"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе - 30.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221030/1040304778.html
"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе
"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе - 30.10.2022 Украина.ру
"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе
В Минобороны сообщили, что обнаружили и подняли на поверхность обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополь
2022-10-30T16:48
2022-10-30T16:48
новости
россия
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040279371_0:0:1746:982_1920x0_80_0_0_26eb29be8fbeabc3ca2846e86b490421.jpg.webp
Как отмечается, морские БПЛА запущены с побережья в районе Одессы, в дальнейшем они двигались по зоне безопасности "зеленого коридора", а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.Минобороны, ссылаясь на мнение специалистов, предположило, что дроны могли запустить с борта одного их гражданских судов, "зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции".РФ приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. В МИД России заявили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые участвуют в зерновой сделке после теракта против российских кораблей в Севастополе.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040279371_0:0:1310:982_1920x0_80_0_0_bddfe2e1505da5fe9a3bff993ba43242.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, севастополь
Новости, Россия, Севастополь

"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе

16:48 30.10.2022
 
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкУчения Черноморского флота у побережья Крыма
Учения Черноморского флота у побережья Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В Минобороны сообщили, что обнаружили и подняли на поверхность обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополь
"После отражения 29 октября с.г. террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность", - сказали в ведомстве.
Как отмечается, морские БПЛА запущены с побережья в районе Одессы, в дальнейшем они двигались по зоне безопасности "зеленого коридора", а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
Минобороны, ссылаясь на мнение специалистов, предположило, что дроны могли запустить с борта одного их гражданских судов, "зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции".
РФ приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. В МИД России заявили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые участвуют в зерновой сделке после теракта против российских кораблей в Севастополе.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
11:42
Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
 
НовостиРоссияСевастополь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39Власти Житомирской области рекомендовали предприятиям экономить электроэнергию
17:11Рогов: Киев превращает Запорожье в укрепрайон
17:05"Не уезжал и не собираюсь!" - индиец, живущий в Донбассе, рассказал о происходящем
16:48"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе
16:22Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова
16:00Задержание в Бердянске, угроза ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 30 октября
15:00МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
14:38Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
14:07"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке
13:42Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
13:19Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада - Косачев
13:04Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"
12:48The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter
12:40Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов
12:21Оружие из Италии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 30 октября
12:14В Великобритании рассказали, как Запад "сел в лужу"
11:42Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
11:38Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 149 человек
11:26Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море
10:41В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
Лента новостейМолния