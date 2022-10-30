Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки - 30.10.2022 Украина.ру
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Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки - 30.10.2022 Украина.ру
Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
Российские экспортеры зерна готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин
2022-10-30T14:38
2022-10-30T14:38
новости
россия
зерно
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По его словам, предварительные итоги октября "вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".Россия приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев под руководством британских спецслужб устроил атаку дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зерновой сделки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, зерно
Новости, Россия, зерно

Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки

14:38 30.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские экспортеры зерна готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин
"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", - сообщил Зернин.
По его словам, предварительные итоги октября "вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".
Россия приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев под руководством британских спецслужб устроил атаку дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зерновой сделки.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
11:42
Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
 
НовостиРоссиязерно
 
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Заголовок открываемого материала
15:00МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
14:38Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
14:07"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке
13:42Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
13:19Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада - Косачев
13:04Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"
12:48The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter
12:40Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов
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12:14В Великобритании рассказали, как Запад "сел в лужу"
11:42Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
11:38Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 149 человек
11:26Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море
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