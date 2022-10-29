https://ukraina.ru/20221029/1040288884.html

Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ

Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ - 29.10.2022 Украина.ру

Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ

МИД России опубликовано сообщение о "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия - ведомство подтвердило приостановку зерновой сделки на неопределенный срок.

2022-10-29T18:34

2022-10-29T18:34

2022-10-29T18:38

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29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе - сообщается на официальном портале МИД РФ.Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия - уточняет МИД.Напомним, в 5 утра 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, при этом городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации - она продолжалась несколько часов.Теракт - дело рук украинского 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов. Руководили обстрелом из города Очаков в Николаевской области.

https://ukraina.ru/20221029/1040288354.html

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зерно, новости, мид рф, россия, украина, турция, теракт, севастополь, чф, черноморский флот