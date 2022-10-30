https://ukraina.ru/20221030/1040300874.html
В Великобритании рассказали, как Запад "сел в лужу"
В Великобритании рассказали, как Запад "сел в лужу" - 30.10.2022 Украина.ру
В Великобритании рассказали, как Запад "сел в лужу"
Для множества стран Запада высокая инфляция стала неожиданностью, пишет британский журнал The Economist
2022-10-30T12:14
2022-10-30T12:14
2022-10-30T12:14
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великобритания
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В журнале названы причины сложившейся ситуации. Прежде всего виноваты ошибочные прогнозы МВФ и ФРС Соединенных Штатов. Федеральная резервная система "села в лужу" со своим прогнозом от декабря 2020 года относительно того, что за каждые из последующих двух лет цены вырастут менее чем на два процента. В еще более глубокую лужу ФРС угодила в 2021 году, когда посчитала, что в 2022-м инфляция составит лишь 2,6 процента, тогда как цены уже увеличились более чем на пять процентов в год. МВФ в своих прогнозах тоже много раз грубо недооценивал темпы инфляции, отмечается в статье.Второй причиной эксперты издания назвали сильный рост заработных плат. В нормальное время их рост определяется производительностью труда, инфляционными ожиданиями и отсутствием или наличием застоя на рынке труда. Чем быстрее растет производительность и чем выше прогнозируемая инфляция, тем сильнее рост зарплат; выше безработица — ниже зарплаты."Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции", - утверждает The Economist.Третьим фактором фигурируют инфляционные ожидания. Представления граждан о будущем влияют на потребление и зарплатные требования. Если предположить, что недавний опыт играет важную роль в формировании этих убеждений, то это поможет объяснить устойчивую инфляцию.
https://ukraina.ru/20221029/1040062113.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, великобритания
В Великобритании рассказали, как Запад "сел в лужу"
Для множества стран Запада высокая инфляция стала неожиданностью, пишет британский журнал The Economist
В журнале названы причины сложившейся ситуации. Прежде всего виноваты ошибочные прогнозы МВФ и ФРС Соединенных Штатов. Федеральная резервная система "села в лужу" со своим прогнозом от декабря 2020 года относительно того, что за каждые из последующих двух лет цены вырастут менее чем на два процента. В еще более глубокую лужу ФРС угодила в 2021 году, когда посчитала, что в 2022-м инфляция составит лишь 2,6 процента, тогда как цены уже увеличились более чем на пять процентов в год. МВФ в своих прогнозах тоже много раз грубо недооценивал темпы инфляции, отмечается в статье.
Второй причиной эксперты издания назвали сильный рост заработных плат. В нормальное время их рост определяется производительностью труда, инфляционными ожиданиями и отсутствием или наличием застоя на рынке труда. Чем быстрее растет производительность и чем выше прогнозируемая инфляция, тем сильнее рост зарплат; выше безработица — ниже зарплаты.
"Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции", - утверждает The Economist.
Третьим фактором фигурируют инфляционные ожидания. Представления граждан о будущем влияют на потребление и зарплатные требования. Если предположить, что недавний опыт играет важную роль в формировании этих убеждений, то это поможет объяснить устойчивую инфляцию.