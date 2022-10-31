https://ukraina.ru/20221031/1040352547.html

От похода на Рим до Сталинграда. Как фашисты делили Украину

От похода на Рим до Сталинграда. Как фашисты делили Украину - 31.10.2022 Украина.ру

От похода на Рим до Сталинграда. Как фашисты делили Украину

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T23:00

2022-10-31T23:00

2022-10-31T23:00

история

история

италия

фашизм

оун

1930-е

великая отечественная война

1920

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040352999_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_eb9b837837401a9780e2855c0aa8b38f.jpg

31 октября 1922 года к власти в Италии пришла фашистская партия Бенито Муссолини, покровительствовавшая Организации украинских националистов (ОУН). Ровно 100 лет триумфом закончился марш чернорубашечников (штурмовых отрядов фашистов) на Рим, Муссолини стал одновременно главой правительства, министром внутренних и иностранных дел Италии.Ещё будучи журналистом в 1919 - 1920 годах будущий дуче (вождь) итальянской нации проявлял интерес к украинской проблематике. Тогда он пролагал, что Украина способна сломить гегемонию англичан на Черном море и стать оплотом борьбы с большевизмом.Такое внимание к Черноморскому бассейну было отнюдь не случайным.Руководивший в 1917 - 1919 годах итальянским правительством Витторио Орландо под занавес своего премьерства принял решение направить в Закавказье 100-тысячный экспедиционный корпус. Итальянцы с подачи старших партнёров по Антанте были призваны оградить от большевиков Закавказский район добычи и транспортировки нефти. Не состоялась данная экспедиция лишь потому, что была в последний момент ветирована монархом Италии.Идеологическое обоснование проекту военно-политического проникновения Италии в Черноморье обеспечивал востоковед Энрико Инсабато. Впоследствии он стал близким соратником Муссолини, а фашистская партия восприняла его проект создания нового порядка в Восточной Европе."Надо поддерживать центробежную тенденцию национальностей, находящихся под игом России… создавая таким образом непрерывную цепь свободных наций от Балтики до Каспия. Это необходимо для того, чтобы создать барьер не только против угрозы панславизма на Адриатическом море, но и для того, чтобы создать неприкосновенный санитарный кордон от большевистской проказы, заразительного и смертельного табеса для римской и христианской цивилизации" - заявлял итальянский интеллектуал.С середины 20-х годов данные выкладки стали влиять внешнеполитический курс Рима. Экономически они подстёгивались тем, что в межвоенный период Италия получала через Чёрное море из Закавказья до трети потребляемой нефти.Интенсивная торговля с Москвой не мешала итало-фашистскому режиму строить планы раздела Советского Союза.К примеру, в 1930 г. в ходе подготовки встречи Муссолини и главы МИД Польши Александра Залесского, намечалось обсудить вопросы независимости Украины и Кавказа. Рим оказался весьма восприимчив к геополитической конструкции "Украина - мост на Восток", без которого сложно удержать кавказские владения.Видя интерес фашистского режима к вопросу отделения Украины от России лидер ОУН Евгений Коновалец стал проявлять большое внимание "итальянскому направлению".Инсабато взял на себя роль организатора контактов итальянских фашистов и украинских националистов. В 1933 г. благодаря его поддержке на Апеннинах вышла брошюра сподвижника Коновальца Евгения Онацкого под названием "Европейский баланс и украинский вопрос". Ее впоследствии дополнил ещё ряд изданий: "Тарас Шевченко — бард Украины", "Симон Петлюра — герой и мученик Украины", "Гетман Мазепа".В 1936 г. Онацкому позволили организовать в Высшем институте Востока в Неаполе кафедру украинского языка и литературы. Годом спустя там вышла в свет теоретико-практическая грамматика украинского языка для итальянцев.ОУН отвечала фашистам взаимностью.В украинских изданиях, выходивших в других странах Онацкий всячески превозносил государственный строй фашистской Италии. Функционер ОУН также писал, что Украина по всем показателям относится к "средиземноморской цивилизации" и выступает в качестве "авангарда Европы против азиатского вторжения".Тем самым Рим приглашался к активному участию в "украинских делах", поскольку возрождение Средиземноморской империи являлось главной внешнеполитической идеей Муссолини.Официальные итальянские издания со своей стороны подчеркивали, что украинцы являются "первой линией защиты этнического, культурного и духовного наследия белой расы от азиатского нашествия".Сближение Италии и нацистской Германии требовало согласования их планов в отношении Украины.Тогда Инсабато была предложена концепция Украины и других восточных территорий как общего проблемного поля Италии и Германии, где требовались совместные действия. В 1937 г. соратник Муссолини предложил создать особое итало-германское бюро по исследованию и дальнейшему использованию центробежных сил в Советском Союзе.Однако в Германии "украинские" инициативы итальянцев однозначной поддержки не получили.Глава внешнеполитического ведомства НСДАП Альфред Розенберг отказался от переговоров на сей счёт, ссылаясь на отсутствие соответствующих инструкций от Гитлера. Консультации экспертов нацистского и фашистского режимов по "украинскому вопросу" продолжались до 1940 г., но каких-либо практических результатов не принесли.В этих условиях Италия предпочитала активно не вкладываться в "украинский" проект, все попытки лидеров ОУН добиться от Рима выделения для себя субсидий по аналогии с немецкими результата не принесли.Вероятно, последним явным знаком внимания фашистов к ОУН стало проведение в Риме накануне начала Второй мировой войны Большого сбора украинских националистов, изрывшего лидером организации Андрея Мельника вместо погибшего Коновальца. Примечательно, что в тот же период в "вечном городе" прошёл конгресс грузинских ультранационалистических организаций.