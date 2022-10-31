"Поздравляли Суровикина с днем рождения". СБУ обыскала священников Кировоградской епархии УПЦ - 31.10.2022 Украина.ру
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"Поздравляли Суровикина с днем рождения". СБУ обыскала священников Кировоградской епархии УПЦ
"Поздравляли Суровикина с днем рождения". СБУ обыскала священников Кировоградской епархии УПЦ - 31.10.2022 Украина.ру
"Поздравляли Суровикина с днем рождения". СБУ обыскала священников Кировоградской епархии УПЦ
Сотрудники СБУ провели обыски у руководства Украинской православной церкви Московского патриархата в Кировоградской области. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе СБУ
2022-10-31T18:00
2022-10-31T18:00
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Сотрудники СБУ провели обыски в Кировоградской и Александровской епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), по домам сотрудников епархий. Священников обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и разжигании розни. Силовики изучили содержимое мобильных телефонов священослужителей, и нашли "антиукраинские материалы". Сотрудники СБУ нашли переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, "антиукраинские" книги. Все материалы направили на экспертизу. В частности, силовикам не понравился фрагмент книги митрополита Пирейского Серафима, в котором он объясняет причины воссоединения Крыма с Россией.Другой священник выложил в своем телеграм-канале пост с поздравлением командующего спецоперацией России Сергея Суровикина с днем рождения. Он же предложил главе европейской дипломатии Жозепу Борелю не вспоминать, что Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск когда-то входили в состав Украины. По версии СБУ, автор телеграм-канала - бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП Андрей Новиков, покинувший Украину в 2014 году. С февраля 2022 года сотрудники СБУ возбудили 23 уголовных дела в отношении 33 священников УПЦ МП. Священнослужителей обвинили в сборе информации и корректировке огня.
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новости, сбу, церковь, украина, обыск
Новости, СБУ, Церковь, Украина, Обыск

"Поздравляли Суровикина с днем рождения". СБУ обыскала священников Кировоградской епархии УПЦ

18:00 31.10.2022
 
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области
СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области
Читать в
Сотрудники СБУ провели обыски у руководства Украинской православной церкви Московского патриархата в Кировоградской области. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе СБУ
Сотрудники СБУ провели обыски в Кировоградской и Александровской епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), по домам сотрудников епархий. Священников обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и разжигании розни. Силовики изучили содержимое мобильных телефонов священослужителей, и нашли "антиукраинские материалы".
Сотрудники СБУ нашли переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, "антиукраинские" книги. Все материалы направили на экспертизу. В частности, силовикам не понравился фрагмент книги митрополита Пирейского Серафима, в котором он объясняет причины воссоединения Крыма с Россией.
Другой священник выложил в своем телеграм-канале пост с поздравлением командующего спецоперацией России Сергея Суровикина с днем рождения. Он же предложил главе европейской дипломатии Жозепу Борелю не вспоминать, что Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск когда-то входили в состав Украины. По версии СБУ, автор телеграм-канала - бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП Андрей Новиков, покинувший Украину в 2014 году.
С февраля 2022 года сотрудники СБУ возбудили 23 уголовных дела в отношении 33 священников УПЦ МП. Священнослужителей обвинили в сборе информации и корректировке огня.
Митрополит Петр - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 13:06
Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"Сотрудники СБУ в Киеве пришли с обысками в квартиру митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Московского патриархата Ионафана. Подробности 12 октября рассказали в пресс-службе СБУ
 
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