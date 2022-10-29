Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октября - 29.10.2022 Украина.ру
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Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октября
Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октября - 29.10.2022 Украина.ру
Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октября
И.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Украина нанесла массированный удар по Севастополю, в том числе и по обеспечивающим зерновую сделку кораблям. ВСУ ударили по Речному порту в Херсоне
2022-10-29T16:14
2022-10-29T16:14
хроники
эксклюзив
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Об обмене военнопленных Пушилин сообщил в своём телеграм-канале."Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Ждём ребят дома", - отметил Пушилин.Позже информацию подтвердило Минобороны РФ."29 октября сего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - указывалось в сообщении министерства.Ранее освобождённый из украинского плена военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Чупра рассказал о том, что во время обменов пленными с Украиной очень заметна разница в содержании и обращении сторон с военными."Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята - кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно", - рассказал Чупра.По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели подобающим образом. При этом пленным пригрозили."Это сказали в обязательном порядке, потому что потом (в случае неповиновения - Ред.) будет плохо", - сказал боец ЛНР.Чупра рассказал, что нормально поесть они смогли только уже после обмена."Как нас в Крым привезли, нас сразу одели, обули, покормили нормально. Мы одну тарелку съели – и уже нормально наелись, потому что животы уже были никакие. А потом нас в Луганск привезли. Оказали нам медицинскую помощь, взяли кровь на анализы. Проверяют, чтобы у нас болячек не осталось", - пояснил собеседник агентства.Группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артёмовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали раскаленную паяльную лампу.Зерновая сделка под угрозойДнём 29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков прояснил ситуацию с атакой Вооружённых сил Украины на Севастополь."Сегодня в 04:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - заявил Конашенков.По его словам, в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота было уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, ещётри аппарата уничтожены на внутреннем рейде."Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", - указал Конашенков.Он отметил, что подвергшиеся атаке корабли использовались для обеспечения безопасности "зернового коридора"."Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - заявил Конашенков.Он также подчеркнул, что в подготовке атаки на Севастополь активное участие принимала Великобритания."Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - заявил Конашенков.У многих атака на Севастополь вызвала вопросы к целесообразности существования зерновой сделки."Русский аммиак идёт в Одессу и обогащает владельцев Одесского припортового завода благодаря зерновой сделке. НАТОвское оружие морем идёт в Одессу и помогает убивать русских благодаря зерновой сделке. Бомба для взрыва Крымского моста была отправлена морем из Одессы благодаря зерновой сделке. Русские корабли в Севастополе атакованы морскими беспилотниками благодаря зерновой сделке. Вопрос: сколько русских ещё должно погибнуть для прекращения зерновой сделки?" - отметил писатель и публицист Дмитрий Конаныхин.Бывший народный депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв со своей стороны указал на участие иностранных военных в атаке на Севастополь."Сегодня была предпринята массированная атака воздушных и морских беспилотников на Севастополь. Все дроны были уничтожены. В момент атаки украинских дронов на бухту Севастополя у границ Крыма находился американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk. После того, как все дроны были сбиты, самолёт улетел. Представьте, что было бы, если бы на США, например, на Флориду, какие-нибудь повстанцы организовывали нападение под контролем российского разведывательного самолета? Представили? Интересно, этого события хватит для того, чтобы сегодня продолжить обстрелы украинской инфраструктуры или нет?" - задал вопрос Царёв.Он также указал и на роль британцев."Обратите внимание на использование, в том числе, морского беспилотника. Такие беспилотники Украине поставила Великобритания. Такие дроны ВСУ собирались и по-прежнему собираются использовать для удара по Крымскому мосту и шлюзам Каховской ГЭС", - напомнил Царёв.Тем временем Украина нанесла ещё один удар — по Херсону.Продолжение террораУкраинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб Херсонской области."В районе речпорта было сбито 3 HIMARS, пострадавших нет", - сообщил он.Из речного порта на левый берег Днепра отправляются катера, вывозящие жителей Херсона, пожелавших покинуть правый берег Днепра из-за угрозы обстрелов.В ночь на 21 октября ВСУ нанесли удар по переправе у Антоновского моста в Херсоне. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе и российский продюсер и журналист Олег Клоков. Были ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.Позже Следственный комитет РФ сообщил, что при ударе ВСУ использовали кассетные ракеты РСЗО HIMARS, начинённые осколочными элементами.
https://ukraina.ru/20221029/1040283628.html
https://ukraina.ru/20221029/1040279495.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октября

16:14 29.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Херсона
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Егор Леев
автор Украина.ру
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И.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Украина нанесла массированный удар по Севастополю, в том числе и по обеспечивающим зерновую сделку кораблям. ВСУ ударили по Речному порту в Херсоне
Об обмене военнопленных Пушилин сообщил в своём телеграм-канале.
"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Ждём ребят дома", - отметил Пушилин.
Позже информацию подтвердило Минобороны РФ.
"29 октября сего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - указывалось в сообщении министерства.
Ранее освобождённый из украинского плена военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Чупра рассказал о том, что во время обменов пленными с Украиной очень заметна разница в содержании и обращении сторон с военными.
