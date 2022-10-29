Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками - 29.10.2022 Украина.ру
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Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками - 29.10.2022 Украина.ру
Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
Колумбийский коммунист Алексис Кастильо, много лет сражавшийся в рядах Народной милиции ДНР, погиб в ходе боёв в Донбассе. Об этом сообщила 29 октября колумбийская газета El Tiempo
2022-10-29T17:04
2022-10-29T17:18
новости
спецоперация
добровольцы
колумбия
испания
антифашисты
народная милиция лднр
коммунисты
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Газета сообщила, что до начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году Кастильо постоянно проживал в Испании, где был активистом левого движения.Днём ранее о гибели добровольца от огня артииллерии ВСУ у населённого пункта Пески сообщили в Twitter близко знавшие его испанские антифашисты.Ранее Кастильо дал несколько интервью испаноязычным СМИ, в котором объяснял своё участие в вооружённом конфликте своими антифашистскими убеждениями и стремлением защитить население Донбасса от репрессий преступного киевского режима.Кастильо добавил, что взял себе боевой псевдоним "Альфонсо Кано" в честь командира повстанческой группировки "Революционные вооружённые силы Колумбии", в течении десятилетий сражавшейся против правительства Колумбии.Одновременно он выражал надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине. "Никакой отец и никакая мать не хотят, чтобы их дети страдали от всего, что происходит на войне", - приводит El Tiempo слова добровольца.
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новости, спецоперация, добровольцы, колумбия, испания, антифашисты, народная милиция лднр, коммунисты
Новости, Спецоперация, добровольцы, Колумбия, Испания, антифашисты, Народная милиция ЛДНР, коммунисты

Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками

17:04 29.10.2022 (обновлено: 17:18 29.10.2022)
 
Алексис Кастильо Alexis Castillo
Алексис Кастильо Alexis Castillo
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Колумбийский коммунист Алексис Кастильо, много лет сражавшийся в рядах Народной милиции ДНР, погиб в ходе боёв в Донбассе. Об этом сообщила 29 октября колумбийская газета El Tiempo
Газета сообщила, что до начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году Кастильо постоянно проживал в Испании, где был активистом левого движения.
Днём ранее о гибели добровольца от огня артииллерии ВСУ у населённого пункта Пески сообщили в Twitter близко знавшие его испанские антифашисты.
Ранее Кастильо дал несколько интервью испаноязычным СМИ, в котором объяснял своё участие в вооружённом конфликте своими антифашистскими убеждениями и стремлением защитить население Донбасса от репрессий преступного киевского режима.

"Фашизм и нацизм не должны существовать нигде в мире. Поэтому, где бы он не находился, я буду бороться против него", - рассказал он в интервью, опубликованном этим летом.

Кастильо добавил, что взял себе боевой псевдоним "Альфонсо Кано" в честь командира повстанческой группировки "Революционные вооружённые силы Колумбии", в течении десятилетий сражавшейся против правительства Колумбии.
Олег Ясинский интервью
22 июня, 12:58
Олег Ясинский: Прозападные правительства превращали Колумбию и Украину в банановые республикиБесконтрольные банды с оружием, плантации коки и жесткий отстрел всех недовольных режимом: о борьбе за выживание в Колумбии и грядущих реформах новой власти изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Олег Ясинский
Одновременно он выражал надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине. "Никакой отец и никакая мать не хотят, чтобы их дети страдали от всего, что происходит на войне", - приводит El Tiempo слова добровольца.
 
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