https://ukraina.ru/20221031/1040353173.html
Трения между Зеленским и США, миф об эвакуации в Россию: что говорили об Украине в мире 31 октября
Трения между Зеленским и США, миф об эвакуации в Россию: что говорили об Украине в мире 31 октября - 31.10.2022 Украина.ру
Трения между Зеленским и США, миф об эвакуации в Россию: что говорили об Украине в мире 31 октября
Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T17:51
2022-10-31T17:51
2022-10-31T17:51
эксклюзив
украина
зерновая сделка
россия
владимир зеленский
джо байден
беженцы
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677994_226:90:2061:1122_1920x0_80_0_0_2ae48f12057ae30f12105e3e6c31602a.jpg
Зеленский откровенно надоел ВашингтонуБывшие американские чиновники рассказали изданию Politico, что президент Украины Владимир Зеленский периодически в общении с американским коллегой Джо Байденом настаивал на предоставлении помощи, которую президент США оказывать не хотел."Украинский лидер в ответ на это часто публично высказывал своё недовольство. Это тактика, которая вызвала некоторые трения между украинцами и администрацией Байдена", - говорится в статье.Хотя Киев получал от Вашингтона крупные партии оружия, украинские чиновники часто обращались к американским законодателям с просьбой оказать давление на администрацию по вопросу поставки ракет большей дальности."Белый дом не в восторге от подхода Зеленского. Иногда возникает ощущение, что они чувствуют себя зажатыми и им это не нравится", - сказал бывший посол США в Польше Дэниел Фрайд.Насильно эвакуирован в Россию не будешьГлава российского представительства Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев Карим Атасси и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяной Москальковой подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.На церемонии российский омбудсмен напомнила о распространяемом рядом СМИ утверждении будто жителей Украины против их воли увозят в РФ. Атасси сообщил, что никаких подтверждающих эту информацию фактов нет."Некоторые из наших партнёрских организаций уже сделали публичные заявления по этому поводу, и они состояли в том, что такие случаи не были известны. Но они упоминали о том, что были ситуации, когда беженцы из Украины сообщали о том, что у них не было другого выбора", - заявил Атасси.Возможно, некоторые эвакуированные хотели попасть в другую часть Украины, но в их ситуации это было невозможно из-за отсутствия гуманитарных коридоров, отметил глава российского представительства Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сейчас же для этих людей нет проблемы выехать из России и вернуться обратно на Украину или в другую страну."Любой человек может выехать и составить маршрут следования. Поэтому они приехали на территорию РФ, что для них было доступно, и далее они могли следовать туда, куда они хотели попасть и, насколько мы знаем, проблем с этим не возникало", - добавил Атасси.Глас британского народа о вине Зеленского в срыве зерновой сделкиЧитатели британской газеты Daily Mail выразили своё мнение о том, кто виноват в срыве зерновой сделки. 29 октября российская сторона объявила о приостановке участия в соглашении из-за массированных ударов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе украинскими войсками под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна."Путин согласился выпустить корабли с зерном, чтобы накормить весь мир, но украинский лидер решил нарушить условия соглашения и атаковал корабли в Чёрном море. Это же военное преступление!" - написал пользователь Thatsmeback.CygneNoir в свою очередь подчеркнул, что санкции, вопреки ожиданиям их авторов, делают Россию ещё сильнее, а вложенные в Украину миллиарды – жителей западных стран беднее. Он призвал остановить циничных "ястребов", которые обостряют конфликт с Россией, угрожают ядерной войной и уничтожают западную цивилизацию."Перестаньте всё валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжёлым бременем на наш народ", - заявил sunking101."Владимир Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придётся запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина", —написала Lula14.
https://ukraina.ru/20220925/1039039357.html
https://ukraina.ru/20221031/1040349475.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, зерновая сделка, россия, владимир зеленский, джо байден, беженцы
Зеленский откровенно надоел Вашингтону
Бывшие американские чиновники рассказали изданию Politico, что президент Украины Владимир Зеленский периодически в общении с американским коллегой Джо Байденом настаивал на предоставлении помощи, которую президент США оказывать не хотел.
"Украинский лидер в ответ на это часто публично высказывал своё недовольство. Это тактика, которая вызвала некоторые трения между украинцами и администрацией Байдена", - говорится в статье.
Хотя Киев получал от Вашингтона крупные партии оружия, украинские чиновники часто обращались к американским законодателям с просьбой оказать давление на администрацию по вопросу поставки ракет большей дальности.
"Белый дом не в восторге от подхода Зеленского. Иногда возникает ощущение, что они чувствуют себя зажатыми и им это не нравится", - сказал бывший посол США в Польше Дэниел Фрайд.
Насильно эвакуирован в Россию не будешь
Глава российского представительства Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев Карим Атасси и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяной Москальковой подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
На церемонии российский омбудсмен напомнила о распространяемом рядом СМИ утверждении будто жителей Украины против их воли увозят в РФ. Атасси сообщил, что никаких подтверждающих эту информацию фактов нет.
"Некоторые из наших партнёрских организаций уже сделали публичные заявления по этому поводу, и они состояли в том, что такие случаи не были известны. Но они упоминали о том, что были ситуации, когда беженцы из Украины сообщали о том, что у них не было другого выбора", - заявил Атасси.
Возможно, некоторые эвакуированные хотели попасть в другую часть Украины, но в их ситуации это было невозможно из-за отсутствия гуманитарных коридоров, отметил глава российского представительства Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сейчас же для этих людей нет проблемы выехать из России и вернуться обратно на Украину или в другую страну.
"Любой человек может выехать и составить маршрут следования. Поэтому они приехали на территорию РФ, что для них было доступно, и далее они могли следовать туда, куда они хотели попасть и, насколько мы знаем, проблем с этим не возникало", - добавил Атасси.
Глас британского народа о вине Зеленского в срыве зерновой сделки
Читатели британской газеты Daily Mail выразили своё мнение о том, кто виноват в срыве зерновой сделки. 29 октября российская сторона объявила о приостановке участия в соглашении из-за массированных ударов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе украинскими войсками под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна.
"Путин согласился выпустить корабли с зерном, чтобы накормить весь мир, но украинский лидер решил нарушить условия соглашения и атаковал корабли в Чёрном море. Это же военное преступление!" - написал пользователь Thatsmeback.
CygneNoir в свою очередь подчеркнул, что санкции, вопреки ожиданиям их авторов, делают Россию ещё сильнее, а вложенные в Украину миллиарды – жителей западных стран беднее. Он призвал остановить циничных "ястребов", которые обостряют конфликт с Россией, угрожают ядерной войной и уничтожают западную цивилизацию.
"Перестаньте всё валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжёлым бременем на наш народ", - заявил sunking101.
"Владимир Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придётся запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина", —написала Lula14.