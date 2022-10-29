https://ukraina.ru/20221029/1040289992.html

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - 29.10.2022 Украина.ру

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, публикуемой украинским Министерством цифровой трансформации вечером 29 октября

2022-10-29T19:21

2022-10-29T19:21

2022-10-29T19:21

новости

спецоперация

удары

киевский режим

владимир зеленский

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Объявление воздушной тревоги также подтвердили администрации нескольких регионов страны.Российские войска начали наносить массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Президент страны Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ukraina.ru/20220914/1038688763.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, удары, киевский режим, владимир зеленский