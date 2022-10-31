https://ukraina.ru/20221031/1040303004.html

В Запорожской области сообщили о 12 боях украинской теробороны с мобилизованными в ВСУ

В Запорожской области сообщили о 12 боях украинской теробороны с мобилизованными в ВСУ - 31.10.2022 Украина.ру

В Запорожской области сообщили о 12 боях украинской теробороны с мобилизованными в ВСУ

Чем больше будет смертей, тем тяжелей будет восстанавливать мирную жизнь, рассказал в интервью изданию Украина.ру член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-31T06:15

2022-10-31T06:15

2022-10-31T06:15

новости

запорожская область

тероборона

владимир рогов

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На Запорожской линии боевого соприкосновения украинские войска 12 раз вступали в бои друг с другом. По словам Рогова, боевые столкновения происходили между территориальной обороной и мобилизованными в ряды ВСУ. "Было двенадцать боестолкновений между теробороной и насильно мобилизованными ребятами. То есть, между людьми, из которых боевиков лепят, и нацистами с Галиции, с прочими нацистскими организациями, которые стояли во второй линии и не выпускали их обратно. Люди просто гибли", - рассказал Рогов. Чем больше будет смертей, тем тяжелей будет восстанавливать мирную жизнь, считает Рогов. Главной задачей он назвал распространение правды. По его словам, таким образом можно спасти жизни тех, кто гибнет из-за "терроризма режима Зеленского".

https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html

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новости, запорожская область, тероборона, владимир рогов