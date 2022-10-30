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Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки - 30.10.2022 Украина.ру
Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
Российские экспортеры зерна готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин
2022-10-30T14:38
2022-10-30T14:38
2022-10-30T14:38
новости
россия
зерно
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По его словам, предварительные итоги октября "вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".Россия приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев под руководством британских спецслужб устроил атаку дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зерновой сделки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, зерно
Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
Российские экспортеры зерна готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин
"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", - сообщил Зернин.
По его словам, предварительные итоги октября "вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".
Россия приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев под руководством британских спецслужб устроил атаку дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зерновой сделки.