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Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон

Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон - 30.10.2022 Украина.ру

Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон

ВСУ превращают Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-30T17:11

2022-10-30T17:11

2022-10-30T17:11

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Сейчас ВС РФ контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье."Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.

https://ukraina.ru/20221030/1040296003.html

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