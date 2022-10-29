На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, публикуемой украинским Министерством цифровой трансформации вечером 29 октября
Объявление воздушной тревоги также подтвердили администрации нескольких регионов страны.
Российские войска начали наносить массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
14 сентября, 06:37Эксперт назвал причины удара по электростанциям УкраиныНанесённые по энергетическим объектам восточной части Украины удары стали ответом на постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС и позволили прервать работу военных предприятий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Президент страны Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.