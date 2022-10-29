Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе - 29.10.2022 Украина.ру
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Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе
Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе - 29.10.2022 Украина.ру
Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе
Возможно, молодой колумбиец Алексис Кастильо, погибший накануне во время боя в Донбассе, заблуждался, а возможно, был прав. Такое мнение выразил президент Колумбии Густаво Петро 29 октября, комментируя гибель Кастильо, в своём Twitter
2022-10-29T23:05
2022-10-29T23:07
новости
спецоперация
колумбия
густаво петро
днр
пески
антифашисты
испания
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Известно, что Кастильо, придерживавшийся коммунистических взглядов, сражался в составе Народной милиции ДНР, по крайней мере, с 2015 года. Ранее он проживал в Испании.28 октября колумбийский антифашист погиб, попав под артобстрел ВСУ под посёлком Пески.Ранее Петро никак не высказывался по поводу гибели колумбийских наёмников, участвовавших в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима.В 1987 году, будучи студентом, нынешний президент Колумбии вступил в леворадикальную партизанскую группировку Движение 19 апреля (M-19), возникшую в знак протеста против фальсификации выборов в стране. В 1990 году, после мирных переговоров с правительством страны, М-19 сложила оружие и была преобразована в политическую партию.
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новости, спецоперация, колумбия, густаво петро, днр, пески, антифашисты, испания
Новости, Спецоперация, Колумбия, Густаво Петро, ДНР, Пески, антифашисты, Испания

Президент Колумбии отреагировал на гибель соотечественника-антифашиста в Донбассе

23:05 29.10.2022 (обновлено: 23:07 29.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / National Police of ColombiaГуставо Франсиско Петро Уррего
Густаво Франсиско Петро Уррего - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© commons.wikimedia.org / National Police of Colombia
Читать в
Возможно, молодой колумбиец Алексис Кастильо, погибший накануне во время боя в Донбассе, заблуждался, а возможно, был прав. Такое мнение выразил президент Колумбии Густаво Петро 29 октября, комментируя гибель Кастильо, в своём Twitter
Известно, что Кастильо, придерживавшийся коммунистических взглядов, сражался в составе Народной милиции ДНР, по крайней мере, с 2015 года. Ранее он проживал в Испании.
28 октября колумбийский антифашист погиб, попав под артобстрел ВСУ под посёлком Пески.

Алексис — колумбиец, погибший в Донбассе; его революционные идеи - быть может, ошибочные, а может быть, нет - привели его на эту войну с открытыми глазами. Погиб молодой человек, который хотел быть революционером. Революция — это мир. Этого не будет в наших СМИ

Густаво Петро
Президент Колумбии
Ранее Петро никак не высказывался по поводу гибели колумбийских наёмников, участвовавших в вооружённом конфликте на Украине на стороне киевского режима.
Густаво Франсиско Петро Уррего - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 08:55
Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мираСША разрушают экономики стран всего мира, чтобы защитить собственную. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро 19 октября во время выступления в муниципалитете Ураба в департаменте Антиокия
В 1987 году, будучи студентом, нынешний президент Колумбии вступил в леворадикальную партизанскую группировку Движение 19 апреля (M-19), возникшую в знак протеста против фальсификации выборов в стране. В 1990 году, после мирных переговоров с правительством страны, М-19 сложила оружие и была преобразована в политическую партию.
 
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