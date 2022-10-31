https://ukraina.ru/20221031/1040351105.html

Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео

Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео - 31.10.2022 Украина.ру

Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео

Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру прокомментировал продолжающиеся ракетные удары по Украине, наступление ВС РФ в Донбассе, а также рассказал о будущем зерновой сделки:

2022-10-31T16:58

2022-10-31T16:58

2022-10-31T16:58

зерно

украина

тэц

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01:01 - Вторая волна ракетных ударов по объектам на Украине: насколько эти удары эффективны?04:55 - ВС РФ идут в масштабное наступление на разных направлениях: с чем связана активизация нашей армии? 07:40 – О хаосе на местах; 12:20 - Чем Россия ответит на срыв "зерновой сделки"?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, украина, тэц, видео, видео