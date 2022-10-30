https://ukraina.ru/20221030/1040303358.html

МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим

МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим - 30.10.2022 Украина.ру

МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим

России следует обеспечить страны, столкнувшиеся с голодом, поставками зерна, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter

2022-10-30T15:00

2022-10-30T15:00

2022-10-30T15:00

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россия

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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html

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2022

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новости, россия, зерно