https://ukraina.ru/20221029/1040288884.html
Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ
Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ - 29.10.2022 Украина.ру
Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ
МИД России опубликовано сообщение о "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия - ведомство подтвердило приостановку зерновой сделки на неопределенный срок.
2022-10-29T18:34
2022-10-29T18:34
2022-10-29T18:38
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29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе - сообщается на официальном портале МИД РФ.Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия - уточняет МИД.Напомним, в 5 утра 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, при этом городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации - она продолжалась несколько часов.Теракт - дело рук украинского 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов. Руководили обстрелом из города Очаков в Николаевской области.
https://ukraina.ru/20221029/1040288354.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, новости, мид рф, россия, украина, турция, теракт, севастополь, чф, черноморский флот
зерно, Новости, МИД РФ, Россия, Украина, Турция, теракт, Севастополь, ЧФ, Черноморский флот
Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ
18:34 29.10.2022 (обновлено: 18:38 29.10.2022)
МИД России опубликовано сообщение о "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия - ведомство подтвердило приостановку зерновой сделки на неопределенный срок.
29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе - сообщается на официальном портале МИД РФ.
В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок. - МИД РФ
Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия - уточняет МИД.
Напомним, в 5 утра 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, при этом городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации - она продолжалась несколько часов.
Теракт - дело рук украинского 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов. Руководили обстрелом из города Очаков в Николаевской области.