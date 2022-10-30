Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии - 30.10.2022 Украина.ру
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Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии
Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии - 30.10.2022 Украина.ру
Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел Риши Сунак. Он – финансист и при Борисе Джонсоне даже руководил казначейством. О новом премьере Британии в интервью изданию Украина.ру рассказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
2022-10-30T04:30
2022-10-30T04:30
новости
писатель
риши сунак
британия
премьер
индия
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По версии писателя, Тайным советом во главе с королем, который на самом деле управляет страной, был составлен финансовый план. Лондон рассчитывал, что его облигации будут хорошо покупаться, но что-то пошло не так, и деньги стали уходить в США. Результат – кризис и "отчисление" Трасс с поста премьера.Новый премьер Сунак, напомнил писатель, изучал в Оксфорде политику, философию и экономику, а потом учился в США, где женился на представительнице одного из богатейших индийских олигархических кланов. По слухам, эта семья имеет связи в Кремле.Он заявил, что Сунак с профессиональной точки зрения абсолютно соответствует посту премьер-министра, который будет исполнять спущенный сверху бюджетный план."Во всем этом он разбирается как профессионал на порядок лучше, чем его предшественница", - резюмировал Видеманн.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
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60
новости, писатель, риши сунак, британия, премьер, индия
Новости, писатель, Риши Сунак, Британия, премьер, Индия

Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии

04:30 30.10.2022
 
© AFP / ISABEL INFANTES
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AFP / ISABEL INFANTES
Читать в
Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел Риши Сунак. Он – финансист и при Борисе Джонсоне даже руководил казначейством. О новом премьере Британии в интервью изданию Украина.ру рассказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн
По версии писателя, Тайным советом во главе с королем, который на самом деле управляет страной, был составлен финансовый план. Лондон рассчитывал, что его облигации будут хорошо покупаться, но что-то пошло не так, и деньги стали уходить в США. Результат – кризис и "отчисление" Трасс с поста премьера.
Новый премьер Сунак, напомнил писатель, изучал в Оксфорде политику, философию и экономику, а потом учился в США, где женился на представительнице одного из богатейших индийских олигархических кланов. По слухам, эта семья имеет связи в Кремле.

"Говорят, что отец жены Риши Сунака встречался чуть ли не с [Владимиром] Путиным. Когда Сунаку предъявили претензию, что семейство вашей жены дружит с Путиным, он ответил: "Мы же свободные люди. Я не имею никакого отношения ни к бизнесу своей жены, ни ее семьи". Это одна из тем, которые сейчас газеты муссируют", - рассказал писатель.

Он заявил, что Сунак с профессиональной точки зрения абсолютно соответствует посту премьер-министра, который будет исполнять спущенный сверху бюджетный план.
"Во всем этом он разбирается как профессионал на порядок лучше, чем его предшественница", - резюмировал Видеманн.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Видеманн интервью
27 октября, 20:19
Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
 
НовостиписательРиши СунакБританияпремьерИндия
 
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