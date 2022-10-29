https://ukraina.ru/20221029/1040286517.html

В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ

В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ - 29.10.2022 Украина.ру

В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ

В Запорожье была уничтожена группа боевиков — выходцев из Чечни, воевавших на стороне киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости 29 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-29T15:59

2022-10-29T15:59

2022-10-29T15:59

новости

запорожье

чеченская диаспора

наёмники

владимир рогов

спецоперация

удар

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Кроме того, по его словам, среди наёмников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.На сегодня более 70 процентов территории Запорожской области освобождено российскими войсками. При этом под контролем киевского режима остаётся областной центр - город Запорожье. Российская администрация области временно находится в Мелитополе.

https://ukraina.ru/20221014/1039720374.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожье, чеченская диаспора, наёмники, владимир рогов, спецоперация, удар