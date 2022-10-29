https://ukraina.ru/20221029/1040291019.html

Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе

Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе - 29.10.2022 Украина.ру

Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе

Возможно, молодой колумбиец Алексис Кастильо, погибший накануне во время боя в Донбассе, заблуждался, а возможно, был прав. Такое мнение выразил президент Колумбии Густаво Петро 29 октября, комментируя гибель Кастильо, в своём Twitter

2022-10-29T23:05

2022-10-29T23:05

2022-10-29T23:07

новости

спецоперация

колумбия

густаво петро

днр

пески

антифашисты

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/54/1034075452_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_032253f77e3c3aceb609479e3efe2cce.jpg

Известно, что Кастильо, придерживавшийся коммунистических взглядов, сражался в составе Народной милиции ДНР, по крайней мере, с 2015 года. Ранее он проживал в Испании.28 октября колумбийский антифашист погиб, попав под артобстрел ВСУ под посёлком Пески.Ранее Петро никак не высказывался по поводу гибели колумбийских наёмников, участвовавших в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима.В 1987 году, будучи студентом, нынешний президент Колумбии вступил в леворадикальную партизанскую группировку Движение 19 апреля (M-19), возникшую в знак протеста против фальсификации выборов в стране. В 1990 году, после мирных переговоров с правительством страны, М-19 сложила оружие и была преобразована в политическую партию.

https://ukraina.ru/20221020/1039935185.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, колумбия, густаво петро, днр, пески, антифашисты, испания