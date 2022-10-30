https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html

Владимир Рогов: СБУ и ГУР надо признать террористическим организациями

Владимир Рогов: СБУ и ГУР надо признать террористическим организациями - 30.10.2022 Украина.ру

Владимир Рогов: СБУ и ГУР надо признать террористическим организациями

Украина.ру, 30.10.2022

2022-10-30T10:40

2022-10-30T10:40

2022-10-30T10:40

интервью

владимир рогов

украина

спецоперация

россия

сбу

гур моу

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Если служащие режиму Зеленского и ответственные за военные преступления люди однажды утром придут на работу и увидят руины вместо зданий СБУ и ГУР, то пыла у них значительно поубавится, считает лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Валерьевич, поговорим о ситуации в Мелитополе и в Запорожской области в целом. Обстрелы, теракт возле телевизионной компании "ЗаТв", когда уже все успокоится? Есть ли оценки, насколько сложно выловить всех этих диверсантов, которые, я так понимаю, все еще продолжают находиться на этой территории?– Если говорить об обстрелах, терактах, понятно, это уже, к сожалению, за последние несколько месяцев - обычная практика и обычный фон, в котором мы живем. Уже даже иногда ловишь себя на мысли, что, если ночь прошла абсолютно тихо, то даже как-то подозрительно, что не было никаких выстрелов, не работало ПВО или что-то еще.Когда это закончится? Ну, закончится только с уничтожением политического проекта "Украина", точнее, вот этого злокачественного новообразования УГИЛ - "украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое сейчас, последние восемь лет особенно сильно, пытаются создать на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Порошенко, а потом Зеленского. Воистину шайка алкоголиков, наркоманов и нацистов, если еще вспоминать Петра Алексеевича.Касательно действий – если мы сделаем два-три действия еще до нашей победы, до освобождения всего постукраинского пространства, то это может в корне повлиять на сложившуюся ситуацию.Первое: объявить террористическими организации СБУ и ГУР, Главное управление разведки Зеленского. Как только эти структуры будут признаны террористическими, а люди, служащие в них - террористами, поверьте, этого задора, этого пыла у них станет намного меньше, особенно - расслабленности и радости от безнаказанности за совершенные военные преступления и преступления против человечности.Если человек будет понимать, что наказание неотвратимо, он не будет совершать многие плохие вещи, которые сегодня они совершают и думают, а зачастую - уверены, что им это сойдет с рук.Если, например, будут "откалиброваны" всего лишь два здания в Киеве, находящиеся, например, на улице Владимирской, 33 и на улице Электриков, 33. В первом находится главное управление СБУ, а во втором Главное управление разведки. Сразу, даже если там… мы же говорим о центрах принятия решений. Понятно, не там принимаются решения. Решения принимаются в Ленгли, в MI-6, в Британии, Лондоне, и туда пока мы бить не планируем. Ну, они там принимаются.Но, тем не менее, если служащие режиму Зеленского и прекрасно знающие, что они нарушают закон каждый день, убивая ни в чем неповинных людей, без суда и следствия, совершая досудебные расправы, совершая теракты, поощряя теракты, расчеловечивая, разжигая войну и прочее (будут знать, что ответят за это — Ред.), то страха станет намного больше у них.Появится страх – появятся опасения, глядишь, и совесть включится. Не потому, что она у них есть, а потому, что совесть в данном случае равна инстинкту самосохранения.Если любой из этих боевиков Зеленского, террористов, придя на рабочее место, увидит развалины, то он задумается - это развалины сегодня главного офиса, а завтра и того места, где я живу, или того места, где я скрываюсь.И бункеров-то не так много, в бункерах сидят только — условно - Зеленский, Кулеба и прочие подельники, именно банды высшего уровня, а на другом уровне уже давайте сами как-то – грабьте, зарабатывайте, проблемы индейцев шерифа не волнуют."Украина от слова "украсть" - не зря является определением для большинства чиновников. Поэтому, если мы снимаем мораторий на смертную казнь, а в этих условиях просто необходимо снимать... Если мы вводим смертную казнь за террористическую деятельность, если мы объявляем эти две организации террористическими – признаем де-юре то, что де-факто уже существует.Вот смотрите, у нас же сейчас введено военное положение, а почему оно введено? В принципе, на жизни жителей Мелитополя, Энергодара, Бердянска, Васильевки, Полог - это никак не отразилось. Потому, что просто президент России узаконил то, что у нас и так есть. Мы-то все-таки теперь уже Россия, слава Богу. Запорожская область – Российская Федерация.То, что было де-факто, теперь стало де-юре. Часто ваши коллеги-журналисты звонят и говорят – ну как у вас изменилась жизнь с введением военного положения, расскажите. Да никак! По той простой причине, что инфраструктурные объекты и так максимально охранялись, комендантский час и так существовал, и масса других вещей. Тем более, деятельность зарубежных иностранных недружественных организаций у нас не была разрешена по той простой причине, что это прямой путь к смертям, убийствам, терактам.Теперь касательно терактов. Что у нас произошло? Непосредственно около здания Запорожской областной телерадиокомпании совершен взрыв. Когда он совершен? В восемь сорок, в то время, когда максимальное количество людей находятся на улице, все спешат на работу, в школу, в садик, по делам, еще куда-то. То есть, это пиковая нагрузка людей на улицы в данный момент.Взрыв был – пятнадцать килограмм в эквиваленте тротила. Я видео у себя в телеграм-канале выкладывал, там хорошо видно, как разнесло эту машину, от нее практически ничего не осталось, как задело машину, проезжающую мимо и сколько всего повылетало.