Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты - 30.10.2022 Украина.ру
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Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты
Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты - 30.10.2022 Украина.ру
Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты
После того, как кресло премьера Великобритании покинула Лиз Трасс, эту должность занял индиец, выходец из бывшей британской колонии Риши Сунак. Этот политик – пока чистый лист для всего мира, однако уже очевидно, что интересы своей исторической родины он будет соблюдать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру заявил писатель Владимир Видеманн
2022-10-30T07:00
2022-10-30T07:00
новости
писатель
политика
интересы
индия
британия
риши сунак
премьер
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Он подчеркнул, что Индия сейчас самая быстроразвивающаяся страна, политическая элита которой имеет свои сильные позиции почти на всех континентах мира: в США и Африке, Канаде и Австралии, Латинской Америке и Британской Гвиане, на Карибских островах и острове Фиджи в Тихом океане.Новому премьеру, согласился он, придется балансировать между интересами британской короны и НАТО, однако и про историческую родину точно не забудет.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, писатель, политика, интересы, индия, британия, риши сунак, премьер
Новости, писатель, политика, интересы, Индия, Британия, Риши Сунак, премьер

Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты

07:00 30.10.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
После того, как кресло премьера Великобритании покинула Лиз Трасс, эту должность занял индиец, выходец из бывшей британской колонии Риши Сунак. Этот политик – пока чистый лист для всего мира, однако уже очевидно, что интересы своей исторической родины он будет соблюдать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру заявил писатель Владимир Видеманн
Он подчеркнул, что Индия сейчас самая быстроразвивающаяся страна, политическая элита которой имеет свои сильные позиции почти на всех континентах мира: в США и Африке, Канаде и Австралии, Латинской Америке и Британской Гвиане, на Карибских островах и острове Фиджи в Тихом океане.
"С образованием мультиполярного мира индусы начинают продвигать своих, они начинают свою особую игру, как мне кажется. Пока она еще не артикулирована однозначными политическими решениями, но там, в принципе, уже подразумевается то, что "мы – индусы, у нас есть свои интересы". Сунак – демонстративный индус: он в индуистские храмы ходит", - сказал писатель.
Новому премьеру, согласился он, придется балансировать между интересами британской короны и НАТО, однако и про историческую родину точно не забудет.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Видеманн интервью
27 октября, 20:19
Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
 
НовостиписательполитикаинтересыИндияБританияРиши Сунакпремьер
 
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Заголовок открываемого материала
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07:00Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты
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