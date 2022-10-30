https://ukraina.ru/20221030/1040296003.html

"Тактические сурикаты" против украинских беспилотников

"Тактические сурикаты" против украинских беспилотников - 30.10.2022 Украина.ру

"Тактические сурикаты" против украинских беспилотников

С началом СВО на Украине выяснилось, насколько велика роль беспилотников в современных войнах. Обычные квадрокоптеры стали для солдат на позициях грозными... Украина.ру, 30.10.2022

2022-10-30T09:17

2022-10-30T09:17

2022-10-30T09:17

спецоперация

эксклюзив

украина

россия

беспилотники

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С началом СВО на Украине выяснилось, насколько велика роль беспилотников в современных войнах. Обычные квадрокоптеры стали для солдат на позициях грозными вестниками грядущего артиллерийского налета, убийственно точного к тому же.Можно ли закрыть позиции наших войск от внимательного взора украинских БПЛА? Можно! Именно этим и занимается тактическая группа "Сурикаты".Подразделение создал небезызвестный в Донбассе Игорь "Берег" Мангушев – о нем и его друзьях мы уже рассказывали ранее . Отставной офицер луганского ополчения, "политтехнолог и авантюрист", как он сам себя называет, Игорь решил заняться борьбой с вражескими дронами еще в июле.- Наступил момент, когда вражеские дроны стали для наших ребят серьезной проблемой, - рассказывает Игорь, - и выяснилось, что штатный РЭБ им как-то по барабану, а военно-учетной специальности "дронобойщик" у нас нет. Рождение новой военно-учетной специальности показалось мне достойным делом.К формированию группы "Берег" подошел творчески – набрал себе в помощники троих молодых ребят. Ребят зовут Ваня, Миша и Сережа, они все приехали из Москвы. Сергей в Донецке отсутствует, а вот Иван и Михаил согласились рассказать о своей деятельности.Первый же вопрос, который назревает – почему для своего мини-подразделения ребята выбрали именно такое название?- Потому что мы похожи на сурикатов, - смеется Миша. – Сурикат – он же встает на задние лапы, высматривает опасность для собратьев…- Сбивает дроны! – перебивает его Ваня и хохочет.- Нет, нам главное высмотреть, - не принимает шутливого тона товарища Михаил, - сбиваем мы уже опционально, когда получится.- У нас не стоит задача сбивать дроны, нам главное – сорвать боевую задачу противника. Мы им не даем заниматься разведкой и сбрасывать нашим ребятам на головы всякую гадость – например, гранаты, - переходит на серьезный тон и Иван.Сбитые вражеские дроны все же присутствуют – как минимум две вражеских "птички" стали добычей "Сурикатов". Еще несколько совершенно точно были ими сбиты, но их так и не нашли – они упали либо в труднодоступных местах, либо и вовсе на нейтральной полосе.- Мы облегчили украинский бюджет на несколько миллионов рублей, это уж точно! – радуется Ваня.Миша и Ваня непохожи друг на друга от слова совсем. Миша высок ростом, темноволос и спокоен, говорит меньше и в основном по делу. Он состоит в партии нацболов и совсем юн – ему 19 лет. Ваня, его напарник, пониже, со светлыми волосами и похож на Электроника из советского фильма. Ваня убежденный монархист, он постарше – ему двадцать пять лет. В отличие от Михаила, он любит рассуждать на отвлеченные темы, готов часами беседовать на тему влияния СВО на российскую культуру и российское общество.До того, как парни оказались в одном отряде, они друг с другом знакомы не были – но притерлись достаточно быстро, несмотря на политические разногласия.- Бывают у нас, конечно, дискуссии, - признается Ваня, - Можем поспорить на тему того, кто круче, Сталин или Николай II. Но в целом-то мы сходимся! Интересы России и ее народа стоят выше любых личных амбиций, любых разногласий.Насколько они различны друг с другом, настолько же и схожи – парней роднит пассионарность, желание что-то сделать для Родины. Оба долгое время пытались приехать в Донбасс добровольцами – у обоих долго не получалось. Военным делом они занимаются с охотой, искусство борьбы с дронами познают жадно – а их наставник, Игорь Мангушев, щедро делится с ребятами всем, что он знает.Если кому-то из маститых военных экспертов задать вопрос, могут ли трое парней без военного опыта, возглавляемые отставником, серьезно изменить ситуацию хотя бы на отдельном участке фронта, ответ был бы очевиден – не могут! Однако в реальности ответ иной – по отзывам командиров подразделений, вызывавших "Сурикатов" на помощь, после визитов дронобойщиков небо совершенно очищается от вражеских "птиц" на несколько дней.Обратной стороной этого эффекта является его недолговременность – в группе всего четыре человека, и полностью защитить наших солдат от угрозы сверху они не могут.- Нас, увы, всего четверо, - с сожалением признается Ваня, - чтобы полностью перекрыть небо по фронту, нужны сотни таких групп, как наша. Мы, конечно, можем приехать, заставить укропов на время прекратить свои полеты – но как только мы уезжаем, они возобновляют свои запуски.Для того, чтобы организовать противодействие беспилотникам, не нужно много дорогостоящего оборудования. По сути, все оборудование – это противодронное ружье и ноу-хау "Берега" и его друзей – так называемый "мастерок". К строительству, впрочем, данный инструмент отношения не имеет – это всего лишь малый радар, позволяющий засекать сигнал, идущий с беспилотника. Довольно дешевый, к слову, ибо сделан своими руками волонтером Арсением Шипеленко, давним другом Игоря.Засечен сигнал? Сразу же определяет азимут, по направлению которого производится выстрел из ружья "ЛПД-801" отечественного производства – и вражеский дрон либо падает, либо на автопилоте возвращается к точке взлета.Казалось бы, готовое решение, способное сильно упростить жизнь нашим бойцам, есть – однако с широким внедрением есть серьезные проблемы.- Ни понимания важности борьбы с БПЛА, ни технологий у нас в войсках нет, - жалуется Игорь. - Дронобойки только сейчас начали закупать, да и то, кто во что горазд. А вот элементарных технологий обнаружения - не берут. Потому что фабричное стоит много, а освоить работу "мастерка" и оснастить им все роты на фронте - это уже высшая математика.Что остается "Сурикатам"? Только продолжать свое дело. Оттачивать свои навыки. Делать свою работу максимально качественно, на совесть. И делать все для того, чтобы появились новые "сурикаты".- Больше "сурикатов" - меньше вражеских дронов. Меньше вражеских дронов – меньше потерь. Меньше потерь – скорее победа, - изрек как-то Игорь Мангушев простую, но убийственно точную формулу.Нельзя сказать, что эта формула неправильная, не так ли?

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Фёдор Громов

спецоперация, эксклюзив, украина, россия, беспилотники