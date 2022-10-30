https://ukraina.ru/20221030/1040302098.html

Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада - Косачев

Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада - Косачев - 30.10.2022 Украина.ру

Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада - Косачев

Любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада и его посредничества, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев

2022-10-30T13:19

2022-10-30T13:19

2022-10-30T13:21

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По его словам, международные усилия при этом нужно сосредотачивать не на разблокировке украинских портов, чего по совсем не продовольственным соображениям добивается Киев и его покровители, а на решительном осуждении "действий, направленных на разрушение логистики поставок зерна и продовольствия из России"."Война Запада с Россией все дороже обходится миру", - заключил Косачев.Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html

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новости, константин косачев, россия, запад, зерно