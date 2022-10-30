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Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море - 30.10.2022 Украина.ру
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море
РФ уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщила представитель СКЦ Исмини Палла
2022-10-30T11:26
2022-10-30T11:26
2022-10-30T11:26
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черное море
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Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.В СКЦ добавили, что Абдулла довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в Совместном координационном центре.РФ 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.
https://ukraina.ru/20221030/1040295148.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, черное море
Новости, Россия, Черное море
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море
РФ уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщила представитель СКЦ Исмини Палла
Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.
"Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла был уведомлен сегодня делегацией Российской Федерации в Совместном координационном центре (СКЦ) о своей озабоченности по поводу безопасности движения торговых судов в рамках черноморской зерновой инициативы" - сказано в сообщении.
В СКЦ добавили, что Абдулла довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в Совместном координационном центре.
РФ 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.