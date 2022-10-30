МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим - 30.10.2022 Украина.ру
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МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим - 30.10.2022 Украина.ру
МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
России следует обеспечить страны, столкнувшиеся с голодом, поставками зерна, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter
2022-10-30T15:00
2022-10-30T15:00
новости
россия
зерно
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, зерно
Новости, Россия, зерно

МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим

15:00 30.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
России следует обеспечить страны, столкнувшиеся с голодом, поставками зерна, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter
"Черноморская зерновая инициатива ООН играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Россия должна позволить экспортировать зерно голодающим всего мира", - написал Клеверли.
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
11:42
Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
 
НовостиРоссиязерно
 
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Заголовок открываемого материала
15:00МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
14:38Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
14:07"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке
13:42Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
13:19Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада - Косачев
13:04Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"
12:48The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter
12:40Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов
12:21Оружие из Италии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 30 октября
12:14В Великобритании рассказали, как Запад "сел в лужу"
11:42Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
11:38Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 149 человек
11:26Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море
10:41В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
10:40Владимир Рогов: СБУ и ГУР надо признать террористическим организациями
10:20Премьер Франции не поверила в причастность Лондона к терактам на "Северных потоках"
10:12Западная Украина за минувшую неделю
10:09Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией
10:05Бои за Опытное и Водяное, реакция на решение России. Главное на Украине на утро 30 октября
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