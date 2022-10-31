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Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ

Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ - 31.10.2022 Украина.ру

Почему ВСУ очень нужно взять Херсон - депутат Госдумы РФ

Есть два крайне неспокойных направления сейчас - Херсонского и северное - заявил глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай.

2022-10-31T04:45

2022-10-31T04:45

2022-10-31T04:45

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Один из наших батальонов боевого армейского резерва находится в районе Кременной, там ситуация серьезная, обостренная, она была обострена в районе Терновой, сейчас в районе Житловки идут достаточно серьезные бои, там ожидается попытка наступления как раз - рассказывает Александр Бородай.И для них цель не столько военная, точнее, военная, но, прежде всего, идеологическая — захват Херсона любыми способами, выход на Херсон, и естественно, они транслируют в своих СМИ, телеграм-каналах, в "Ютубах", что Херсон уже практически под ними, он захвачен и будет захвачен окончательно, что является ложью - говорит "Союза добровольцев Донбасса".Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html

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новости, украина, херсон, россия, спецоперация