Американский офицер потребовал от властей США объяснений из-за Украины
17:51 29.10.2022 (обновлено: 17:52 29.10.2022)
© AP / Nathan PosnerВоеннослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
© AP / Nathan Posner
Американские власти должны объяснить, почему НАТО во главе с Вашингтоном продолжает наращивать присутствие в Восточной Европе и размещать войска рядом с Украиной. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября в американском издании 19fortyfive, специализирующемся на военной тематике
Автором статьи, озаглавленной "Почему Джо Байден посылает солдат США так близко к Украине?" является подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
Он раскритиковал Белый дом за нагнетание напряжённости и отметил, что участие США в конфликте идёт вразрез с интересами американской национальной безопасности, приводит к эскалации и грозит перерастанием в ядерную войну.
6 октября, 16:14В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с РоссиейРоссийским и американским лидерам необходимо быть более осторожными, чтобы избежать ядерного конфликта между двумя странами. Поскольку Украина важнее для России, чем для США, Вашингтону необходимо сделать первый шаг для предотвращения эскалации, заявил публицист Тед Карпентер в статье, опубликованной 5 октября в издании The American Conservative
По словам Дэвиса, в конфликте между граничащими друг с другом государствами Россия и Украина нет никакой угрозы национальной безопасности США или их союзников по блоку НАТО.
Однако, несмотря на слова президента Байдена об отсутствии у США намерений посылать свои войска на Украину, сто тысяч американских солдат размещены в Восточной Европе, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.
Никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу, зачем это всё
Он находит "ироничным" одновременные утверждения американских экспертов о том, что Россия якобы представляет "серьёзную угрозу" странам НАТО, и что Россия якобы неспособна разгромить "даже Украину".
21 октября, 17:26В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войнуАльянс неоконсерваторов и либералов-"ястребов" в американских СМИ делает совершенно невозможным любое обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 21 октября американским изданием The American Conservative
По словам военного, Россия вполне способна одолеть на поле боя киевский режим, и одновременно не представляет угрозы для НАТО. Он обвинил американских пропагандистов и, в частности, экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, в ненужном "раздувании страха".
Дэвис объяснил антироссийскую направленность американской политики тем фактом, что нынешние американские лидеры жили в атмосфере "страха"и "ненависти" перед "преимущественно русским СССР".