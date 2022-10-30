https://ukraina.ru/20221030/1040248208.html

Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны

Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны - 30.10.2022 Украина.ру

Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны

Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел этнический индиец Риши Сунак. Не вызвало ли назначение выходца из бывшей британской колонии недовольства среди населения, в интервью изданию Украина.ру рассказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн

2022-10-30T05:00

2022-10-30T05:00

2022-10-30T05:00

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А вот элиты, уточнил он, давно перешли на рельсы международного сотрудничества. Примеров тому масса: мэр Лондона Садик Хан – пакистанец. Министр внутренних дел и часть членов Палаты лордов также имеют иностранное происхождение."Сейчас Сунаку предъявляют, что в одном из старых интервью, когда он еще был молодым человеком, он хвастался, что "все мои друзья - это или аристократы, или элита, а из рабочего класса у меня вообще знакомых нет, я с такими людьми не дружу", хотя его родители были простые индийцы", - рассказал собеседник издания.Видеманн напомнил, что родители Сунака были медиками и жили в Кении, но позже местные выгнали всех белых и индийцев из своей страны, отобрав бизнес. Так семья оказалась в Британии, где позже нынешний премьер и появился на свет.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, писатель, риши сунак, премьер, британия, колония, индия