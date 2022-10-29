На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - 29.10.2022 Украина.ру
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - 29.10.2022 Украина.ру
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, публикуемой украинским Министерством цифровой трансформации вечером 29 октября
2022-10-29T19:21
2022-10-29T19:21
новости
спецоперация
удары
киевский режим
владимир зеленский
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Объявление воздушной тревоги также подтвердили администрации нескольких регионов страны.Российские войска начали наносить массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Президент страны Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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новости, спецоперация, удары, киевский режим, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, удары, киевский режим, Владимир Зеленский

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

19:21 29.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, публикуемой украинским Министерством цифровой трансформации вечером 29 октября
Объявление воздушной тревоги также подтвердили администрации нескольких регионов страны.
Российские войска начали наносить массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 06:37
Эксперт назвал причины удара по электростанциям УкраиныНанесённые по энергетическим объектам восточной части Украины удары стали ответом на постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС и позволили прервать работу военных предприятий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Президент страны Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
 
НовостиСпецоперацияударыкиевский режимВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
19:21На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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