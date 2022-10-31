В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ - 31.10.2022 Украина.ру
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В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ
В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ - 31.10.2022 Украина.ру
В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ
Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford может прибыть в Европу уже в середине ноября. Такое сообщение на днях опубликовало британское военное издание UK Defence Journal
2022-10-31T07:18
2022-10-31T07:19
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В сообщении говорится, что авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии ориентировочно в ближайшие две недели, однако точную дату журналисты не указывают.Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush. В пятницу, 28 октября, в пресс-службе Второго флота ВМС США сообщали, что USS Gerald Ford прибыл с визитом в порт Галифакс в Канаде.USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, пришедший на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство USS Gerald R. Ford было начато в ноябре 2009 года, а на воду его спустили в мае 2017-го.Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, включая истребители пятого поколения F-35C.
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новости, сша, сми, европа, британия, авианосец
Новости, США, СМИ, Европа, Британия, авианосец

В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ

07:18 31.10.2022 (обновлено: 07:19 31.10.2022)
 
© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
Читать в
Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford может прибыть в Европу уже в середине ноября. Такое сообщение на днях опубликовало британское военное издание UK Defence Journal
В сообщении говорится, что авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии ориентировочно в ближайшие две недели, однако точную дату журналисты не указывают.
Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush. В пятницу, 28 октября, в пресс-службе Второго флота ВМС США сообщали, что USS Gerald Ford прибыл с визитом в порт Галифакс в Канаде.
USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, пришедший на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство USS Gerald R. Ford было начато в ноябре 2009 года, а на воду его спустили в мае 2017-го.
Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, включая истребители пятого поколения F-35C.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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