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Власти Житомирской области рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
Власти Житомирской области рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию - 30.10.2022 Украина.ру
Власти Житомирской области рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
В Житомирской области на Украине предприятиям и организациям рекомендовано оптимизировать рабочие графики для экономии электроэнергии: переходить на ночные смены, заменить горячее питание в школах на сухие завтраки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем Telegram-канале
2022-10-30T17:39
2022-10-30T17:39
2022-10-30T17:39
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житомир
житомирская область
украина
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"Для снижения нагрузки на энергосистему предприятиям и организациям рекомендовано оптимизировать график работы, чтобы максимально уменьшить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00 и особенно в пиковые часы – с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00", - написал Бунечко.Он уточнил, что речь идет о возможном переходе промышленных предприятий на работу в ночные смены, отсрочке начала работы торговых и учебных заведений, замене горячего питания в школах на сухие завтраки.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
https://ukraina.ru/20221030/1040295745.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, житомир, житомирская область, украина
Новости, Житомир, Житомирская область, Украина
Власти Житомирской области рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
В Житомирской области на Украине предприятиям и организациям рекомендовано оптимизировать рабочие графики для экономии электроэнергии: переходить на ночные смены, заменить горячее питание в школах на сухие завтраки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем Telegram-канале
"Для снижения нагрузки на энергосистему предприятиям и организациям рекомендовано оптимизировать график работы, чтобы максимально уменьшить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00 и особенно в пиковые часы – с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00", - написал Бунечко.
Он уточнил, что речь идет о возможном переходе промышленных предприятий на работу в ночные смены, отсрочке начала работы торговых и учебных заведений, замене горячего питания в школах на сухие завтраки.
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.