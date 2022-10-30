https://ukraina.ru/20221030/1040303358.html
МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим - 30.10.2022 Украина.ру
МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
России следует обеспечить страны, столкнувшиеся с голодом, поставками зерна, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter
2022-10-30T15:00
2022-10-30T15:00
2022-10-30T15:00
новости
россия
зерно
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, зерно
МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
России следует обеспечить страны, столкнувшиеся с голодом, поставками зерна, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter
"Черноморская зерновая инициатива ООН играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Россия должна позволить экспортировать зерно голодающим всего мира", - написал Клеверли.
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.