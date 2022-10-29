Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ - 29.10.2022 Украина.ру
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Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ
Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ - 29.10.2022 Украина.ру
Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ
Министерство обороны России после теракта украинских военных в акватории Севастопольской бухты приостановит участие в зерновой сделке. Об этом сообщило... Украина.ру, 29.10.2022
2022-10-29T17:56
2022-10-29T18:55
черноморский флот
новости
зерно
украина
теракт
беспилотники
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Министерство обороны России после теракта украинских военных в акватории Севастопольской бухты приостановит участие в зерновой сделке. Об этом сообщило ведомство в субботу вечером. Также в официальном Телеграм-канале министерства появилось соответствующее уведомление. Напомним, в 5 утра 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, при этом городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации - она продолжалась несколько часов. Теракт - дело рук украинского 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов. Руководили обстрелом из города Очаков в Николаевской области.Зерновая сделка - это подписанные еще 22 июля в Стамбуле документы, направленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.Пакет документов предполагал, что ООН снимет ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки и определит, как будет вывозится зерно из украинских портов. Но пока в части экспорта из России сделка не работает. Владимир Путин заявлял, что лишь малая часть грузов достигли своего назначения - беднейших стран Африки, зато в Европу зерно попадало. Изначально предполагалось, что она будет действовать до 19 ноября.
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черноморский флот, новости, зерно, украина, теракт, беспилотники
Черноморский флот, Новости, зерно, Украина, теракт, беспилотники

Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ

17:56 29.10.2022 (обновлено: 18:55 29.10.2022)
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Министерство обороны России после теракта украинских военных в акватории Севастопольской бухты приостановит участие в зерновой сделке. Об этом сообщило ведомство в субботу вечером. Также в официальном Телеграм-канале министерства появилось соответствующее уведомление.

С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов - Минобороны РФ.

Напомним, в 5 утра 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, при этом городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации - она продолжалась несколько часов.
Теракт - дело рук украинского 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов. Руководили обстрелом из города Очаков в Николаевской области.
Зерновая сделка - это подписанные еще 22 июля в Стамбуле документы, направленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Пакет документов предполагал, что ООН снимет ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки и определит, как будет вывозится зерно из украинских портов. Но пока в части экспорта из России сделка не работает.
Владимир Путин заявлял, что лишь малая часть грузов достигли своего назначения - беднейших стран Африки, зато в Европу зерно попадало. Изначально предполагалось, что она будет действовать до 19 ноября.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
18:34
Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФМИД России опубликовано сообщение о "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия - ведомство подтвердило приостановку зерновой сделки на неопределенный срок.
 
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