https://ukraina.ru/20221030/1040247771.html

Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии

Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии - 30.10.2022 Украина.ру

Обвиняют в связях с Кремлем: Видеманн рассказал о новом премьере Британии

Лиз Трасс подала в отставку, пробыв премьером Британии всего 44 дня. На ее место пришел Риши Сунак. Он – финансист и при Борисе Джонсоне даже руководил казначейством. О новом премьере Британии в интервью изданию Украина.ру рассказал русский писатель, проживающий в Лондоне, Владимир Видеманн

2022-10-30T04:30

2022-10-30T04:30

2022-10-30T04:30

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индия

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По версии писателя, Тайным советом во главе с королем, который на самом деле управляет страной, был составлен финансовый план. Лондон рассчитывал, что его облигации будут хорошо покупаться, но что-то пошло не так, и деньги стали уходить в США. Результат – кризис и "отчисление" Трасс с поста премьера.Новый премьер Сунак, напомнил писатель, изучал в Оксфорде политику, философию и экономику, а потом учился в США, где женился на представительнице одного из богатейших индийских олигархических кланов. По слухам, эта семья имеет связи в Кремле.Он заявил, что Сунак с профессиональной точки зрения абсолютно соответствует посту премьер-министра, который будет исполнять спущенный сверху бюджетный план."Во всем этом он разбирается как профессионал на порядок лучше, чем его предшественница", - резюмировал Видеманн.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

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новости, писатель, риши сунак, британия, премьер, индия