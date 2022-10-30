https://ukraina.ru/20221030/1040302331.html

Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев

Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев - 30.10.2022 Украина.ру

Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев

С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале

2022-10-30T13:42

2022-10-30T13:42

2022-10-30T13:42

новости

россия

зерно

константин косачев

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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Он добавил, что вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн российских зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки."Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.

https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, зерно, константин косачев