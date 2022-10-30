https://ukraina.ru/20221030/1040302758.html
"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке
"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке - 30.10.2022 Украина.ру
"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке
Читатели польского издания Interia назвали откровенной ложью заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который обвинил Россию в якобы совершении террористических атак против себя для выхода из зерновой сделки
2022-10-30T14:07
2022-10-30T14:07
2022-10-30T14:09
новости
россия
украина
андрей ермак
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"Да-да, именно Россия совершила террористическую атаку на собственные корабли с целью уничтожить радиолокационную станцию на фрегате "Макаров" и повредить тральщик", — саркастично отметил fgh."Русские снова напали на себя! Вы в курсе, что практически вся информация о том, что происходит на Украине, является ложной?" — написала sova."Что, опять, по мнению СБУ, Россия сама себя обстреляла? Хватит уже", — прокомментировал Wała Ukrainie."Сатанинская пропаганда украинцев", — отметил Laszlo."Украинскую ложь нельзя ни читать, ни слушать", — подытожил No..Россия приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев под руководством британских спецслужб устроил атаку дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зерновой сделки.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, андрей ермак
"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке
14:07 30.10.2022 (обновлено: 14:09 30.10.2022)
Читатели польского издания Interia назвали откровенной ложью заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который обвинил Россию в якобы совершении террористических атак против себя для выхода из зерновой сделки
"Да-да, именно Россия совершила террористическую атаку на собственные корабли с целью уничтожить радиолокационную станцию на фрегате "Макаров" и повредить тральщик", — саркастично отметил fgh.
"Русские снова напали на себя! Вы в курсе, что практически вся информация о том, что происходит на Украине, является ложной?" — написала sova.
"Что, опять, по мнению СБУ, Россия сама себя обстреляла? Хватит уже", — прокомментировал Wała Ukrainie.
"Бандеровцы, видать, сошли с ума. Сначала говорили, что русские обстреливали АЭС, которую они сами контролируют, потом что они атаковали собственный крымский мост, а теперь говорят, что российские войска обстреляли свой черноморский флот, что бред. Украинцы считают нас глупцами", — пожаловался Logic.
"Сатанинская пропаганда украинцев", — отметил Laszlo.
"Украинскую ложь нельзя ни читать, ни слушать", — подытожил No..
Россия приостановила зерновую сделку 29 октября после теракта в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, Киев под руководством британских спецслужб устроил атаку дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зерновой сделки.