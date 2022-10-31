"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России - 31.10.2022 Украина.ру
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"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России
"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России - 31.10.2022 Украина.ру
"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России
Преследования оппозиционеров и несогласных режимом Владимира Зеленского при полной поддержке западных СМИ и политиков лишают последнего поддержки жителей страны, заявил обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар
2022-10-31T18:56
2022-10-31T18:56
владимир зеленский
владимир путин
новости
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В своей статье он отметил, что на Западе игнорируют реальную сущность киевских властей, культивируя иллюзию о "хорошей Украине и плохой России", однако это закончится для него фатальными последствиями.Хмелар напомнил, что в день присуждения Зеленскому премии Сахарова "За свободу мысли" на Украине суды запретили 11 партий, из которых ни одна не была пророссийской."Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину… В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора ", — написал он.Он также обратил внимание на введенную украинским президентом "единую информационную политику" и сравнил ее с запретом оппозиции главой государства-сателлита Гитлера Первой Словацкой республики Йозефа Тисо в 1938 году. Также автор осудил западных лидеров за отсутствие реакции на политику Зеленского
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владимир зеленский, владимир путин, новости
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Новости

"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России

18:56 31.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины Путин Зеленский
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины
Читать в
Преследования оппозиционеров и несогласных режимом Владимира Зеленского при полной поддержке западных СМИ и политиков лишают последнего поддержки жителей страны, заявил обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар
В своей статье он отметил, что на Западе игнорируют реальную сущность киевских властей, культивируя иллюзию о "хорошей Украине и плохой России", однако это закончится для него фатальными последствиями.
Хмелар напомнил, что в день присуждения Зеленскому премии Сахарова "За свободу мысли" на Украине суды запретили 11 партий, из которых ни одна не была пророссийской.
"Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают Владимиру Путину… В будущем это может вернуться к ним бумерангом. Чем сильнее Зеленский, тем больше он похож на диктатора ", — написал он.
Он также обратил внимание на введенную украинским президентом "единую информационную политику" и сравнил ее с запретом оппозиции главой государства-сателлита Гитлера Первой Словацкой республики Йозефа Тисо в 1938 году. Также автор осудил западных лидеров за отсутствие реакции на политику Зеленского
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Заголовок открываемого материала
19:20Ракетные удары и кризис в энергетике. Итоги 31 октября на Украине
18:56"Зеленский работает на Путина": чешский журналист рассказал, как украинский президент помогает России
18:15Эксперт объяснил, почему поставки по отмененному "зерновому коридору" продолжаются
18:00"Поздравляли Суровикина с днем рождения". СБУ обыскала священников Кировоградской епархии УПЦ
17:53Удары по энергетике, будущее украинского зерна. О чём говорили эксперты 31 октября
17:51Трения между Зеленским и США, миф об эвакуации в Россию: что говорили об Украине в мире 31 октября
17:41Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире
16:58Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео
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16:40Александр Перенджиев: Нужна мобилизация Украины и создание единого антифашистского фронта
16:39Владимир Евсеев: У Черноморского флота хватит сил, чтобы наказать Британию за Крым и зерновую сделку
16:24Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала
16:21Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октября
16:18Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти
16:09Как Муссолини бежал от мобилизации и стал дуче. Сто лет назад фашисты впервые пришли к власти
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16:01ВСУ снова обстреляли центр Донецка натовской артиллерией
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