https://ukraina.ru/20221030/1040305874.html

Бои в Павловке, украинская угроза Европе. Итоги 30 октября на Украине

Бои в Павловке, украинская угроза Европе. Итоги 30 октября на Украине - 30.10.2022 Украина.ру

Бои в Павловке, украинская угроза Европе. Итоги 30 октября на Украине

Российские войска ведут ожесточённые бои в Павловке. Поставленное Украине оружие начали находить у европейских банд

2022-10-30T19:00

2022-10-30T19:00

2022-10-30T19:00

эксклюзив

хроники

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Вечером 30 октября командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил о боях в Павловке."По всем признакам - сопротивление противника в Павловке ослабевает. Наши части, зашедшие в село с разных сторон, постепенно сближаются, преодолевая неизбежную неразбериху и нащупывая друг друга, чтобы "на встречных курсах" не нанести поражение самим себе", - написал он у себя в телеграм-канале.За пять с половиной часов до этого он сообщил об ожесточённых боях в этом населённом пункте."Фронт оживился до предела, вчера только по нашему подразделению шесть невозвратных... Наступление - всегда затратная штука. Но Павловка частично наша - бои продолжаются", - рассказал Ходаковский.Практически одновременно о ходе боёв на угледарском направлении сообщило Минобороны России."Подзразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой народной республики. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк", - заявил на ежедневном брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.О том, что на угледарском направлении ведутся ожесточённые бои стало известно накануне."Наши подразделения постепенно подходят к Павловке, сопротивление отчаянное, противник даже рискнул применить авиацию. Выход к населённому пункту сам по себе ещё не взятие - предстоит закрепляться. Павловка находилась под нашим контролем, но ещё летом была в силу ряда ошибок утеряна. Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара - если противник не решит отойти, выравнивая фронт, - то сил и времени взятие Павловки может отнять немало...", - сообщал Ходаковский 29 октября.О том, что в Павловку удалось войти, стало известно на следующий день."Слава Богу, что вчера подошли к Павловке, т. к. по-прежнему дожди, через поля без асфальтированных дорог очень трудно идти технике, а уже в самой Павловке — там асфальт и есть возможность передвигаться. Напомню: Павловка — это крупный населённый пункт, он в три раза больше, чем Угледар", - отметил утром 30 октября военкор Андрей Руденко.При этом, что на ряде направлений были замечены темнокожие наёмники. Об этом сообщил не только Руденко в своей сводке, но и другие источники."Из интересного. Дневные слухи про негров в составе атакующих порядков ВСУ подтвердились, причем это не болтовня Слон ФМ. Где купили и откуда привезли этих товарищей мне не известно", - указывалось в сообщении одного из военкоров.По его словам, это может свидетельствовать о том, что польские военные решили уменьшить своё участие в боях: ранее сообщалось об их конфликте с украинскими националистами, по итогу которого между подразделениями поляков и украинцев произошла перестрелка.Однако полностью от боёв поляки не устранились. Об их прибытии сообщили с других направлений."В Красный Лиман зашло огромное количество поляков, сообщили каналу "Донбасс решает местные жители". "Заселяются в дома побогаче из тех, что уцелели, чувствуя себя там полными хозяевами. Уже число наемников гораздо больше, чем ВСУ",- рассказали они. У предпринимателя из Дробышево, который принял сторону ДНР, нацисты присвоили грузовые машины, на кабины которых новые хозяева нанесли фашистскую свастику", - сообщил телеграм-канал "Донбасс-решает".При этом, по сообщению канала, сам предприниматель успел эвакуироваться.Опасения ЗападаОдно из крупнейших СМИ Финляндии — Yle —выпустило обширную статью, посвящённую торговле поставленным на Украину оружием."У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, доставленное на Украину, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах", - рассказал изданию комиссар Центральной криминальной полиции, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Кристер Альгрен.По его словам, речь идёт о штурмовых винтовках.Альгрен сообщил, что более подробные сведения о попавшем в Финляндию оружии, пока не сообщают: работает разведка."У нас много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в поставках оружия на Украину", - заявил Альгрен.По его словам, уже проработаны маршруты доставки оружия с Украины в европейские государства.Альгрен вспоминает об опыте войны в Югославии, указывая на тот факт, что после войны югославское оружие "всплывало" в соседней Швеции.При этом финны обеспокоены ростом организованной преступности в регионе и у себя в стране в частности."Организованная преступность всё сильнее захватывает финское общество. У нас также есть криминальные кланы, созданные на основе родства и этнического происхождения", - рассказал комиссар.Он также заявил о том, что в стране действуют банды байкеров, некоторые из которых имеют отделения и на Украине."В Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, представляющие собой большие международные преступные организации. Одной из них является Bandidos MC, которая имеет филиалы в каждом крупном городе Украины", - отметил он.По его словам, сейчас преступные сообщества укрепляют связи и налаживают каналы контрабанды оружия.Альгрен, хотя и поддерживает предоставление Западом оружия Украине, считает, что с последствием этого его родная Финляндия будет бороться долгие годы."Украина получала оружие огромных количествах. И это хорошо. Но мы будем иметь дело с этим оружием в течение десятилетий и заплатим за это здесь", - рассказал комиссар.По информации финского издания, преступные организации уже создали тайники с оружием в приграничных районах Украины.Ранее ряд других западных изданий сообщал об обеспокоенности партнёров Украины по поводу отсутствия надлежащего контроля за попадающими в страну западными вооружениями. При этом ряд источников сообщает, что в руках у западных ОПГ уже оказались в том числе и ПЗРК, что несёт серьёзную угрозу безопасности в том же Евросоюзе.

https://ukraina.ru/20221030/1040303843.html

https://ukraina.ru/20221030/1040300981.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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