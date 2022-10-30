https://ukraina.ru/20221030/1040303843.html

Задержание в Бердянске, угроза ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 30 октября

Задержание в Бердянске, угроза ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 30 октября - 30.10.2022 Украина.ру

Задержание в Бердянске, угроза ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 30 октября

В Бердянске задержали замглавы администрации Александра Васильева. Украина продолжила провокации, которые могут увенчаться техногенной катастрофой

2022-10-30T16:00

2022-10-30T16:00

2022-10-30T16:00

хроники

эксклюзив

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О задержании замглавы администрации Бердянска сообщил топ-менеджер одного из производственных холдингов Георгий Машнин."Солнечный Бердянск, самый благополучный город новых областей в составе РФ. Чем честнее администрация города на новых территориях, тем с одной стороны быстрее запускается там мирная жизнь. Но так же тем быстрее руководители этой администрации могут поплатиться за это жизнью, здоровьем и свободой", - написал Машнин в своём телеграм-канале.Машнии рассказал, что проехал почти все крупные города на освобожденных территориях и самый ухоженный, самый живой и самый благополучный город там - это Бердянск."Там почти не чувствуется дыхание войны, работают кафе, рестораны, магазины, запустились предприятия, и запускаются производства. Это город, где есть свет, газ, вода и все другие удобства для жителей. Город, где местная администрация действительно подготовилась к отопительному сезону своими силами, и даже своими силами активно ремонтирует дороги и кладёт новый асфальт", - отметил он.По его словам, России повезло, что группа, которая возглавила администрацию Бердянска, "состоит из максимально честных и компетентных людей"."Таким был убитый ДРГ ВСУ, зам главы мэра Олег Бойко, сильный и честный человек. Но сегодня речь не о нём, а о другом сильном и честном человеке, зам главы администрации Бердянска, Алексее Васильеве. Уроженец Днепропетровска, который по идеологическим причинам уехал в Крым в 2014 году, где жил себе спокойной жизнью, строил домик и водил экскурсии. Но когда его новая, настоящая Родина, Россия, его позвала рисковать собой и своей жизнью, отдать ей долг, на новых территориях, он поехал. Поехал, готовый строить Новую Россию Будущего в Бердянске, несмотря на риск быть убитым и покалеченным ВСУ. Но он явно не ждал удара в спину", - рассказал Машнин.По его словам, причина, по которой у Васильева начались неприятности, связана с местным олигархом, бывшим депутатом Верховной Рады Украины Александром Пономарёвым."Пономарёв (в отличии от сотен других бизнесменов) отказался общаться с новой администрацией города, все это время не платил налоги в казну города, а также всячески саботировал налаживание мирного процесса в городе. Несколько месяцев назад администрация была вынуждена ввести управление на нефтехимических компаниях ООО "НПП Агринол" и ПАО "Азмол", а также в машиностроительной компании ПАО "Бердянские жатки", расположенных в Запорожской области и принадлежащих миллиардеру Пономарёву. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по координации института временных администраций военно-гражданской администрации Запорожской области по итогам проверки деятельности предприятий. Поводом для её проведения стала недобросовестность их владельца", - отметил Машнин.Он указал на то, что предприятия не работали, хотя всё необходимое для их загрузки было, а область нуждалась в выпускаемой ими продукции."Пономарёв, подумал пару месяцев и поехал в Москву договариваться. Там он получил российский паспорт, но, судя по всему, договорился на своих условиях. Потому что по его приезду Алексея Васильева задержали и посадили в камеру по сфабрикованному делу о краже автомобилей. Местные структуры говорят, что к ним пришло сверху указание не вмешиваться", - отметил Машнин.Он подчеркнул, что все, кто знают задержанного, отмечают, что тот "всегда был педантично честен" и никогда не брал взяток."А все, кто с ним общался и до и в течение срока его работы в администрации, знают, что жил он на одну небольшую зарплату, снимал апартаменты в недорогом доме и ездил на стареньком автомобиле", - заявил топ-менеджер.Он призвал органы власти в России разобраться в произошедшем."Почему желания украинского олигарха, который договорился присягнуть Москве в условиях, когда у него не было другого выбора, важнее, чем права настоящего русского патриота, преданно служащего своей Родине!!?" - задал вопрос Машнин.Его поддержали. Так, запись Машнина перепостил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Честность Васильева подтвердил и ориенталист, антрополог и историк Игорь Димитриев, который сегодня занимается гуманитарной помощью Донбассу и Северной Таврии."Задержанного заместителя мэра Бердянска местные знают как Андрея Князева. Это и правда приличный человек, жил, как говорится, на зарплату. В Севастополе остались жена и ребенок, которых забыли даже оповестить о произошедшем", - отметил Димитриев.Он указал на то, что украинская элита пытается противодействовать идейным сторонникам русского мира на местах.А историк Александр Васильев отметил, что такие случаи серьёзно подрывают возможность победы России."Моего близкого друга, настоящего русского патриота, абсолютного бессребреника, сотрудника нашей администрации в Запорожской области, закрыли на подвал по заказу местного украинского князька, которому он по долгу службы перешёл дорогу. Я не буду задавать риторических вопросов. Не буду требовать. Просто констатирую факт. Пока такое творится в нашем ближайшем тылу, все разговоры о победе над украинством - просто фарс", - подчеркнул Васильев.Комментариев со стороны представителей власти пока не последовало.Угроза Запорожской АЭСОфициальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 30 октября заявил об угрозах Украины Запорожской АЭС."Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области", - заявил Конашенков.Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем российской артиллерии."Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ", - рассказал Конашенков.По его словам, радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.Ранее глава городской администрации Энергодара Александр Волга сообщил о том, что город остался без электричества после удара украинских войск."Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждены линии электропередач. Аварийные бригады уже работают. Идёт переключение на запасные линии", — заявил Волга.Он пообещал восстановить подачу энергии в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20221030/1040300981.html

https://ukraina.ru/20221030/1040298327.html

https://ukraina.ru/20221029/1040289578.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив