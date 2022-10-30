Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
С 22 июля по 29 октября Россия, Турция, Украина и ООН реализовывали сделку по экспорту сельскохозяйственной продукции из украинских портов в нуждающиеся страны по Черному морю. О целях, статистике грузов, причинах выхода России из сделки - в материале издания Украина.ру
22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали сделку о безопасном коридоре для вывоза зерна по Черному морю из украинских портов. В основе сделки - два документа:
"Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" или Черноморская зерновая инициатива - документ, подписанный Россией, Турцией и Украиной;
"Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции" - совместное заявление России и ООН.
Цели сделки
Черноморская зерновая инициатива - часть договоренностей в рамках переговорного процесса между Украиной и Россией, из которого Киев вышел в мае 2022 года. Экспорт зерна должен был стабилизировать мировые рынки. Кроме этого, без удобрений в 2023 году, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша, в мире может возникнуть продовольственный кризис. Другая часть сделки - соглашение с Россией об экспорте российских продуктов питания и удобрений, не попадающих под западные санкции.
"Чтобы успокоить товарные рынки, снизить цены и оказать критическую помощь наиболее уязвимым людям и странам, пострадавшим от беспрецедентного кризиса стоимости жизни. Многочисленным странам развивающегося мира, которые зависят от импорта пшеницы и другого зерна, чтобы прокормить свое население. И помочь обратить вспять потрясения на мировом рынке удобрений, которые в настоящее время угрожают урожаю следующего сезона, включая рис, наиболее широко потребляемый продукт питания в мире", - заявляли о целях сделки в ООН.
"Главная задача – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против нашей страны. Срок действия Меморандума – 3 года", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Механизм контроля
27 июля в Стамбуле создали Совместный координационный центр (СКЦ) для контроля за перемещением судов и грузов. На сайте ООН открыли раздел для публикации отчетов СКЦ, информации о маршрутах и странах-получателей сельскохозяйственной продукции.
Всемирная продовольственная программа закупила зерно для голодающих стран. О поставках первой гуманитарной партии пшеницы в страны Африканского Рога ( в том числе в Эфиопию через Джибути) стороны договорились 12 августа. Предполагалось, что судно MV Brave Commander под флагом Ливана выйдет из Стамбула в порт Южный, там его загрузят зерном, затем судно вернется в Стамбул для прохождения контроля. После этого зерно отгрузят в Джибути.
С 1 по 15 августа СКЦ санкционировал 36 проходов судов по морскому коридору для провоза зерна, продуктов питания, удобрений и аммиака. Из Одессы, Черноморска и Южного разрешили проход 21 судна, загруженных 563 тысячами тонн товаров (кукуруза, подсолнечное масло, соевые бобы, семена подсолнечника, подсолнечный шрот). Продукты экспортировали в:
- —Корею - 22% груза,
- —Китай - 8%,
- —Ирландия - 6%,
- —Италия - 5%,
- —Джибути - 4%,
- —Румыния - 2%.
Остальные данные в СКЦ пообещали "уточнить".
Проверка грузов
Длина транзитного коридора составляет 83 морских мили. Ширина коридора - 3 морских мили.
Торговым судам разрешили только вывозить грузы из украинских портов. Вокруг каждого судна устанавливалась динамическая буферная зона радиусом в 10 морских миль от оси коридора. Самолетам, беспилотникам и военным кораблям запретили в нее входить.
Инспекторы проверяли судна в в турецкой инспекционной зоне по разработанной инструкции. За 24 часа до прибытия украинские власти должны были предоставлять турецкой стороне документы на судна и грузы. Инспекторы осматривали грузы, принимали решение: пропустить судно или нет.
Причины для отказа:
- —Предоставление ложных сведений о грузах или персонале;
- —Перевозка несанкционированных грузов или персонала.
- —Неспособность передать сигнал в автоматическую идентификационную систему (AIS);
- —Отклонение от маршрута, пересадка с судна на судно, несанкционированная остановка.
После прохода турецкой инспекционной зоны суда попадали в южную зону ожидания. Полный пакет документов опубликован на сайте ООН.
7 октября в Мраморном море образовалась очередь на инспекцию из 120 судов. С 1 августа по 6 октября СКЦ провел в общей сложности 503 проверки, причем среднее количество инспекций возросло с четырех до 11 в день. Более 50 раз инспекторы не могли пропустить судна из-за их неготовности.
К 7 октября из украинских портов вывезли 6,4 млн тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции. СКЦ обеспечил около 600 рейсов.
29 октября российская делегация выразила озабоченность о безопасности гуманитарного коридора. До этого девять судов (пять отправляющихся, четыре прибывающих) прошли морской контроль. Более десяти судов находились в зоне ожидания. В СКЦ заявили об отсутствии договоренности о движении судов 30 октября.
Статистика
Всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет.
Грузы между десятью странами распределили следующим образом:
- 1Испания - 1,8 млн тонн,
- 2Турция - 1,3 млн тонн,
- 3Италия - 860 тысяч тонн,
- 4Китай - 842 тысячи тонн,
- 5Нидерланды - 549 тысяч тонн,
- 6Египет - 422 тысячи тонны,
- 7Бангладеш - 269 тысяч тонн,
- 8Румыния - 253 тысячи тонн,
- 9Израиль - 235 тысяч тонн,
- 10Германия - 223 тысячи тонн.
Сколько досталось продуктов странам Африки (без Египта) в тысячах тонн:
- —Тунис - 186,4
- —Ливия - 148,5
- —Алжир - 124,3
- —Кения - 104,8
- —Эфиопия - 82,8
- —Судан - 65,3
- —Ливан - 64
- —Сомали - 28,5
- —Джибути - 6,7
Выход России из сделки
29 октября в МИД России заявили о приостановке участия в зерновой сделке на неопределенный срок.
Украинские войска нанесли авиационные и морские удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Москва заявила о невозможности гарантировать безопасность сухогрузов, задействованных в вывозе продуктов по гуманитарному коридору. В руководстве украинской операцией обвинили представителей Великобритании.
Днем ранее в ООН заявили, что не отслеживают часть сделки по экспорту российских удобрений.
"В обеспечении торговли российскими удобрениями вовлечены коммерческие организации. Мы не занимаемся мониторингом каждой сделки", - заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российские представители при ООН регулярно информировали секретариат организации о невыполнении второй части зерновой сделки об экспорте российского зерна и удобрений.
В сентябре зерновую сделку раскритиковал президент России Владимир Путин. Он назвал ее "очередным наглым обманом" международной общественности, партнеров в Африке и других странах, нуждающихся в продовольствии. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, с 22 июля по 6 сентября Москва не смогла вывезти ни одно судно с сельхохпродукцией и удобрениями.