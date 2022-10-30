https://ukraina.ru/20221030/1040304546.html

Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова

Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова - 30.10.2022 Украина.ру

Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова

Зерновую сделку сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале

2022-10-30T16:22

2022-10-30T16:22

2022-10-30T16:22

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Она добавила, что Россия готова безвозмездно поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых и свои удобрения.Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

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новости, украина, россия, зерно