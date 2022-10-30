https://ukraina.ru/20221030/1040302758.html

"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке

"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке - 30.10.2022 Украина.ру

"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке

Читатели польского издания Interia назвали откровенной ложью заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который обвинил Россию в якобы совершении террористических атак против себя для выхода из зерновой сделки

2022-10-30T14:07

2022-10-30T14:07

2022-10-30T14:09

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андрей ермак

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"Да-да, именно Россия совершила террористическую атаку на собственные корабли с целью уничтожить радиолокационную станцию на фрегате "Макаров" и повредить тральщик", — саркастично отметил fgh."Русские снова напали на себя! Вы в курсе, что практически вся информация о том, что происходит на Украине, является ложной?" — написала sova."Что, опять, по мнению СБУ, Россия сама себя обстреляла? Хватит уже", — прокомментировал Wała Ukrainie."Сатанинская пропаганда украинцев", — отметил Laszlo."Украинскую ложь нельзя ни читать, ни слушать", — подытожил No..Россия приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев под руководством британских спецслужб устроил атаку дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зерновой сделки.

https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html

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новости, россия, украина, андрей ермак