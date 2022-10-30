https://ukraina.ru/20221030/1040301686.html
The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter
The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter - 30.10.2022 Украина.ру
The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал начать увольнять сотрудников компании Twitter, сообщает New York Times со ссылкой на источники
2022-10-30T12:48
2022-10-30T12:48
2022-10-30T12:48
новости
илон маск
twitter
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Пока не известно, сколько из 7500 сотрудников компании будут уволены.Агентство Блумберг 28 октября сообщало, что Twitter уже начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском. В соцсетях появлялась информация, что из компании была уволена вся команда дата-инженеров.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что миллиардер хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, илон маск, twitter
Новости, Илон Маск, Twitter
The New York Times: Маск начал увольнять сотрудников Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал начать увольнять сотрудников компании Twitter, сообщает New York Times со ссылкой на источники
"Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения", - говорится в публикации.
Пока не известно, сколько из 7500 сотрудников компании будут уволены.
"Увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций", - пишет издание, указывая, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.
Агентство Блумберг 28 октября сообщало, что Twitter уже начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском. В соцсетях появлялась информация, что из компании была уволена вся команда дата-инженеров.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что миллиардер хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.