https://ukraina.ru/20221030/1040301686.html

The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter

The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter - 30.10.2022 Украина.ру

The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал начать увольнять сотрудников компании Twitter, сообщает New York Times со ссылкой на источники

2022-10-30T12:48

2022-10-30T12:48

2022-10-30T12:48

новости

илон маск

twitter

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Пока не известно, сколько из 7500 сотрудников компании будут уволены.Агентство Блумберг 28 октября сообщало, что Twitter уже начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском. В соцсетях появлялась информация, что из компании была уволена вся команда дата-инженеров.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что миллиардер хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.

https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, илон маск, twitter