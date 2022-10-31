https://ukraina.ru/20221031/1040351105.html
Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео
Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео - 31.10.2022 Украина.ру
Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео
Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру прокомментировал продолжающиеся ракетные удары по Украине, наступление ВС РФ в Донбассе, а также рассказал о будущем зерновой сделки:
2022-10-31T16:58
2022-10-31T16:58
2022-10-31T16:58
зерно
украина
тэц
видео
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01:01 - Вторая волна ракетных ударов по объектам на Украине: насколько эти удары эффективны?04:55 - ВС РФ идут в масштабное наступление на разных направлениях: с чем связана активизация нашей армии? 07:40 – О хаосе на местах; 12:20 - Чем Россия ответит на срыв "зерновой сделки"?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040350847_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4de1412e527037d1d875252055f984c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, украина, тэц, видео, видео
Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео
Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру прокомментировал продолжающиеся ракетные удары по Украине, наступление ВС РФ в Донбассе, а также рассказал о будущем зерновой сделки:
01:01 - Вторая волна ракетных ударов по объектам на Украине: насколько эти удары эффективны?
04:55 - ВС РФ идут в масштабное наступление на разных направлениях: с чем связана активизация нашей армии?
07:40 – О хаосе на местах;
12:20 - Чем Россия ответит на срыв "зерновой сделки"?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.