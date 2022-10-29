https://ukraina.ru/20221029/1040287626.html
Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками - 29.10.2022 Украина.ру
Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
Колумбийский коммунист Алексис Кастильо, много лет сражавшийся в рядах Народной милиции ДНР, погиб в ходе боёв в Донбассе. Об этом сообщила 29 октября колумбийская газета El Tiempo
2022-10-29T17:04
2022-10-29T17:04
2022-10-29T17:18
новости
спецоперация
добровольцы
колумбия
испания
антифашисты
народная милиция лднр
коммунисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040286259_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28919e18e06e4f88de940640544fd29b.jpg
Газета сообщила, что до начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году Кастильо постоянно проживал в Испании, где был активистом левого движения.Днём ранее о гибели добровольца от огня артииллерии ВСУ у населённого пункта Пески сообщили в Twitter близко знавшие его испанские антифашисты.Ранее Кастильо дал несколько интервью испаноязычным СМИ, в котором объяснял своё участие в вооружённом конфликте своими антифашистскими убеждениями и стремлением защитить население Донбасса от репрессий преступного киевского режима.Кастильо добавил, что взял себе боевой псевдоним "Альфонсо Кано" в честь командира повстанческой группировки "Революционные вооружённые силы Колумбии", в течении десятилетий сражавшейся против правительства Колумбии.Одновременно он выражал надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине. "Никакой отец и никакая мать не хотят, чтобы их дети страдали от всего, что происходит на войне", - приводит El Tiempo слова добровольца.
https://ukraina.ru/20220622/1034203179.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040286259_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_92ddadd02459b0791d12f355dc86b5df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, добровольцы, колумбия, испания, антифашисты, народная милиция лднр, коммунисты
Новости, Спецоперация, добровольцы, Колумбия, Испания, антифашисты, Народная милиция ЛДНР, коммунисты
Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
17:04 29.10.2022 (обновлено: 17:18 29.10.2022)
Колумбийский коммунист Алексис Кастильо, много лет сражавшийся в рядах Народной милиции ДНР, погиб в ходе боёв в Донбассе. Об этом сообщила 29 октября колумбийская газета El Tiempo
Газета сообщила
, что до начала вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году Кастильо постоянно проживал в Испании, где был активистом левого движения.
Днём ранее о гибели добровольца от огня артииллерии ВСУ у населённого пункта Пески сообщили в Twitter близко знавшие его испанские антифашисты.
Ранее Кастильо дал несколько интервью испаноязычным СМИ, в котором объяснял своё участие в вооружённом конфликте своими антифашистскими убеждениями и стремлением защитить население Донбасса от репрессий преступного киевского режима.
"Фашизм и нацизм не должны существовать нигде в мире. Поэтому, где бы он не находился, я буду бороться против него", - рассказал он в интервью, опубликованном этим летом.
Кастильо добавил, что взял себе боевой псевдоним "Альфонсо Кано" в честь командира повстанческой группировки "Революционные вооружённые силы Колумбии", в течении десятилетий сражавшейся против правительства Колумбии.
Одновременно он выражал надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине. "Никакой отец и никакая мать не хотят, чтобы их дети страдали от всего, что происходит на войне", - приводит El Tiempo слова добровольца.