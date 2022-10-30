Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны - 30.10.2022 Украина.ру
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Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны
Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны - 30.10.2022 Украина.ру
Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел этнический индиец Риши Сунак. Не вызвало ли назначение выходца из бывшей британской колонии недовольства среди населения, в интервью изданию Украина.ру рассказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
2022-10-30T05:00
2022-10-30T05:00
новости
писатель
риши сунак
премьер
британия
колония
индия
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А вот элиты, уточнил он, давно перешли на рельсы международного сотрудничества. Примеров тому масса: мэр Лондона Садик Хан – пакистанец. Министр внутренних дел и часть членов Палаты лордов также имеют иностранное происхождение."Сейчас Сунаку предъявляют, что в одном из старых интервью, когда он еще был молодым человеком, он хвастался, что "все мои друзья - это или аристократы, или элита, а из рабочего класса у меня вообще знакомых нет, я с такими людьми не дружу", хотя его родители были простые индийцы", - рассказал собеседник издания.Видеманн напомнил, что родители Сунака были медиками и жили в Кении, но позже местные выгнали всех белых и индийцев из своей страны, отобрав бизнес. Так семья оказалась в Британии, где позже нынешний премьер и появился на свет.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, писатель, риши сунак, премьер, британия, колония, индия
Новости, писатель, Риши Сунак, премьер, Британия, колония, Индия

Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны

05:00 30.10.2022
 
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Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел этнический индиец Риши Сунак. Не вызвало ли назначение выходца из бывшей британской колонии недовольства среди населения, в интервью изданию Украина.ру рассказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
"Этот вопрос стоит в низших слоях населения: среди рабочего класса или кого-то среди фермеров. Да, там не любят иностранцев, тем более выходцев из Азии и Африки", - ответил писатель.
А вот элиты, уточнил он, давно перешли на рельсы международного сотрудничества. Примеров тому масса: мэр Лондона Садик Хан – пакистанец. Министр внутренних дел и часть членов Палаты лордов также имеют иностранное происхождение.
"Сейчас Сунаку предъявляют, что в одном из старых интервью, когда он еще был молодым человеком, он хвастался, что "все мои друзья - это или аристократы, или элита, а из рабочего класса у меня вообще знакомых нет, я с такими людьми не дружу", хотя его родители были простые индийцы", - рассказал собеседник издания.
Видеманн напомнил, что родители Сунака были медиками и жили в Кении, но позже местные выгнали всех белых и индийцев из своей страны, отобрав бизнес. Так семья оказалась в Британии, где позже нынешний премьер и появился на свет.
"То есть он по образованию, по своей среде обитания, по кругу своих друзей абсолютный британец. Британии нужен образ продвинутой нации, мультикультурной, мультирасовой, современной. В этом смысле назначение Сунака, конечно, пойдет на пользу союзникам Великобритании в странах третьего мира, в числе которых находятся и члены Британского содружества (особенно в Африке, в Азии, те же Индия и Пакистан)", - резюмировал писатель.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Видеманн интервью
27 октября, 20:19
Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
 
НовостиписательРиши СунакпремьерБританияколонияИндия
 
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