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Американский офицер потребовал от властей США объяснений из-за Украины

Американский офицер потребовал от властей США объяснений из-за Украины - 29.10.2022 Украина.ру

Американский офицер потребовал от властей США объяснений из-за Украины

Американские власти должны объяснить, почему НАТО во главе с Вашингтоном продолжает наращивать присутствие в Восточной Европе и размещать войска рядом с Украиной. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября в американском издании 19fortyfive, специализирующемся на военной тематике

2022-10-29T17:51

2022-10-29T17:51

2022-10-29T17:52

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Автором статьи, озаглавленной "Почему Джо Байден посылает солдат США так близко к Украине?" является подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.Он раскритиковал Белый дом за нагнетание напряжённости и отметил, что участие США в конфликте идёт вразрез с интересами американской национальной безопасности, приводит к эскалации и грозит перерастанием в ядерную войну.По словам Дэвиса, в конфликте между граничащими друг с другом государствами Россия и Украина нет никакой угрозы национальной безопасности США или их союзников по блоку НАТО.Однако, несмотря на слова президента Байдена об отсутствии у США намерений посылать свои войска на Украину, сто тысяч американских солдат размещены в Восточной Европе, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.Он находит "ироничным" одновременные утверждения американских экспертов о том, что Россия якобы представляет "серьёзную угрозу" странам НАТО, и что Россия якобы неспособна разгромить "даже Украину".По словам военного, Россия вполне способна одолеть на поле боя киевский режим, и одновременно не представляет угрозы для НАТО. Он обвинил американских пропагандистов и, в частности, экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, в ненужном "раздувании страха". Дэвис объяснил антироссийскую направленность американской политики тем фактом, что нынешние американские лидеры жили в атмосфере "страха"и "ненависти" перед "преимущественно русским СССР".

https://ukraina.ru/20221006/1039459367.html

https://ukraina.ru/20221021/1040018033.html

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новости, сша, сми, джо байден, нато, спецоперация, цру, пропаганда, ссср