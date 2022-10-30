https://ukraina.ru/20221030/1040300214.html
Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 149 человек
Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 149 человек - 30.10.2022 Украина.ру
Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 149 человек
Число погибших в давке на мероприятии по случаю празднования Хеллоуина в столице Южной Корее Сеуле возросло до 149 человек, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных
2022-10-30T11:38
2022-10-30T11:38
2022-10-30T11:38
новости
сеул
южная корея
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Ранее сообщалось о 146 погибших и 150 пострадавших.Большинство жертв — люди в возрасте от 20 до 30 лет, идет их опознание. Пожарные завершили два этапа поисково-спасательных работ, раненых отправили в близлежащие больницы. В общей сложности помощь оказывали 848 человек из спасательных служб, в том числе 346 пожарных.Давка образовалась в районе Итэвон, где много ночных клубов, а также ресторанов и кафе, которые работают допоздна. Там проходило первое массовое празднование без масок после отмены карантинных ограничений.Как пишет Korea Herald, на празднование в Итэвоне могли собраться до 100 тысяч человек. Официальной версии произошедшего пока нет, но Би-би-си передает, что давка началась после того, как несколько человек упали в узком переулке.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил всем профильным министерствам и ведомствам подключиться к оказанию помощи пострадавшим. Также власти усилят меры безопасности, чтобы избежать подобных происшествий на других мероприятиях в честь Хеллоуина. Мэр Сеула О Се Хун, который находился с деловым визитом в Европе, решил прервать поездку и вернуться в город.
https://ukraina.ru/20221028/1040260463.html
сеул
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сеул, южная корея
Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 149 человек
Число погибших в давке на мероприятии по случаю празднования Хеллоуина в столице Южной Корее Сеуле возросло до 149 человек, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных
Ранее сообщалось о 146 погибших и 150 пострадавших.
Большинство жертв — люди в возрасте от 20 до 30 лет, идет их опознание. Пожарные завершили два этапа поисково-спасательных работ, раненых отправили в близлежащие больницы. В общей сложности помощь оказывали 848 человек из спасательных служб, в том числе 346 пожарных.
Давка образовалась в районе Итэвон, где много ночных клубов, а также ресторанов и кафе, которые работают допоздна. Там проходило первое массовое празднование без масок после отмены карантинных ограничений.
Как пишет Korea Herald, на празднование в Итэвоне могли собраться до 100 тысяч человек. Официальной версии произошедшего пока нет, но Би-би-си передает, что давка началась после того, как несколько человек упали в узком переулке.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил всем профильным министерствам и ведомствам подключиться к оказанию помощи пострадавшим. Также власти усилят меры безопасности, чтобы избежать подобных происшествий на других мероприятиях в честь Хеллоуина. Мэр Сеула О Се Хун, который находился с деловым визитом в Европе, решил прервать поездку и вернуться в город.