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Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море

Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море - 30.10.2022 Украина.ру

Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море

РФ уведомила координатора ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщила представитель СКЦ Исмини Палла

2022-10-30T11:26

2022-10-30T11:26

2022-10-30T11:26

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россия

черное море

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Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.В СКЦ добавили, что Абдулла довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в Совместном координационном центре.РФ 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.Как уточнило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области.

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новости, россия, черное море