Надежды на усиление итальянского влияния на Украине посредствам поддержки ОУН окончательно рассеялись сразу после нападения Германии на СССР.Информируя дуче о начале вторжения, немецкие и итальянские дипломаты акцентировали внимание на том, Гитлер решил применить "польский опыт" обустройства захваченных территорий, ликвидировав их государственность.Это лишало практического значения дальнейшее сотрудничество Рима с украинскими националистами. Тем более, что фюрер сделал весьма заманчивое для дуче предложение.В ночь на 22 июня 1941 г. Гитлер сообщал Муссолини:Гитлер намекал о готовности делиться с Муссолини "украинским пирогом" и без непосредственного участия итальянских войск в восточном походе."Решающую помощь вы, дуче, сможете оказать, увеличивая ваши силы в Северной Африке" - говорилось в этом же послании.Однако итальянские элиты были уверены, что вожделенные ресурсы на востоке Рим получит лишь в случае физического участия своих войск в боевых действиях против СССР. 5 июля 1941 г. Муссолини сделал заявление на заседании своего правительства, что уже к концу месяца на восточный фронт прибудут первые три итальянские дивизии.Такая спешка была обусловлена уверенностью в скоротечном характере войны. Ведь германский диктатор был полон решимости завершить её за восемь недель.Настрой на необходимость завоевания Украины как ресурсной базы активно корреспондировался в войска. Командующий итальянского экспедиционного корпуса с такими словами обратился к своим бойцам по случаю их вступления на территорию СССР:Между тем чётких договорённостей между Гитлером и Муссолини о местах использования итальянских войск против Красной Армии не существовало. Немецкие военные конечно же знали о большом интересе своих южных союзников к Северному Причерноморью и Крымскому полуострову. Тем не менее итальянские дивизии на данные участки фронта не направлялись.Полноценное боевое крещение итальянцы получили в составе 11-й германской армии на севере Николаевской области.В дальнейшем, когда эта армия направилась в Крым, итальянские дивизии были переданы в состав 1-й танковой группы под командованием Клейста.С военной точки зрения такое решение было очень сомнительным, поскольку плохо механизированные итальянские части не соответствовали немецкой тактике манёвренной войны. Гораздо более рациональным было бы направить итальянцев для ведения позиционных боёв в Крыму. Но это могло дать повод Муссолини вспомнить о древнеримских владениях на полуострове.Планируемую крымскую провинцию рейха под названием Готенланд фюрер ни с кем делить не собирался и для усиления армии Манштейна в Крыму были выбраны румыны, на данный регион не имевшие претензий.Примечательно, что итальянцы питали определённые надежды на то, чтобы отнять у Румынии оккупированную ею в 1941 г. Одессу. Консульство Италии в Одессе проводило активную пропагандистскую деятельность с целью показать местному населению преимущества жизни под властью Рима.Как ни странно, Муссолини с оптимизмом воспринял новости о неудачах германской армии на восточном фронте в конце 1941 г. Диктатор публично признавался, что его беспокоит слишком быстрая победа Гитлера, поскольку она сделает очень большой диспропорцию "между немецким и итальянским вкладом в дело оси".Ещё в сентябре 1941 г. министр иностранных дел и зять Муссолини Глеаццо Чиано записал в своём дневнике, что дуче хотел бы ближайшей весной направить в Россию ещё 20 дивизий. Тем самым правитель Италии хотел избежать диктата Германии при послевоенном обустройстве.Однако итальянскому Генеральному штабу удалось убедить Муссолини в нереалистичности такого плана. Сошлись на шести новых дивизиях: трёх пехотных и трёх альпийских (горнострелковых). На последние возлагались большие надежды в связи с запланированным на 1942 г. форсированием Кавказского хребта.Остро нуждаясь итальянских пополнениях на встрече с Муссолини в Зальцбурге в конце апреля 1942 г. Гитлер пообещал, что итальянская армия (7 тыс. офицеров и 220 тыс. солдат) будет использоваться для занятия нефтяных месторождений Кавказа.Но советское наступление под Сталинградом сделало несостоятельными все эти планы.Согласно официальным данным Генштаба Италии экспедиционные силы королевства в декабре 1942 г. - январе 1943 г. на советском фронте потеряли 60% офицеров и 49% рядовых.Надвигавшаяся военная катастрофа заставила Муссолини стать более настойчивым в продвижении идеи мирного соглашения с СССР, которую он впервые высказал в ноябре 1942 г.Итальянский план предусматривал заключение странами оси с Советским Союзом "второго Брест-Литовска". Предлагалось добиться отказа СССР от западных территорий, возвести на них мощную оборонительную линию. В компенсацию же Москва должна была получить территории в Центральной Азии. Высвободившиеся силы дуче считал необходимым использовать против англосаксов.Вероятно, реализация этого плана могла возродить "украинскую" программу итальянских фашистов, поскольку упомянутая линия разграничения неизбежно разделила бы территорию Украинской ССР.Однако Гитлер в ходе встречи с итальянским министром иностранных дел в конце 1942 г. отверг предложения Муссолини как преждевременные. В июле 1943 г. фашистская власть в Италии была свергнута и её геополитические проекты, в том числе касающиеся Украины, ушли в историю.

https://ukraina.ru/20210128/1030368873.html

https://ukraina.ru/20201027/1029395160.html

https://ukraina.ru/20221031/1040338103.html

https://ukraina.ru/20190827/1024729001.html

https://ukraina.ru/20201210/1029926933.html

https://ukraina.ru/20211020/1032503671.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, италия, фашизм, оун, 1930-е, великая отечественная война, 1920