ТОС-1А Солнцепек
12:33
Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октябряУкраинские военные продолжают обстрелы приграничных регионов России. ВС РФ перешли в наступление на угледарском направлении
"Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята - кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно", - рассказал Чупра.
По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели подобающим образом. При этом пленным пригрозили.
"Это сказали в обязательном порядке, потому что потом (в случае неповиновения - Ред.) будет плохо", - сказал боец ЛНР.
Чупра рассказал, что нормально поесть они смогли только уже после обмена.
"Как нас в Крым привезли, нас сразу одели, обули, покормили нормально. Мы одну тарелку съели – и уже нормально наелись, потому что животы уже были никакие. А потом нас в Луганск привезли. Оказали нам медицинскую помощь, взяли кровь на анализы. Проверяют, чтобы у нас болячек не осталось", - пояснил собеседник агентства.
Группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артёмовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали раскаленную паяльную лампу.
Учения Черноморского флота у побережья Крыма
09:59
Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октябряРоссийские войска отбили наступление ВСУ на Кременную. Освобождённые из плена рассказали о том, что пережили. В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников
Зерновая сделка под угрозой
Днём 29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков прояснил ситуацию с атакой Вооружённых сил Украины на Севастополь.
"Сегодня в 04:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - заявил Конашенков.
По его словам, в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота было уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, ещётри аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", - указал Конашенков.
Он отметил, что подвергшиеся атаке корабли использовались для обеспечения безопасности "зернового коридора".
NASAMS DGLC - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 19:02
Усиление ПВО, коррупционный скандал с заместителем Ермака. Итоги 28 октября на УкраинеУкраина благодаря помощи Запада усиливает свою противовоздушную оборону. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко попал в коррупционный скандал
"Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - заявил Конашенков.
Он также подчеркнул, что в подготовке атаки на Севастополь активное участие принимала Великобритания.
"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - заявил Конашенков.
У многих атака на Севастополь вызвала вопросы к целесообразности существования зерновой сделки.
"Русский аммиак идёт в Одессу и обогащает владельцев Одесского припортового завода благодаря зерновой сделке. НАТОвское оружие морем идёт в Одессу и помогает убивать русских благодаря зерновой сделке. Бомба для взрыва Крымского моста была отправлена морем из Одессы благодаря зерновой сделке. Русские корабли в Севастополе атакованы морскими беспилотниками благодаря зерновой сделке. Вопрос: сколько русских ещё должно погибнуть для прекращения зерновой сделки?" - отметил писатель и публицист Дмитрий Конаныхин.
Бывший народный депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв со своей стороны указал на участие иностранных военных в атаке на Севастополь.
"Сегодня была предпринята массированная атака воздушных и морских беспилотников на Севастополь. Все дроны были уничтожены. В момент атаки украинских дронов на бухту Севастополя у границ Крыма находился американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk. После того, как все дроны были сбиты, самолёт улетел. Представьте, что было бы, если бы на США, например, на Флориду, какие-нибудь повстанцы организовывали нападение под контролем российского разведывательного самолета? Представили? Интересно, этого события хватит для того, чтобы сегодня продолжить обстрелы украинской инфраструктуры или нет?" - задал вопрос Царёв.
Он также указал и на роль британцев.
"Обратите внимание на использование, в том числе, морского беспилотника. Такие беспилотники Украине поставила Великобритания. Такие дроны ВСУ собирались и по-прежнему собираются использовать для удара по Крымскому мосту и шлюзам Каховской ГЭС", - напомнил Царёв.
Тем временем Украина нанесла ещё один удар — по Херсону.
Продолжение террора
Украинские войска обстреляли район речного порта в Херсоне, ПВО сбила 3 ракеты HIMARS, пострадавших нет, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб Херсонской области.
украина магазин гривна рубль продажа товар - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 16:01
Веерные отключения, снижение зарплат. Главное на Украине на 16:00 28 октябряНовые графики веерных отключений готовят для Украины. По результатам 2022 года реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть, сообщили в Нацбанке Украины
"В районе речпорта было сбито 3 HIMARS, пострадавших нет", - сообщил он.
Из речного порта на левый берег Днепра отправляются катера, вывозящие жителей Херсона, пожелавших покинуть правый берег Днепра из-за угрозы обстрелов.
В ночь на 21 октября ВСУ нанесли удар по переправе у Антоновского моста в Херсоне. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе и российский продюсер и журналист Олег Клоков. Были ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.
Позже Следственный комитет РФ сообщил, что при ударе ВСУ использовали кассетные ракеты РСЗО HIMARS, начинённые осколочными элементами.
 
ХроникиЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
17:56Россия остановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ
17:51Американский офицер потребовал от властей США объяснений из-за Украины
17:10Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
17:04Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
16:14Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октября
16:03"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях
15:59В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ
15:46Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей
15:29Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
15:11В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев
14:58Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
14:49Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
14:44Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
14:33Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным
14:24МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
13:51Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников
13:14В США рассказали об истощении военных резервов в результате ввязывания в конфликт на Украине
12:40CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
12:33Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября
12:27Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян
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