Гитлера Первой Словацкой республики Йозефа Тисо в 1938 году. Также автор осудил западных лидеров за отсутствие реакции на политику Зеленского
https://ukraina.ru/20221031/1040292186.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, владимир путин, новости
"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России
Преследования оппозиционеров и несогласных режимом Владимира Зеленского при полной поддержке западных СМИ и политиков лишают последнего поддержки жителей страны, заявил обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар
В своей статье он отметил, что на Западе игнорируют реальную сущность киевских властей, культивируя иллюзию о "хорошей Украине и плохой России", однако это закончится для него фатальными последствиями.
Хмелар напомнил, что в день присуждения Зеленскому премии Сахарова "За свободу мысли" на Украине суды запретили 11 партий, из которых ни одна не была пророссийской.
"Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину… В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора ", — написал он.
Он также обратил внимание на введенную украинским президентом "единую информационную политику" и сравнил ее с запретом оппозиции главой государства-сателлита Гитлера Первой Словацкой республики Йозефа Тисо в 1938 году. Также автор осудил западных лидеров за отсутствие реакции на политику Зеленского