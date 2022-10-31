Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков - 31.10.2022 Украина.ру
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Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков
Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков - 31.10.2022 Украина.ру
Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков
Запад не может эффективно командовать земным шаром, не то, что в интересах всех жителей земного шара и всех стран, но даже вообще эффективно только в своих интересах, не справляется - заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру.
2022-10-31T05:30
2022-10-31T05:30
новости
виталий третьяков
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То, что это очень жёсткая речь, это безусловно, в данной ситуации жёсткость эта связана не с антиглобализмом, а с теми процессами, которые идут сейчас в Украине, прежде всего – спецоперация - говорит политолог. По мнению Виталия Третьякова, определённо и развёрнуто Путин сказал, что этот либеральный глобализм не получилось перенести и расширить на весь мир, они уже союзников раздевают, Европу превратили в свою колонию, эти слова там раньше не звучали. Сейчас Путин сказал, что всё, ваша власть точно заканчивается, несмотря на то, что вы этому сопротивляетесь, процесс неизбежен, рано или поздно этот многополюсный мир возникнет, он, собственно, уже возник - добавил медиаэксперт.А после того, как мы вступили в ВТО, через несколько лет именно Запад, США стали проводить жёсткую санкционную дискриминационную политику в отношении России. Но не только по отношению к России, и к другим странам, но по отношению к нам - особенно активно.
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новости, виталий третьяков, россия, сша, украина, владимир путин
Новости, Виталий Третьяков, Россия, США, Украина, Владимир Путин

Что сказал Путин о новых центрах силы и лидерстве США - Виталий Третьяков

05:30 31.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВиталий Третьяков
Виталий Третьяков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Запад не может эффективно командовать земным шаром, не то, что в интересах всех жителей земного шара и всех стран, но даже вообще эффективно только в своих интересах, не справляется - заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру.
То, что это очень жёсткая речь, это безусловно, в данной ситуации жёсткость эта связана не с антиглобализмом, а с теми процессами, которые идут сейчас в Украине, прежде всего – спецоперация - говорит политолог.
Другое дело, что он не обрисовал границы дальнейшего развития этих военных действий, я имею ввиду географические границы. Ну, какие-то варианты безусловно есть, но это будет зависеть от развития ситуации и не только военной, но и политической вокруг Украины.
Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
медиаэксперт и политолог
По мнению Виталия Третьякова, определённо и развёрнуто Путин сказал, что этот либеральный глобализм не получилось перенести и расширить на весь мир, они уже союзников раздевают, Европу превратили в свою колонию, эти слова там раньше не звучали.
При этом президент более красочно, широко описал желаемое будущее, которое он назвал неизбежным. Он сказал Западу: всё, ваша власть заканчивается, это очевидно! Раньше он скорее говорил, что Запад неэффективно пользуется этой властью и не учитывает частные интересы многих стран и частные интересы России, вот так это звучало раньше.
Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
медиаэксперт и политолог
Сейчас Путин сказал, что всё, ваша власть точно заканчивается, несмотря на то, что вы этому сопротивляетесь, процесс неизбежен, рано или поздно этот многополюсный мир возникнет, он, собственно, уже возник - добавил медиаэксперт.
Как бы вы ни сопротивлялись, уже возникли несколько центров силы, их уже много, и они уже далеко не в Европе, Скорее, тут было описание того, что будет после этого в мире антиглобализма. все говорили, что после вступления в ВТО будет масса привилегий. Свободное торговое пространство.
Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
медиаэксперт и политолог
А после того, как мы вступили в ВТО, через несколько лет именно Запад, США стали проводить жёсткую санкционную дискриминационную политику в отношении России. Но не только по отношению к России, и к другим странам, но по отношению к нам - особенно активно.
 
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