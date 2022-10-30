https://ukraina.ru/20221030/1040303107.html

Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки

Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки - 30.10.2022 Украина.ру

Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки

Российские экспортеры зерна готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин

2022-10-30T14:38

2022-10-30T14:38

2022-10-30T14:38

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россия

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По его словам, предварительные итоги октября "вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".Россия приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев под руководством британских спецслужб устроил атаку дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зерновой сделки.

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новости, россия, зерно