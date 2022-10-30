https://ukraina.ru/20221030/1040304778.html

"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе

"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе - 30.10.2022 Украина.ру

"Они запущены с побережья в районе Одессы": Минобороны раскрыло подробности атаки БПЛА в Севастополе

В Минобороны сообщили, что обнаружили и подняли на поверхность обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополь

2022-10-30T16:48

2022-10-30T16:48

2022-10-30T16:48

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россия

севастополь

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Как отмечается, морские БПЛА запущены с побережья в районе Одессы, в дальнейшем они двигались по зоне безопасности "зеленого коридора", а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.Минобороны, ссылаясь на мнение специалистов, предположило, что дроны могли запустить с борта одного их гражданских судов, "зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции".РФ приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. В МИД России заявили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые участвуют в зерновой сделке после теракта против российских кораблей в Севастополе.

https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html

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