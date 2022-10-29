В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ
В Запорожье была уничтожена группа боевиков — выходцев из Чечни, воевавших на стороне киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости 29 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"При нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд", — отметил он.
Кроме того, по его словам, среди наёмников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
14 октября, 09:24Житель Харьковской области заявил, что был ранен польскими наёмникамиПольские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. Об этом рассказал РИА Новости житель региона, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности, в опубликованном 14 октября интервью
На сегодня более 70 процентов территории Запорожской области освобождено российскими войсками. При этом под контролем киевского режима остаётся областной центр - город Запорожье. Российская администрация области временно находится в Мелитополе.