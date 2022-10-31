Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ - 31.10.2022 Украина.ру
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Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ
Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ - 31.10.2022 Украина.ру
Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ
Есть два крайне неспокойных направления сейчас - Херсонского и северное - заявил глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай.
2022-10-31T04:45
2022-10-31T04:45
новости
украина
херсон
россия
спецоперация
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Один из наших батальонов боевого армейского резерва находится в районе Кременной, там ситуация серьезная, обостренная, она была обострена в районе Терновой, сейчас в районе Житловки идут достаточно серьезные бои, там ожидается попытка наступления как раз - рассказывает Александр Бородай.И для них цель не столько военная, точнее, военная, но, прежде всего, идеологическая — захват Херсона любыми способами, выход на Херсон, и естественно, они транслируют в своих СМИ, телеграм-каналах, в "Ютубах", что Херсон уже практически под ними, он захвачен и будет захвачен окончательно, что является ложью - говорит "Союза добровольцев Донбасса".Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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новости, украина, херсон, россия, спецоперация
Новости, Украина, Херсон, Россия, Спецоперация

Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ

04:45 31.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Есть два крайне неспокойных направления сейчас - Херсонского и северное - заявил глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай.
Один из наших батальонов боевого армейского резерва находится в районе Кременной, там ситуация серьезная, обостренная, она была обострена в районе Терновой, сейчас в районе Житловки идут достаточно серьезные бои, там ожидается попытка наступления как раз - рассказывает Александр Бородай.
Одним словом — ситуация там действительно сложная и довольно напряженная. Это что касается севера. На самом деле два направления, которые являются крайне неспокойными. Херсонское направление для нашего противника имеет колоссальное идеологическое значение, поэтому туда бросаются все его возможные боеготовые резервы.
И для них цель не столько военная, точнее, военная, но, прежде всего, идеологическая — захват Херсона любыми способами, выход на Херсон, и естественно, они транслируют в своих СМИ, телеграм-каналах, в "Ютубах", что Херсон уже практически под ними, он захвачен и будет захвачен окончательно, что является ложью - говорит "Союза добровольцев Донбасса".
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Александр Бородай интервью
29 октября, 10:29
Александр Бородай: Захват Украиной Херсона - чисто идеологическая задача команды Зеленского
 
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