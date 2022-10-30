https://ukraina.ru/20221030/1040302331.html
Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев - 30.10.2022 Украина.ру
Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале
2022-10-30T13:42
2022-10-30T13:42
2022-10-30T13:42
новости
россия
зерно
константин косачев
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Он добавил, что вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн российских зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки."Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, зерно, константин косачев
Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
"Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн", - написал политик.
Он добавил, что вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн российских зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки.
"Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.