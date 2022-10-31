https://ukraina.ru/20221031/1040309521.html

В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ

В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ - 31.10.2022 Украина.ру

В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford может прибыть в Европу уже в середине ноября. Такое сообщение на днях опубликовало британское военное издание UK Defence Journal

2022-10-31T07:18

2022-10-31T07:18

2022-10-31T07:19

новости

сша

сми

европа

британия

авианосец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040309274_0:0:594:334_1920x0_80_0_0_97029d844dbfb407b78c74c58dfe7eec.png.webp

В сообщении говорится, что авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии ориентировочно в ближайшие две недели, однако точную дату журналисты не указывают.Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush. В пятницу, 28 октября, в пресс-службе Второго флота ВМС США сообщали, что USS Gerald Ford прибыл с визитом в порт Галифакс в Канаде.USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, пришедший на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство USS Gerald R. Ford было начато в ноябре 2009 года, а на воду его спустили в мае 2017-го.Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, включая истребители пятого поколения F-35C.

https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сми, европа, британия, авианосец