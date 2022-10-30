https://ukraina.ru/20221030/1040298327.html

Бои за Опытное и Водяное, реакция на решение России. Главное на Украине на утро 30 октября

Бои за Опытное и Водяное, реакция на решение России. Главное на Украине на утро 30 октября - 30.10.2022 Украина.ру

Бои за Опытное и Водяное, реакция на решение России. Главное на Украине на утро 30 октября

Подразделения ВС РФ прорвали украинскую линию обороны на авдеевском направлении. Решение России приостановить зерновую сделку из-за украинской атаки вызвало на Украине и в мире болезненную реакцию

2022-10-30T10:05

2022-10-30T10:05

2022-10-30T10:05

хроники

эксклюзив

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О прорыве на направлении Авдеевки сообщил российский военкор Андрей Руденко."На авдеевском направлении наши подразделения прорвали линию обороны и подошли к Опытному и Водяному. Уже идут бои за эти населённые пункты. Это очень важно: когда будут взяты эти пункты обстрелы Донецка уменьшатся в разы, ведь именно с Водяного бьют американские пушки М777. Поэтому и рвутся туда так наши подразделения на этом направлении — донецкие ребята: 1-й армейский корпус, там бьётся "Сомали", "Спарта", 11-й полк, 100-я бригада. Командиры великолепнейшие, вот кому надо повышать звания и давать возможность управлять войсками, ведь на их направлениях мы назад не отходим", - заявил Руденко.Он также прокомментировал состояние дел на угледарском направлении. По его словам, операция там проходит."Слава Богу, что вчера подошли к Павловке, т. к. по-прежнему дожди, через поля без асфальтированных дорог очень трудно идти технике, а уже в самой Павловке — там асфальт и есть возможность передвигаться. Напомню: Павловка — это крупный населённый пункт, он в три раза больше, чем Угледар", - отметил он.Что же до Кременной, то атака ВСУ на этот населённый пункт не увенчалась успехом.Примечательно, что о том, что в водяное вошли подразделения российской армии, ранее сообщали и украинские источники."Телеграм-каналы противника сообщают, что наши войска закрепились на юго-восточной части посёлка Водяного, того самого, что севернее Донецкого аэропорта", - указывал в ночь на 30 октября боец Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.Примечательно, что на ряде направлений были замечены темнокожие наёмники. Об этом сообщил не только Руденко в своей сводке, но и другие источники."Из интересного. Дневные слухи про негров в составе атакующих порядков ВСУ подтвердились, причем это не болтовня Слон ФМ. Где купили и откуда привезли этих товарищей мне не известно", - указывалось в сообщении одного из военкоров.По его словам, это может свидетельствовать о том, что польские военные решили уменьшить своё участие в боях: ранее сообщалось об их конфликте с украинскими националистами, по итогу которого между подразделениями поляков и украинцев произошла перестрелка.Однако полностью от боёв поляки не устранились."В Красный Лиман зашло огромное количество поляков, сообщили каналу "Донбасс решает местные жители". "Заселяются в дома побогаче из тех, что уцелели, чувствуя себя там полными хозяевами. Уже число наемников гораздо больше, чем ВСУ",- рассказали они. У предпринимателя из Дробышево, который принял сторону ДНР, нацисты присвоили грузовые машины, на кабины которых новые хозяева нанесли фашистскую свастику", - сообщил телеграм-канал "Донбасс-решает".При этом, по сообщению канала, сам предприниматель успел эвакуироваться.Боль и возмущениеРешение РФ приостановить зерновую сделку из-за атаки Украины на Севастополь, проведённой под руководством британских кураторов, вызвало в Киеве болезненную реакцию."Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию "Суспільне"Позже свой комментарий дал уже сам президент Украины Владимир Зеленский."Сейчас нужна жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке"", - заявил Зеленский.Он обвинил Россию в том, что она якобы делает всё, чтобы "миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса".В то же время Зеленский умолчал о том, что Украина использовала зерновую сделку для организации теракта на Крымском мосту и атаки на Севастополь. Кроме того, он умолчал и о том, что вывезенное с Украины зерно преимущественно поставлялось не в страны Африки и Азии, а в Европу, где использовалось в качестве корма для скота. Умолчал Зеленский и о том, что с российских удобрений не сняли санкции, а именно это и было одним из условий для сделки.Тем временем Россия уже сообщила, что готова заместить украинское зерно на мировых рынках. Как заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, с учётом высокого урожая 2022 года Россия готова полностью заместить украинское зерно и производить поставки всем желающим государствам по приемлемым ценам."В текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, и экспортный потенциал в текущем сезоне мы оцениваем более чем в 50 миллионов тонн", — уточнил глава Минсельхоза РФ.Однако союзники Украины не снижали накала критики. Президент США Джо Байден осудил выход России из зерновой сделки, назвав его "абсолютно возмутительным".Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию вернуться к участию в сделке."Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью", - заявил он.Атаку на Севастополь, а также теракт на Крымском мосту при этом Блинкен не вспомнил.Выразили свою озабоченность и в ООН."Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является критически важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире", - заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.В то же время, в ООН никак не комментируют то, что зерновая сделка по факту обеспечивала доступ к пище людей из стран "золотого миллиарда", но не беднейших стран Азии и Африки, где проблема голода является действительно одной из насущных проблем.Так, в МИД РФ со ссылкой на данные ООН по состоянию на 26 октября, сообщили, что гуманитарным коридором на Чёрном море смогли воспользоваться 390 судов, вывезших около 8,9 млн тонн продовольствия из портов Одессы, Южного и Черноморска. При этом половина всех поставок пришлась на Евросоюз и такие развитые государства, как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Нуждающиеся же государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия, прежде всего по линии Всемирной продовольственной программы.

https://ukraina.ru/20221029/1040289578.html

https://ukraina.ru/20221029/1040286893.html

https://ukraina.ru/20221029/1040283628.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив