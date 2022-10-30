https://ukraina.ru/20221030/1040301800.html
Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"
Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным" - 30.10.2022 Украина.ру
Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"
Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" решение России приостановить участие в "зерновой сделке", об этом он заявил в субботу во время общения с журналистами
2022-10-30T13:04
2022-10-30T13:04
2022-10-30T13:04
новости
россия
джо байден
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 29 октября заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца поставить беднейшим странам более 500 тысяч тонн зерновых безвозмездно, полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон позже обвинила Россию в том, что решение по зерновой сделке якобы только "предлог для использования продовольствия в военных целях".
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, джо байден
Новости, Россия, Джо Байден
Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке "возмутительным"
Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" решение России приостановить участие в "зерновой сделке", об этом он заявил в субботу во время общения с журналистами
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
"Это просто возмутительно", - заявил Байден в ходе трансляции телеканала Fox News, добавив, что это, по его мнению, "увеличит голод". Американский президент считает, что "нет никакой причины этого делать".
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 29 октября заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца поставить беднейшим странам более 500 тысяч тонн зерновых безвозмездно, полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.
Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон позже обвинила Россию в том, что решение по зерновой сделке якобы только "предлог для использования продовольствия в военных целях".