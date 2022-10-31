Киевлянин готовил убийства министра обороны и главы разведки Украины - прокуратура - 31.10.2022 Украина.ру
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Киевлянин готовил убийства министра обороны и главы разведки Украины - прокуратура
Киевлянин готовил убийства министра обороны и главы разведки Украины - прокуратура - 31.10.2022 Украина.ру
Киевлянин готовил убийства министра обороны и главы разведки Украины - прокуратура
Офис генпрокурора Украины 31 октября сообщил о задержании "российского агента", который якобы готовил покушения на представителей украинского руководства
2022-10-31T16:49
2022-10-31T16:50
новости
украина
резников
кирилл буданов
убийство
покушение
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Сообщается, что операцию проводил некий житель Луганска, который служил в Народной милиции ЛНР. После начала российской спецоперации, утверждают украинские правоохранители, ополченец оказался на территории РФ, где стал получать задания от своих кураторов. Он завербовал жителя Киева, который должен был ликвидировать видных украинских государственных и военных деятелей, в том числе министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.Также в этом списке якобы фигурировали один из лидеров "Нацкорпуса", который был в прошлом командиром разведроты "Азова" (вероятно имеется ввиду Сергей Коротких, он же Боцман), советник одного из министров и др. Украинская генпрокуратура также пишет, что несостоявшийся киллер должен был совершить "тестовое" убийство. В качестве жертвы планировался некий командир одного из боевых подразделений украинской армии. За каждую свою жертву завербованный украинец должен был якобы получить по 100 тыс. долларов. Киевлянин был задержан еще в августе в Волынской области. Он находится под стражей, его дело передано в суд.С началом СВО украинские власти регулярно сообщают о предотвращенных покушениях на лидеров государства, которые будто бы готовит Россия. Только на жизнь Владимира Зеленского, утверждают в Киеве, было сорвано более десяти покушений. Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии ВСУ, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру. Похожее мнение в интервью Украина.ру высказал также глава движения "Мы вместе с Россией" из Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, смерть лидера киевского режима может спасти тысячи жизней
https://ukraina.ru/20221012/1039648192.html
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новости, украина, резников, кирилл буданов, убийство, покушение
Новости, Украина, Резников, Кирилл Буданов, убийство, покушение

Киевлянин готовил убийства министра обороны и главы разведки Украины - прокуратура

16:49 31.10.2022 (обновлено: 16:50 31.10.2022)
 
© Фото : CC0, PixabayПистолет глушитель заказное убийство
Пистолет глушитель заказное убийство - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Офис генпрокурора Украины 31 октября сообщил о задержании "российского агента", который якобы готовил покушения на представителей украинского руководства
Сообщается, что операцию проводил некий житель Луганска, который служил в Народной милиции ЛНР. После начала российской спецоперации, утверждают украинские правоохранители, ополченец оказался на территории РФ, где стал получать задания от своих кураторов.
Он завербовал жителя Киева, который должен был ликвидировать видных украинских государственных и военных деятелей, в том числе министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
Также в этом списке якобы фигурировали один из лидеров "Нацкорпуса", который был в прошлом командиром разведроты "Азова" (вероятно имеется ввиду Сергей Коротких, он же Боцман), советник одного из министров и др.
Украинская генпрокуратура также пишет, что несостоявшийся киллер должен был совершить "тестовое" убийство. В качестве жертвы планировался некий командир одного из боевых подразделений украинской армии.
За каждую свою жертву завербованный украинец должен был якобы получить по 100 тыс. долларов.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 14:10
Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту
Киевлянин был задержан еще в августе в Волынской области. Он находится под стражей, его дело передано в суд.
С началом СВО украинские власти регулярно сообщают о предотвращенных покушениях на лидеров государства, которые будто бы готовит Россия. Только на жизнь Владимира Зеленского, утверждают в Киеве, было сорвано более десяти покушений.
Ликвидация Зеленского могла бы негативно сказаться на Украине и на моральном состоянии ВСУ, а для России это было бы полезно, сказал ранее политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру.
Похожее мнение в интервью Украина.ру высказал также глава движения "Мы вместе с Россией" из Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, смерть лидера киевского режима может спасти тысячи жизней
28 июля, 13:34
Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию ЗеленскогоПризнание Украины террористическим государством – это правильная инициатива. Ведь Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаРезниковКирилл Будановубийствопокушение
 
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