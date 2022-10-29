https://ukraina.ru/20221029/1040289578.html

Прекращение зерновой сделки, бои в Павловке. Итоги 29 октября

Прекращение зерновой сделки, бои в Павловке. Итоги 29 октября - 29.10.2022 Украина.ру

Прекращение зерновой сделки, бои в Павловке. Итоги 29 октября

Минобороны и МИД РФ сообщили о приостановлении зерновой сделки. Российские войска вышли на окраину Павловки

2022-10-29T19:16

2022-10-29T19:16

2022-10-29T19:16

эксклюзив

хроники

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Заявление Минобороны России появилось в 17:43 в телеграм-канале ведомства."С учётом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - указывалось в сообщении.Позже о приостановлении участия России в зерновой сделки сообщил и МИД РФ."29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе. В связи с действиями украинских вооружённых сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия", - гласило размещённое в 18:06 на сайте российского внешнеполитического ведомства заявление.Об ударах по Севастополю стало известно ранним утром 29 октября."Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", — написал в своём телеграм-канале в 05:13 губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Позже власти города сообщили о перекрытии рейда в Севастополе."Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят", — указывалось в публикации в официальном телеграм-канале властей города.Для сообщения с северной стороной Севастополя задействовали автобусы.Российский журналист Александр Коц у себя в телеграм-канале опубликовал видео возможного уничтожения беспилотника."Пишут, что, возможно, это уничтожение подводного дрона, который был направлен на Севастопольскую бухту", - отметил Коц.Примечательно, что атака на Севастополь сопровождается активной работой американских беспилотников. Так, согласно данным сервиса Flightradar24, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.Днём на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков детально рассказал о происходившем в Севастополе."Сегодня в 04:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - заявил Конашенков.По его словам, в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота было уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, ещё три аппарата уничтожены на внутреннем рейде."Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", - указал Конашенков.Он отметил, что подвергшиеся атаке корабли использовались для обеспечения безопасности "зернового коридора"."Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - заявил Конашенков.Он также подчеркнул, что в подготовке атаки на Севастополь активное участие принимала Великобритания."Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - заявил Конашенков.У многих атака на Севастополь вызвала вопросы к целесообразности существования зерновой сделки."Русский аммиак идёт в Одессу и обогащает владельцев Одесского припортового завода благодаря зерновой сделке. НАТОвское оружие морем идёт в Одессу и помогает убивать русских благодаря зерновой сделке. Бомба для взрыва Крымского моста была отправлена морем из Одессы благодаря зерновой сделке. Русские корабли в Севастополе атакованы морскими беспилотниками благодаря зерновой сделке. Вопрос: сколько русских ещё должно погибнуть для прекращения зерновой сделки?" - отметил писатель и публицист Дмитрий Конаныхин.А бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв указал на роль США и Великобритании в произошедшем."В момент атаки украинских дронов на бухту Севастополя у границ Крыма находился американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk. После того, как все дроны были сбиты, самолёт улетел. Представьте, что было бы, если бы на США, например, на Флориду, какие-нибудь повстанцы организовывали нападение под контролем российского разведывательного самолета? Представили? Интересно, этого события хватит для того, чтобы сегодня продолжить обстрелы украинской инфраструктуры или нет?" - отметил он.Царёв также указал, что поставленные Великобританией беспилотники Украина планирует использовать для удара по Каховской ГЭС и Крымскому мосту.Бои на угледарском направленииВечером 29 октября военкор Глеб Эрвье у себя телеграм-канале сообщил о прорыве обороны ВСУ под Угледаром."Под Угледаром жара <...>. Если кратко, то момент выбран замечательно — оборона ВСУ прорвана. На фоне активных боевых действий на крайних точках фронта(Херсон/Артёмовск) противник не вывез в достаточной мере укрепить центр и по всему выходит, что наше командование этим грамотно воспользовалось. Пока не называю населённые пункты, но на направлении нашего войскового соединения наступление развивается активно с минимальными потерями. Ночь будет интересной", - написал он.Другой военкор — Евгений Поддубный — сообщил о потерях Украины."Так называемая "президентская бригада" несет потери на Угледарском направлении. Штаб и центр радиоэлектронной разведки 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины был уничтожен высокоточным снарядом "Краснополь". Также, подсчитывают потери 1-й и 2-й механизированные батальоны 53-й ОМБР ВСУ. Успешно отработали и наши БПЛА: "Ланцет" и "Куб" поразили не менее двух ЗРК "Бук-М1", - сообщил Поддубный.Он также отметил, что под огневой контроль ВС РФ перешëл крупный участок трассы Покровск — Бахмут — Михайловка к северо-востоку от Угледара, по которой украинские подразделения осуществляли подвоз снабжения."Говоря о дальнейшем развитии событий, то здесь, по мнению военных экспертов , чтобы избежать окружения частей ВСУ в Угледаре, в бой могут быть брошены резервы 529-го и 110-го механизированных полков 93-й ОМБР "Холодный яр", 68-я отдельная егерская бригада, а также 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар", - рассказал он.За несколько часов до этого первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о боях на окраинах Павловки."На Угледарском направлении наши зашли на южные окраины Павловки. Там есть асфальтированные дороги, поэтому может будет легче продвигаться, пока вояки ВСУ прибывают в растерянности. Противник понёс очень ощутимые потери и командование ВСУ начинает паниковать, бросая в бой остатки авиации. Судя по панике в украинском радиоэфире, они ждали наш прорыв, но где-то в другом месте. В данном случае нашему командованию удалось провернуть этот манёвр введя противника в заблуждение, а наши героические бойцы исполнили замысел. В ближайшие дни украинских вояк ждёт ещё много неприятных сюрпризов на разных участках фронта. Кто не успеет сдаться не сможет даже отступить. Поэтому украинским воякам лучше проситься в плен заранее", - отметил он.Практически одновременно о подходе подразделений ВС РФ к Павловке сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский."Наши подразделения постепенно подходят к Павловке, сопротивление отчаянное, противник даже рискнул применить авиацию. Выход к населённому пункту сам по себе ещё не взятие - предстоит закрепляться. Павловка находилась под нашим контролем, но ещё летом была в силу ряда ошибок утеряна. Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара - если противник не решит отойти, выравнивая фронт, - то сил и времени взятие Павловки может отнять немало...", - заявил Ходаковский.Ранее — утром — стало известно о начавшихся на угледарском направлении ожесточённых боях.

https://ukraina.ru/20221029/1040286893.html

https://ukraina.ru/20221029/1040283628.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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