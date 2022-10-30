Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев - 30.10.2022 Украина.ру
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Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев - 30.10.2022 Украина.ру
Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале
2022-10-30T13:42
2022-10-30T13:42
новости
россия
зерно
константин косачев
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Он добавил, что вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн российских зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки."Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.
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новости, россия, зерно, константин косачев
Новости, Россия, зерно, Константин Косачев

Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев

13:42 30.10.2022
 
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XXVI ассамблея Совета внешней и оборонной политики - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

"Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн", - написал политик.

Он добавил, что вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн российских зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки.
"Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире", - подчеркнул Косачев.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
11:42
Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
 
НовостиРоссиязерноКонстантин Косачев
 
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Заголовок открываемого материала
15:00МИД Великобритании призвал Россию обеспечить поставки зерна голодающим
14:38Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны и без зерновой сделки
14:07"Бандеровцы сошли с ума": поляки обвинили Ермака во лжи о зерновой сделке
13:42Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке – Косачев
13:19Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада - Косачев
13:04Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"
12:48The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter
12:40Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов
12:21Оружие из Италии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 30 октября
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11:42Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
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11:26Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море
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