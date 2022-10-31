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Главный раввин Украины рассказал, как киевский режим нанес Израилю удар в спину
Главный раввин Украины рассказал, как киевский режим нанес Израилю удар в спину - 31.10.2022 Украина.ру
Главный раввин Украины рассказал, как киевский режим нанес Израилю удар в спину
В Тель-Авиве голосование Украины за ядерное разоружение Израиля в ООН расценили как удар в спину, заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман в своем открытом обращении к главе МИД Дмитрию Кулебе. Письмо опубликовано 30 октября в Facebook*
2022-10-31T11:26
2022-10-31T11:26
2022-10-31T11:35
новости
израиль
раввин
ядерное оружие
киев
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Израиль не признает наличие ядерного оружия, но Киев поддержал в ООН резолюцию с призывом ядерного разоружения страны.Асман отметил, что особенно ошибочно это действие в тот момент как посол Украины а Тель-Авиве Евгений Корнийчук старается добиться от Израиля военной помощи.По его мнению, израильские власти могут расценить такой жест Киева не только как недружественный, но и как "удар в спину".Раввин также заметил, что отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году привел к нынешнему конфликту.Ранее Кулеба в ультимативной форме требовал от Израиля системы ПВО необходимые Украине, но в Тель-Авиве заявили, что хотя и продолжат помогать украинским беженцам, но оружие поставлять не будут.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, израиль, раввин, ядерное оружие, киев
Главный раввин Украины рассказал, как киевский режим нанес Израилю удар в спину
11:26 31.10.2022 (обновлено: 11:35 31.10.2022)
В Тель-Авиве голосование Украины за ядерное разоружение Израиля в ООН расценили как удар в спину, заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман в своем открытом обращении к главе МИД Дмитрию Кулебе. Письмо опубликовано 30 октября в Facebook*
Израиль не признает наличие ядерного оружия, но Киев поддержал в ООН резолюцию с призывом ядерного разоружения страны.
Такое голосование Украины в ООН - страшная ошибка, которая перечеркнет месяцы и годы сотрудничества, поддержки и переговоров.
Асман отметил, что особенно ошибочно это действие в тот момент как посол Украины а Тель-Авиве Евгений Корнийчук старается добиться от Израиля военной помощи.
По его мнению, израильские власти могут расценить такой жест Киева не только как недружественный, но и как "удар в спину".
Раввин также заметил, что отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году привел к нынешнему конфликту.
Ранее Кулеба в ультимативной форме требовал от Израиля системы ПВО необходимые Украине, но в Тель-Авиве заявили, что хотя и продолжат помогать украинским беженцам, но оружие поставлять не будут.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.