https://ukraina.ru/20221030/1040305342.html
Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон
Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон - 30.10.2022 Украина.ру
Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон
ВСУ превращают Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-30T17:11
2022-10-30T17:11
2022-10-30T17:11
новости
россия
украина
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_0:86:1566:967_1920x0_80_0_0_5d9de917762d464419b0e2468973565d.png
Сейчас ВС РФ контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье."Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.
https://ukraina.ru/20221030/1040296003.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_50941ca5d4c671330802b89bcf0daa48.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запорожье
Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон
ВСУ превращают Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Сейчас ВС РФ контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.
"Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.