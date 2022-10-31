Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео - 31.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221031/1040351105.html
Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео
Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео - 31.10.2022 Украина.ру
Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео
Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру прокомментировал продолжающиеся ракетные удары по Украине, наступление ВС РФ в Донбассе, а также рассказал о будущем зерновой сделки:
2022-10-31T16:58
2022-10-31T16:58
зерно
украина
тэц
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040350847_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4fef5d52953df1ff1a7715ac8ead2b0b.jpg
01:01 - Вторая волна ракетных ударов по объектам на Украине: насколько эти удары эффективны?04:55 - ВС РФ идут в масштабное наступление на разных направлениях: с чем связана активизация нашей армии? 07:40 – О хаосе на местах; 12:20 - Чем Россия ответит на срыв "зерновой сделки"?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040350847_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4de1412e527037d1d875252055f984c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
зерно, украина, тэц, видео, видео
зерно, Украина, ТЭЦ, Видео

Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео

16:58 31.10.2022
 
Читать в
Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру прокомментировал продолжающиеся ракетные удары по Украине, наступление ВС РФ в Донбассе, а также рассказал о будущем зерновой сделки:
01:01 - Вторая волна ракетных ударов по объектам на Украине: насколько эти удары эффективны?
04:55 - ВС РФ идут в масштабное наступление на разных направлениях: с чем связана активизация нашей армии?
07:40 – О хаосе на местах;
12:20 - Чем Россия ответит на срыв "зерновой сделки"?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
зерноУкраинаТЭЦВидео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Польский эксперт о том, на что пойдут Лондон и Вашингтон, чтобы не допустить многополярности в мире
16:58Будет ли Россия блокировать корабли с зерном - Лидов. Видео
16:56Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТО
16:53Удар по Черновицкой области "ощутим для всей Украины" - власти
16:49Киевлянин готовил убийства министра обороны и главы разведки Украины - прокуратура
16:40Александр Перенджиев: Нужна мобилизация Украины и создание единого антифашистского фронта
16:39Владимир Евсеев: У Черноморского флота хватит сил, чтобы наказать Британию за Крым и зерновую сделку
16:24Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала
16:21Прилёт в Молдавию, проблемы с Израилем, удар по Донецку. Главное на Украине на 16:00 31 октября
16:18Жителей Киевской области могут эвакуировать - власти
16:09Как Муссолини бежал от мобилизации и стал дуче. Сто лет назад фашисты впервые пришли к власти
16:08На Украине больше нет оборудования для восстановления электросетей - ДТЭК
16:07"Лучший президент" Бразилии возвращается. Почему Зеленскому стоит беспокоиться
16:01ВСУ снова обстреляли центр Донецка натовской артиллерией
15:59"Неполноценные субъекты колониальной политики": эксперт рассказал о статусе Польши в ЕС
15:56Андрей Суздальцев: В ближайшие два дня нас ждут события по зерновой сделке
15:28Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ
15:19Польша: невинность и удовольствие
15:18Владимир Рогов: кто он
15:05Александр Перенджиев: кто он
Лента новостейМолния