Двенадцать человек пострадали, все - мирные, ни одного человека ни в каких погонах, ни полиции, ни Росгвардии, ни военных. Среди пострадавших есть ребенок – двенадцатилетняя девочка, она просто шла в школу. Слава Богу, что она находилась в нескольких десятках метров. Что бы с ней было, если бы она была ближе, даже страшно представить.Дальше. Двенадцать человек пострадали, получили ранения, но люди же пострадали не только физически, но и материально, и стрессы у них. В трех десятках квартир повылетали окна, повылетали двери на балконы, повылетали межкомнатные двери. Это тоже удар по мирному населению. Слышали вы что-нибудь из заявлений "Репортеров без границ", Amnesty International или каких-нибудь еще правозащитных организаций? Тишина, как в рот воды набрали.Здесь же террористический акт совершен только по отношению к мирным людям и - тем более - к журналистам. Мало того, никто особо сильно не скрывал, что били именно по журналистам…– До этого в Херсоне был нанесен удар по журналистам на переправе, здесь у нас теракт в отношении журналистов. Почему такая активность в отношении журналистов начала проявляться именно сейчас?– Все очевидно, журналисты показывают то, что происходит на освобожденных территориях, то, что происходит в новых субъектах Российской Федерации.Несмотря на все блокировки, запреты, чистки и прочее, а я напомню, на территориях, подконтрольных режиму Зеленского, не просто блокировки сайтов, там идут блокировки ютуб-каналов, которые еще сохранились, и блокировки отдельных телеграм-каналов.Люди не могут читать правдивые источники, у них нет возможности получать информацию. И что мы видим? Даже при всем этом - правда просачивается. Жители Днепропетровска, Киева, Запорожья - я напомню, город Запорожье пока, к сожалению, находится в условиях оккупации - все активнее пытаются выехать к нам.Я напомню про теракт, который был совершен 30 сентября, специально в день подписания договора, когда Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики вернулись домой. Но утро началось с того, что были обстреляны целенаправленно жители Запорожья, которые хотят выехать на освобожденную территорию, которых не выпускали, которые до этого уже устраивали митинг, даже перекрывали Ореховскую трассу в Запорожье.Ореховская трасса очень важна для боевиков ВСУ, они там осуществляют переброску живой силы, техники, боеприпасов. Так вот этих людей убили, просто расстреляли и сказали – это стреляла Россия. Свыше тридцати человек погибли и свыше девяноста были ранены, включая детей.Что это? Это тоже террористический акт. Мы услышали какую-то оценку на Западе? Нет. И вот таких примеров и событий очень много. По журналистам - вообще показательно. Если этот "журналист" является пропагандистом западных мерзостей, которые "ценностями" часто называют, если он агент влияния Запада, то (в случае нападения на него — Ред.) такой хай поднимут, столько грязи выльют, столько всего покажут - и заседания будут, и прочие резолюции. А тут журналистов хотят убить, мало того, журналистов убивают. И - тишина, как в рот воды набрали.Восемь месяцев СВО идет, мы просто констатируем факты. Надо не просто констатировать факты, а предлагать решения. Решения очень простые, я уже сказал, что - вводим смертную казнь, то есть, снимаем мораторий, затем признаем террористическими СБУ и ГУР, затем наносятся удары… Поверьте, развалины на том месте, где происходили сходки, шабаши террористов, они тоже играют большую роль. Люди начинают понимать, что есть сила куда большая.Кто-то не сделает глупость, которую мог сделать, кто-то не совершит теракт, кто-то не сделает какую-то мерзость. Не по причине того, что все понял, но как минимум - по причине страха.То же самое по международным организациям – нам давно создавать свои. Вы посчитайте, покажите цифры, сколько мы платим как государство за членство в тех или других организациях. Этих денег хватит для того, чтобы создать нормальные, действительно рукопожатные - по-человечески рукопожатные, не стыдно будет этим людям руку жать - организации международные, которые будут добиваться правды, которые будут проводить расследования всех мерзостей, всех происшествий, всех преступлений, которые творят наши враги.Если мы это все сделаем – увидим, что ситуация резко начнет меняться. Да нас и сами враги будут больше уважать, потому что уважение у них приходит только через страх. Когда они поймут, что мы не просто высказываем какую-то озабоченность, возмущение, разочарование, грусть или какие-то другие чувства. Не надо эмоции показывать. Мы можем спокойно, ровно, с улыбкой или без нее - вершить правосудие. И это делать необходимо.Я глубоко убежден, что в случае - я никому ничего не желаю, но - в случае смерти Зеленского и других первых лиц, будут спасены десятки тысяч жизней простых людей, которых ведут на убой, которых загоняют на убой, которых заставляют взять в руки оружие, а за ними ставят заградотряды.Ведь не зря же только на Запорожской линии боевого соприкосновения, по нашим данным - а я уверен, что, к сожалению, мы знаем далеко не все - было двенадцать боестолкновений между теробороной и насильно мобилизованными ребятами. То есть, между людьми, из которых боевиков лепят, и нацистами с Галиции, с прочими нацистскими организациями, которые стояли во второй линии и не выпускали их обратно. Люди просто гибли.Понятное дело, чем больше смертей будет, тем тяжелее нам будет восстанавливать мирную жизнь. Все технологически просчитано, прописано и реализуется со злым умыслом.Поэтому наша задача - говорить правду, показывать эту правду, не бояться брать на себя ответственность политическую и человеческую. Я не боюсь, я говорю – давайте сделаем так. И об этом надо не просто говорить, это надо реализовывать. Мы сразу увидим, сколько подобными решениями, подобными действиями мы спасем жизни простых людей, которые гибнут только из-за терроризма режима Зеленского и его подельников. Это же очевидно и понятно.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, владимир рогов, украина, спецоперация, россия, сбу, гур моу