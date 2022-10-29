Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ - 29.10.2022 Украина.ру
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Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ
Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ - 29.10.2022 Украина.ру
Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ
МИД России опубликовано сообщение о "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия - ведомство подтвердило приостановку зерновой сделки на неопределенный срок.
2022-10-29T18:34
2022-10-29T18:38
зерно
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мид рф
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29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе - сообщается на официальном портале МИД РФ.Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия - уточняет МИД.Напомним, в 5 утра 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, при этом городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации - она продолжалась несколько часов.Теракт - дело рук украинского 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов. Руководили обстрелом из города Очаков в Николаевской области.
https://ukraina.ru/20221029/1040288354.html
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зерно, новости, мид рф, россия, украина, турция, теракт, севастополь, чф, черноморский флот
зерно, Новости, МИД РФ, Россия, Украина, Турция, теракт, Севастополь, ЧФ, Черноморский флот

Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ

18:34 29.10.2022 (обновлено: 18:38 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МИД России опубликовано сообщение о "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия - ведомство подтвердило приостановку зерновой сделки на неопределенный срок.
29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе - сообщается на официальном портале МИД РФ.

В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок. - МИД РФ

Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия - уточняет МИД.
Напомним, в 5 утра 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, при этом городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации - она продолжалась несколько часов.
Теракт - дело рук украинского 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов. Руководили обстрелом из города Очаков в Николаевской области.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
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зерноНовостиМИД РФРоссияУкраинаТурциятерактСевастопольЧФЧерноморский флот
 
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