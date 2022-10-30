https://ukraina.ru/20221030/1040301800.html

Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"

Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным" - 30.10.2022 Украина.ру

Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"

Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" решение России приостановить участие в "зерновой сделке", об этом он заявил в субботу во время общения с журналистами

2022-10-30T13:04

2022-10-30T13:04

2022-10-30T13:04

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россия

джо байден

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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 29 октября заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца поставить беднейшим странам более 500 тысяч тонн зерновых безвозмездно, полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон позже обвинила Россию в том, что решение по зерновой сделке якобы только "предлог для использования продовольствия в военных целях".

https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html

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новости, россия, джо байден