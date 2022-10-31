https://ukraina.ru/20221031/1040322923.html

Польша: невинность и удовольствие

Польша: невинность и удовольствие - 31.10.2022 Украина.ру

Польша: невинность и удовольствие

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T15:19

2022-10-31T15:19

2022-10-31T15:19

ростислав ищенко

мнения

польша

россия

наступление

западная украина

владимир путин

валдай (клуб)

галиция

волынь

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В преддверии зимнего наступления России, которое постепенно разворачивается (пока на второстепенных направлениях), в Польше активизировался вопрос Западной Украины. Болезненная для Варшавы тема умело подогрета Владимиром Путиным на Валдае, где российский президент невзначай в очередной раз заметил, что Сталин включил в состав Украины "исконные польские земли".Учитывая, что Путин ранее неоднократно называл Львов польским городом, пределы "исконных польских земель" примерно ясны. Это – Галиция – нищая окраина, польско-русское пограничье, постоянный источник сепаратизма (в каком бы государстве она не находилась), родина бандеровщины – украинского нацизма.Польша хотела бы ещё Волынь и вообще границу по Рижскому миру 1921 года, но Луцк, Ровно и Переяслав-Хмельницкий никто польскими городами не называл. Поэтому сейчас варшавские власти пребывают в состоянии раздвоенного сознания. С одной стороны, надо бы, выполняя волю американского старшего брата вступить в войну с Россией, победить и, по итогам кампании, получить границу 1939 года (а может быть и 1772 года) как на Украине, так и в Белоруссии. С другой стороны, страшно – можно ведь и проиграть и, в итоге, вместо границы 1772 года, получить русско-германскую границу 1815 (с учётом перехода Восточной Пруссии в состав России).Путин, вроде бы и не делал полякам никакого предложения, но в то же время ясно дал понять, что если Польша заявит претензии на Западную Украину, в Кремле возражать не будут. Это и понятно, России Украина не нужна. Никакая не нужна, ни "дружественная", ни, тем более, враждебная, Учитывая же, что по самой своей природе, Украина не может быть дружественной ("одному народу" не нужны два государства, а выделение украинцев из русских, как отдельного народа, может происходить только на русофобских основаниях – надо слишком ненавидеть русскость, чтобы расхотеть быть русским), ликвидация киевской антироссии является для московской Руси внешнеполитическим приоритетом.Но именно эта проблема – объективная заинтересованность России в ликвидации Украины как государства, и не даёт Польше однозначно принять неформальное предложение Кремля о разделе Украины. Варшава уже и войска свои в Галицию отправила, переодев их в украинские мундиры, и референдум о "воссоединении с Польшей" там провести готова, и Румынию с Венгрией стимулировать к захвату Северной Буковины и Закарпатья согласна, но "не получается каменный цветок".Польша, в отличие от России, заинтересована в том, чтобы хоть какая-то Украина осталась буфером между нею и Россией. Слишком боятся поляки Москву, слишком свежа в них память пяти разделов. Слишком много гадостей они сделали, как России, так и Германии, чтобы спокойно жить между ними и не бояться за свою судьбу. Тем более, что США слабеют и защищать Польшу от обиженных ею соседей становится некому. Восходящей сверхдержаве – Китаю – это дорого, да и не к чему: слишком далеко от него находится Польша и никаких приобретений, кроме проблем с Россией Пекину не обещает. Китайцы предпочитают дружить с Москвой, а не Польшей с ней меряться.Публично сказать, что делить Украину готовы, но хотят кусочек от неё сохранить поляки не могут. Они же себя провозгласили главным "адвокатом" Киева, а не его патологоанатомом. Адвокат, конечно, может быть душеприказчиком, но не официальным расчленителем своего полуживого клиента. Поэтому в Варшаве рисуют многочисленные карты, на которых, в зависимости от уровня наглости заказчика, изображается разделённая Украина, в которой Польше принадлежит или Галиция, или все семь областей, бывших польскими до сентября 1939 года.