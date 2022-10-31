https://ukraina.ru/20221031/1040319880.html

Главный раввин Украины рассказал, как киевский режим нанес Израилю удар в спину

Главный раввин Украины рассказал, как киевский режим нанес Израилю удар в спину - 31.10.2022 Украина.ру

Главный раввин Украины рассказал, как киевский режим нанес Израилю удар в спину

В Тель-Авиве голосование Украины за ядерное разоружение Израиля в ООН расценили как удар в спину, заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман в своем открытом обращении к главе МИД Дмитрию Кулебе. Письмо опубликовано 30 октября в Facebook*

2022-10-31T11:26

2022-10-31T11:26

2022-10-31T11:35

новости

израиль

раввин

ядерное оружие

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102808/05/1028080592_0:22:720:426_1920x0_80_0_0_7fad22c4c2b61f94c8dce16825fe9708.jpg

Израиль не признает наличие ядерного оружия, но Киев поддержал в ООН резолюцию с призывом ядерного разоружения страны.Асман отметил, что особенно ошибочно это действие в тот момент как посол Украины а Тель-Авиве Евгений Корнийчук старается добиться от Израиля военной помощи.По его мнению, израильские власти могут расценить такой жест Киева не только как недружественный, но и как "удар в спину".Раввин также заметил, что отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году привел к нынешнему конфликту.Ранее Кулеба в ультимативной форме требовал от Израиля системы ПВО необходимые Украине, но в Тель-Авиве заявили, что хотя и продолжат помогать украинским беженцам, но оружие поставлять не будут.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20221027/1040204216.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, раввин, ядерное оружие, киев