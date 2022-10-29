https://ukraina.ru/20221029/1040288354.html

Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ

Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ - 29.10.2022 Украина.ру

Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ

Министерство обороны России после теракта украинских военных в акватории Севастопольской бухты приостановит участие в зерновой сделке. Об этом сообщило... Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T17:56

2022-10-29T17:56

2022-10-29T18:55

черноморский флот

новости

зерно

украина

теракт

беспилотники

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Министерство обороны России после теракта украинских военных в акватории Севастопольской бухты приостановит участие в зерновой сделке. Об этом сообщило ведомство в субботу вечером. Также в официальном Телеграм-канале министерства появилось соответствующее уведомление. Напомним, в 5 утра 29 октября корабли Черноморского флота отбили атаку украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, при этом городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации - она продолжалась несколько часов. Теракт - дело рук украинского 73-го специального центра морских операций под руководством британских специалистов. Руководили обстрелом из города Очаков в Николаевской области.Зерновая сделка - это подписанные еще 22 июля в Стамбуле документы, направленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.Пакет документов предполагал, что ООН снимет ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки и определит, как будет вывозится зерно из украинских портов. Но пока в части экспорта из России сделка не работает. Владимир Путин заявлял, что лишь малая часть грузов достигли своего назначения - беднейших стран Африки, зато в Европу зерно попадало. Изначально предполагалось, что она будет действовать до 19 ноября.

https://ukraina.ru/20221029/1040288884.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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черноморский флот, новости, зерно, украина, теракт, беспилотники