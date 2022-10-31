https://ukraina.ru/20221031/1040292341.html

Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков

Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков - 31.10.2022 Украина.ру

Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков

Запад не может эффективно командовать земным шаром, не то, что в интересах всех жителей земного шара и всех стран, но даже вообще эффективно только в своих интересах, не справляется - заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру.

2022-10-31T05:30

2022-10-31T05:30

2022-10-31T05:30

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То, что это очень жёсткая речь, это безусловно, в данной ситуации жёсткость эта связана не с антиглобализмом, а с теми процессами, которые идут сейчас в Украине, прежде всего – спецоперация - говорит политолог. По мнению Виталия Третьякова, определённо и развёрнуто Путин сказал, что этот либеральный глобализм не получилось перенести и расширить на весь мир, они уже союзников раздевают, Европу превратили в свою колонию, эти слова там раньше не звучали. Сейчас Путин сказал, что всё, ваша власть точно заканчивается, несмотря на то, что вы этому сопротивляетесь, процесс неизбежен, рано или поздно этот многополюсный мир возникнет, он, собственно, уже возник - добавил медиаэксперт.А после того, как мы вступили в ВТО, через несколько лет именно Запад, США стали проводить жёсткую санкционную дискриминационную политику в отношении России. Но не только по отношению к России, и к другим странам, но по отношению к нам - особенно активно.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, виталий третьяков, россия, сша, украина, владимир путин