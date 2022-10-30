https://ukraina.ru/20221030/1040295745.html

Угледар: российская армия атаковала ВСУ, упредив украинское наступление

Угледар: российская армия атаковала ВСУ, упредив украинское наступление - 30.10.2022 Украина.ру

Угледар: российская армия атаковала ВСУ, упредив украинское наступление

Украина.ру, 30.10.2022

2022-10-30T08:36

2022-10-30T08:36

2022-10-30T08:36

украина

россия

эксклюзив

александр чаленко

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В субботу утром из-под Угледара пришли неожиданные известия: российская армия в этом районе неожиданно для всех начала наступательные действия. Все ждали именно украинского наступления, а от русских – только обороны. Но ситуация изменилась: стороны поменялись местами. С чем это связано?Источник Украина.ру в командовании одного из подразделений российской армии, принимающих участие в наступлении под Угледаром, рассказал следующее:"На этом участке фронта наши активно развивают наступление. Косят укроп. Те силы, которые должны были подойти к украинцам на выручку в случае нашего наступления, сейчас, получается, заняты вагнеровцами на Соледаре и в Артемовске/Бахмуте.Наши дождались, пока укропы разминируют все свои минные поля, сконцентрируют силы для удара по нам, и ударили по ним артиллерией и авиацией. Сейчас они активно там бьются.На этом участке фронта, где идет наступление, стоит российская морская пехота, батальон "Восток" и два полка мобилизованных – 131-й и 133-й. Сейчас они активно развивают наступление. Вошли в Павловку. Продвигаются вперед. Если бы мы протупили еще пару дней, то тогда бы укропы перешли в наступление. Получается, у нас был упреждающий удар.И еще надо отметить такой нюанс. В этом наступлении частично идут и стрелковые бои, что этой войне не свойственно, так как это война в основном артиллерии".Один из бойцов отряда Союза добровольцев Донбасса с позывным "Мрак" рассказал Украина.ру, что задача наступающей российской армии взять под контроль рокадную дорогу, по которой снабжается весь Углегорский укрепрайон."Нам на этом участке фронта, по приблизительным оценкам, противостоят серьезные силы ВСУ – до 8 тысяч человек. Тут и хорошо обученные части и подразделения из обычных мобилизованных. Украинцы хорошо вооружены, у них хорошая связь. С помощью РЭБ они противостоят нашим беспилотникам. Вся линия фронта оснащена видеонаблюдением и квадрокоптерами. Как только наша разведгруппа даже из двух человек начинает движение, это сразу становится известно украинцам, и буквально через 1,5 минуты по ней открывается артиллерийский огонь. В общем, там все укреплено и организовано очень серьезно".В субботу к вечеру из-под Донецка пришли хорошие известия: Народная милиция ДНР прорвала позиции ВСУ севернее Донецкого аэропорта и заняла населенный пункт Водяное.По информации Украина.ру, позиции Народной милиции ДНР под Донецком несколько дней назад посетил генерал Суровикин, который лично беседовал с донецкими командирами.

https://ukraina.ru/20221029/1040283628.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

украина, россия, эксклюзив, александр чаленко