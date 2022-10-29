https://ukraina.ru/20221029/1040291019.html
Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе
Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе - 29.10.2022 Украина.ру
Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе
Возможно, молодой колумбиец Алексис Кастильо, погибший накануне во время боя в Донбассе, заблуждался, а возможно, был прав. Такое мнение выразил президент Колумбии Густаво Петро 29 октября, комментируя гибель Кастильо, в своём Twitter
2022-10-29T23:05
2022-10-29T23:05
2022-10-29T23:07
новости
спецоперация
колумбия
густаво петро
днр
пески
антифашисты
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/54/1034075452_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_032253f77e3c3aceb609479e3efe2cce.jpg
Известно, что Кастильо, придерживавшийся коммунистических взглядов, сражался в составе Народной милиции ДНР, по крайней мере, с 2015 года. Ранее он проживал в Испании.28 октября колумбийский антифашист погиб, попав под артобстрел ВСУ под посёлком Пески.Ранее Петро никак не высказывался по поводу гибели колумбийских наёмников, участвовавших в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима.В 1987 году, будучи студентом, нынешний президент Колумбии вступил в леворадикальную партизанскую группировку Движение 19 апреля (M-19), возникшую в знак протеста против фальсификации выборов в стране. В 1990 году, после мирных переговоров с правительством страны, М-19 сложила оружие и была преобразована в политическую партию.
https://ukraina.ru/20221020/1039935185.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/54/1034075452_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f4aa7a7ff7339f5b91436ab94b1610af.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, колумбия, густаво петро, днр, пески, антифашисты, испания
Новости, Спецоперация, Колумбия, Густаво Петро, ДНР, Пески, антифашисты, Испания
Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе
23:05 29.10.2022 (обновлено: 23:07 29.10.2022)
Возможно, молодой колумбиец Алексис Кастильо, погибший накануне во время боя в Донбассе, заблуждался, а возможно, был прав. Такое мнение выразил президент Колумбии Густаво Петро 29 октября, комментируя гибель Кастильо, в своём Twitter
Известно, что Кастильо, придерживавшийся коммунистических взглядов, сражался в составе Народной милиции ДНР, по крайней мере, с 2015 года. Ранее он проживал в Испании.
28 октября колумбийский антифашист погиб, попав под артобстрел ВСУ под посёлком Пески.
Алексис — колумбиец, погибший в Донбассе; его революционные идеи - быть может, ошибочные, а может быть, нет - привели его на эту войну с открытыми глазами. Погиб молодой человек, который хотел быть революционером. Революция — это мир. Этого не будет в наших СМИ
Густаво Петро
Президент Колумбии
Ранее Петро никак не высказывался по поводу гибели колумбийских наёмников, участвовавших в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима.
В 1987 году, будучи студентом, нынешний президент Колумбии вступил в леворадикальную партизанскую группировку Движение 19 апреля (M-19), возникшую в знак протеста против фальсификации выборов в стране. В 1990 году, после мирных переговоров с правительством страны, М-19 сложила оружие и была преобразована в политическую партию.