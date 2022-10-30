https://ukraina.ru/20221030/1040304546.html
Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова
Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова - 30.10.2022 Украина.ру
Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова
Зерновую сделку сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале
2022-10-30T16:22
2022-10-30T16:22
2022-10-30T16:22
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россия
зерно
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Она добавила, что Россия готова безвозмездно поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых и свои удобрения.Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, зерно
Новости, Украина, Россия, зерно
Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы – Захарова
Зерновую сделку сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале
"Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный", - написала она, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что РФ якобы блокирует поставки зерна.
Она добавила, что Россия готова безвозмездно поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых и свои удобрения.
"Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем всё, даже, когда другие дарят другим", - заключила она.
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.