https://ukraina.ru/20221031/1040353173.html

Трения между Зеленским и США, миф об эвакуации в Россию: что говорили об Украине в мире 31 октября

Трения между Зеленским и США, миф об эвакуации в Россию: что говорили об Украине в мире 31 октября - 31.10.2022 Украина.ру

Трения между Зеленским и США, миф об эвакуации в Россию: что говорили об Украине в мире 31 октября

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T17:51

2022-10-31T17:51

2022-10-31T17:51

эксклюзив

украина

зерновая сделка

россия

владимир зеленский

джо байден

беженцы

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Зеленский откровенно надоел ВашингтонуБывшие американские чиновники рассказали изданию Politico, что президент Украины Владимир Зеленский периодически в общении с американским коллегой Джо Байденом настаивал на предоставлении помощи, которую президент США оказывать не хотел."Украинский лидер в ответ на это часто публично высказывал своё недовольство. Это тактика, которая вызвала некоторые трения между украинцами и администрацией Байдена", - говорится в статье.Хотя Киев получал от Вашингтона крупные партии оружия, украинские чиновники часто обращались к американским законодателям с просьбой оказать давление на администрацию по вопросу поставки ракет большей дальности."Белый дом не в восторге от подхода Зеленского. Иногда возникает ощущение, что они чувствуют себя зажатыми и им это не нравится", - сказал бывший посол США в Польше Дэниел Фрайд.Насильно эвакуирован в Россию не будешьГлава российского представительства Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев Карим Атасси и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяной Москальковой подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.На церемонии российский омбудсмен напомнила о распространяемом рядом СМИ утверждении будто жителей Украины против их воли увозят в РФ. Атасси сообщил, что никаких подтверждающих эту информацию фактов нет."Некоторые из наших партнёрских организаций уже сделали публичные заявления по этому поводу, и они состояли в том, что такие случаи не были известны. Но они упоминали о том, что были ситуации, когда беженцы из Украины сообщали о том, что у них не было другого выбора", - заявил Атасси.Возможно, некоторые эвакуированные хотели попасть в другую часть Украины, но в их ситуации это было невозможно из-за отсутствия гуманитарных коридоров, отметил глава российского представительства Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сейчас же для этих людей нет проблемы выехать из России и вернуться обратно на Украину или в другую страну."Любой человек может выехать и составить маршрут следования. Поэтому они приехали на территорию РФ, что для них было доступно, и далее они могли следовать туда, куда они хотели попасть и, насколько мы знаем, проблем с этим не возникало", - добавил Атасси.Глас британского народа о вине Зеленского в срыве зерновой сделкиЧитатели британской газеты Daily Mail выразили своё мнение о том, кто виноват в срыве зерновой сделки. 29 октября российская сторона объявила о приостановке участия в соглашении из-за массированных ударов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе украинскими войсками под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна."Путин согласился выпустить корабли с зерном, чтобы накормить весь мир, но украинский лидер решил нарушить условия соглашения и атаковал корабли в Чёрном море. Это же военное преступление!" - написал пользователь Thatsmeback.CygneNoir в свою очередь подчеркнул, что санкции, вопреки ожиданиям их авторов, делают Россию ещё сильнее, а вложенные в Украину миллиарды – жителей западных стран беднее. Он призвал остановить циничных "ястребов", которые обостряют конфликт с Россией, угрожают ядерной войной и уничтожают западную цивилизацию."Перестаньте всё валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжёлым бременем на наш народ", - заявил sunking101."Владимир Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придётся запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина", —написала Lula14.

https://ukraina.ru/20220925/1039039357.html

https://ukraina.ru/20221031/1040349475.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, зерновая сделка, россия, владимир зеленский, джо байден, беженцы