Самая последняя карта, нарисованная в Варшаве осенью 2022 года является апогеем наглости. Там поляки забирают всё, включая Житомирскую область и "отдают" румынам ненужную Бухаресту Винницкую область, вместо желаемой (блокирующей России выход к Дунаю) Южной Бессарабии. "Независимая Украина" остаётся только в пределах Киевской области. Таким образом, необходимый Польше буфер между Варшавой и Москвой сжимается до "независимой" Киевщины и румынской Винничины.Спросите: с чего бы такие запросы? Откуда наглость?Да всё очень просто. В Варшаве не дети сидят и прекрасно просчитали ситуацию с готовившейся Вашингтоном и Лондоном ядерной провокацией на Украине. Поляки не хуже Кремля осознали, что если провокация состоится, то хотят они или не хотят, а воевать с Россией придётся. То, что Москве новая война не нужна они тоже прекрасно поняли. До них не дошло лишь одно: России не нужны украинские земли ради земель. России нужна безопасность, которая, при наличии официально сохранившейся Украины (даже если её территория будет составлять один квадратный метр) не достижима. Не потому, что сама Украина нападёт (хоть рано или поздно она нападёт, даже если у неё население сократится до одного человека), а исключительно по причине готовности Украины быть использованной кем угодно для выдвижения претензий к России. Любой враг, желающий легализовать свои антироссийские замыслы, начнёт с того, что стимулирует Киев к выдвижению требования вернуть "исконные украинские земли", а потом явится весь в белом "защищать слабых, ограбленных, униженных и оскорблённых".Россия согласна разделить Украину с восточноевропейцами (хоть с одной Польшей, хоть с Венгрией и Румынией в придачу) исключительно потому, что наличие заинтересованных участников от НАТО и ЕС позволяет без проблем легализовать ликвидацию члена-учредителя ООН в рамках существующего (хоть и не действующего, но формально не отменённого) международного права. США, Великобритания и Франция вряд ли решатся наложить вето на решение Совета безопасности ООН, констатирующее смерть Украины, в котором будут заинтересованы восточноевропейские скандалисты. Поляки надуются и заблокируют всю работу западных структур (в которых требуется единогласие всех членов) до тех пор, пока их претензии, на "возвращение исконных польских земель" не будут удовлетворены. Румыны будут гадить втихаря. А Орбан – парень решительный, он может реализовать давнюю угрозу и вывести Венгрию из ЕС и НАТО. Благо в Будапеште давно сознали, что с западного Титаника пора бежать.Если поляки не готовы делить Украину без остатка, то и вопрос "исконных польских земель" может быть пересмотрен. Наши историки и политики докажут, что и галичане с нами "один народ" даже с большей лёгкостью чем назначили первой столицей Русского государства то ли Новую Ладогу, то ли Старую Руссу.Накануне Валдая и на Валдае Путин открыто дал понять Западу, что украинский вопрос для Кремля принципиален настолько, что не действует даже ядерный шантаж. Если придётся, попытаемся и ядерную войну выиграть. Для нас относительно всё равно где начертить польско-российскую границу (именно относительно, до границ 1939 года вопрос может обсуждаться, а всё, что больше – от лукавого), но проблема ликвидации Украины для России настолько принципиальна, что сохранение "независимости" возможно лишь на время и только при условии полного контроля Москвы над внешней, внутренней, экономической политикой Киева и его финансами.Но если мы получим Украину в формате ДНР/ЛНР, то нет никакой необходимости делить её с Польшей. Так что Варшаве необходимо выбирать между получением удовольствия и сохранением невинности. И выбирать быстро – события развиваются с ускорением. То, что возможно сегодня, завтра может стать нереальным.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20221029/1040279867.html

https://ukraina.ru/20221031/1040308134.html

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2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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