https://ukraina.ru/20221030/1040249558.html

Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты

Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты - 30.10.2022 Украина.ру

Видеманн: новый британский премьер будет проводить политику в интересах индийской элиты

После того, как кресло премьера Великобритании покинула Лиз Трасс, эту должность занял индиец, выходец из бывшей британской колонии Риши Сунак. Этот политик – пока чистый лист для всего мира, однако уже очевидно, что интересы своей исторической родины он будет соблюдать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру заявил писатель Владимир Видеманн

2022-10-30T07:00

2022-10-30T07:00

2022-10-30T07:00

новости

писатель

политика

интересы

индия

британия

риши сунак

премьер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/72/1033947264_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_d08b17737fdcea006d4ed5a248bc82a6.jpg

Он подчеркнул, что Индия сейчас самая быстроразвивающаяся страна, политическая элита которой имеет свои сильные позиции почти на всех континентах мира: в США и Африке, Канаде и Австралии, Латинской Америке и Британской Гвиане, на Карибских островах и острове Фиджи в Тихом океане.Новому премьеру, согласился он, придется балансировать между интересами британской короны и НАТО, однако и про историческую родину точно не забудет.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, писатель, политика, интересы, индия, британия, риши сунак, премьер