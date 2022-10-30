https://ukraina.ru/20221030/1040300981.html

Оружие из Италии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 30 октября

Оружие из Италии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 30 октября - 30.10.2022 Украина.ру

Оружие из Италии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 30 октября

Италия поставила Украине новую партию оружия. ВСУ усилили удары по приграничным российским регионам

2022-10-30T12:21

2022-10-30T12:21

2022-10-30T12:21

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 49 ударов по территории этого региона Российской Федерации."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на горловском – артиллерию 155 и 152 мм, танки, выпустив 224 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Степное."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в ранее освобожденном Степном", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено одно домостроение в Ясиноватой, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.Утром 30 октября обстрел продолжился."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 октября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооружёнными формированиями Украины — Ред.) городов республики: Донецк - обесточено 7 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 500 абонентов микрорайона Жилплощадка; Пантелеймоновка - в результате обстрела по ул. Островского разбросаны ПФМ "Лепесток"", - указывалось в сообщении представительства.Кроме того, в ночь на 30 октября Украина нанесла удар по Антоновскому мосту в Херсоне.“Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, девять ракет сбили. К сожалению, три ракеты упали в район Антоновского моста", — сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.Утром 30 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в комментарии РИА "Новости" рассказал о том, что Украина накапливает свои силы для атаки на Херсон."Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы", - заявил Стремоусов.В ночь на 30 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил о том, что Украина нанесла удар по Энергодару."Сегодня боевики Зеленского обстреливали из тяжёлой артиллерии НАТОвского образца Энергодар и его пригороды, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В результате обстрела пострадала техника коммунального предприятия "Проминь", обеспечивающего в Энергодаре чистоту и порядок. Особенно досталось селу Ивановка, расположенному в паре километров восточнее города энергетиков. На видео хорошо слышны звуки прилётов и того, как "ходит ходуном" весь дом, находящийся в паре сотен от места прилёта", - подписал Рогов фото и видео с мест событий.Он отметил, что жители села были вынуждены провести несколько часов в подвалах. Также в результате обстрела пострадал дом, в котором проживают несколько семей."Напомню, месяц назад во время проведения всенародного голосования о воссоединении с Россией один из избирательных участков в Ивановке из-за обстрелов пришлось эвакуировать в резервное помещение. Люди самоорганизовались и перенесли его в другое место, чтобы их голос был услышан", - сообщил Рогов.Днём 30 октября удары по Энергодару продолжились."Сегодня (украинские - ред.) боевики... нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередач Энергодара. Аварийные бригады уже работают. Идёт переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено. Ситуация под контролем", - сообщил глава администрации города Александр Волга.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.Оружие из ИталииИтальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военного помощи Киеву передало "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок M109L, сообщила газета la Repubblica.Согласно информации издания, среди переданного Украине Италией тяжёлого вооружения были: бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, две системы залпового огня MLRS. Гаубицы PZH, как отмечается, будут направлены в район Артёмовска (Украина называет этот населённый пункт Бахмутом - Ред.). Конкретное содержание пакетов остается засекреченным."Последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил другое тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами: самоходные гаубицы M109L.… В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей", - сообщило издание la Repubblica.Весной Италия направила на Украину гаубицы Fh70, которые применяются в районе Харькова и Донецка. Бронеавтомобили Lince находятся в распоряжения штурмовых подразделения, действующих в Херсонской и Запорожских областях.Поставки военной помощи, по данным la Repubblica, позволили прежнему правительству Италии во главе с Марио Драги получить значимую политическую роль в рамках международных решения по украинскому кризису."Теперь правительство (Джорджи) Мелони должно определиться, продолжать или нет эту линию", - сообщило издание.Россия неоднократно предупреждала страны НАТО по поводу поставок вооружений Украине. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве иностранных дел России указывали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.При этом в той же Италии значительная часть населения не поддерживает предоставление оружие Украине.

https://ukraina.ru/20221030/1040298327.html

https://ukraina.ru/20221029/1040289578.html

https://ukraina.ru/20221029/1040286893.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники