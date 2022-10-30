https://ukraina.ru/20221030/1040248208.html
Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны
Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны - 30.10.2022 Украина.ру
Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел этнический индиец Риши Сунак. Не вызвало ли назначение выходца из бывшей британской колонии недовольства среди населения, в интервью изданию Украина.ру рассказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
2022-10-30T05:00
2022-10-30T05:00
2022-10-30T05:00
новости
писатель
риши сунак
премьер
британия
колония
индия
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1040248208.jpg?1667095204
А вот элиты, уточнил он, давно перешли на рельсы международного сотрудничества. Примеров тому масса: мэр Лондона Садик Хан – пакистанец. Министр внутренних дел и часть членов Палаты лордов также имеют иностранное происхождение."Сейчас Сунаку предъявляют, что в одном из старых интервью, когда он еще был молодым человеком, он хвастался, что "все мои друзья - это или аристократы, или элита, а из рабочего класса у меня вообще знакомых нет, я с такими людьми не дружу", хотя его родители были простые индийцы", - рассказал собеседник издания.Видеманн напомнил, что родители Сунака были медиками и жили в Кении, но позже местные выгнали всех белых и индийцев из своей страны, отобрав бизнес. Так семья оказалась в Британии, где позже нынешний премьер и появился на свет.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, писатель, риши сунак, премьер, британия, колония, индия
Видеманн объяснил, как выходец из британской колонии стал премьером этой страны
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел этнический индиец Риши Сунак. Не вызвало ли назначение выходца из бывшей британской колонии недовольства среди населения, в интервью изданию Украина.ру рассказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
"Этот вопрос стоит в низших слоях населения: среди рабочего класса или кого-то среди фермеров. Да, там не любят иностранцев, тем более выходцев из Азии и Африки", - ответил писатель.
А вот элиты, уточнил он, давно перешли на рельсы международного сотрудничества. Примеров тому масса: мэр Лондона Садик Хан – пакистанец. Министр внутренних дел и часть членов Палаты лордов также имеют иностранное происхождение.
"Сейчас Сунаку предъявляют, что в одном из старых интервью, когда он еще был молодым человеком, он хвастался, что "все мои друзья - это или аристократы, или элита, а из рабочего класса у меня вообще знакомых нет, я с такими людьми не дружу", хотя его родители были простые индийцы", - рассказал собеседник издания.
Видеманн напомнил, что родители Сунака были медиками и жили в Кении, но позже местные выгнали всех белых и индийцев из своей страны, отобрав бизнес. Так семья оказалась в Британии, где позже нынешний премьер и появился на свет.
"То есть он по образованию, по своей среде обитания, по кругу своих друзей абсолютный британец. Британии нужен образ продвинутой нации, мультикультурной, мультирасовой, современной. В этом смысле назначение Сунака, конечно, пойдет на пользу союзникам Великобритании в странах третьего мира, в числе которых находятся и члены Британского содружества (особенно в Африке, в Азии, те же Индия и Пакистан)", - резюмировал писатель.
Полностью интервью можно прочитать здесь: