Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон - 30.10.2022 Украина.ру
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Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон
Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон - 30.10.2022 Украина.ру
Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон
ВСУ превращают Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-30T17:11
2022-10-30T17:11
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Сейчас ВС РФ контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье."Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.
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новости, россия, украина, запорожье
Новости, Россия, Украина, Запорожье

Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон

17:11 30.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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ВСУ превращают Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Сейчас ВС РФ контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.
"Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.
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Заголовок открываемого материала
17:39Власти Житомирской области рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
17:11Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон
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