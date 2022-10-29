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Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками

Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками - 29.10.2022 Украина.ру

Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками

Колумбийский коммунист Алексис Кастильо, много лет сражавшийся в рядах Народной милиции ДНР, погиб в ходе боёв в Донбассе. Об этом сообщила 29 октября колумбийская газета El Tiempo

2022-10-29T17:04

2022-10-29T17:04

2022-10-29T17:18

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спецоперация

добровольцы

колумбия

испания

антифашисты

народная милиция лднр

коммунисты

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Газета сообщила, что до начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году Кастильо постоянно проживал в Испании, где был активистом левого движения.Днём ранее о гибели добровольца от огня артииллерии ВСУ у населённого пункта Пески сообщили в Twitter близко знавшие его испанские антифашисты.Ранее Кастильо дал несколько интервью испаноязычным СМИ, в котором объяснял своё участие в вооружённом конфликте своими антифашистскими убеждениями и стремлением защитить население Донбасса от репрессий преступного киевского режима.Кастильо добавил, что взял себе боевой псевдоним "Альфонсо Кано" в честь командира повстанческой группировки "Революционные вооружённые силы Колумбии", в течении десятилетий сражавшейся против правительства Колумбии.Одновременно он выражал надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине. "Никакой отец и никакая мать не хотят, чтобы их дети страдали от всего, что происходит на войне", - приводит El Tiempo слова добровольца.

https://ukraina.ru/20220622/1034203179.html

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новости, спецоперация, добровольцы, колумбия, испания, антифашисты, народная милиция лднр, коммунисты